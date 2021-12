Peste 100.000 de oameni au urmărit show-ul online adus de SAGA la National Arena pe 1 decembrie

„Ne bucurăm că am putut fi împreună de Ziua Națională a României, pe National Arena. Locul acesta are un vibe anume, pe care-l poți experimenta odată ce ajungi aici, și sunt convins că este locul perfect pentru ceea ce urmează. SAGA este o mișcare a oamenilor care iubesc muzica electronică. Anul acesta, line-up-ul nostru va fi considerabil mai mare, vom aduce în România mai mulți artiști așteptați și iubiți de public. Este un loc în care ne dorim ca oamenii să fie parte din ceva special, unde imaginația lor să poată deveni realitate. SAGA este un festival care trece granițele. Aseară, printr-un eveniment special, am marcat faptul că avem o casă nouă. Am pus un steag aici pentru ceea ce va fi în iunie anul viitor”, a declarat Allan Hardenberg – CEO ALDA.

Afrojack, Marshmello și Timmy Trumpet sunt primii artiști anunțați în line-up-ul celei de-a doua ediții SAGA, care va avea loc pe 3, 4 și 5 iunie, la National Arena, în București. Alți artiști vor fi anunțați în curând.

Biletele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com.

Cei care își doresc să fie primii care află noutățile despre cea de-a doua ediție SAGA și să nu rateze nicio informație despre festival se pot înregistra aici sau își pot descărca aplicația SAGA Festival din App Store și Google Play Store.

