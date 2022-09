Peste 2.000 de oameni au fost la ILLUMINARIUM, evenimentul-concept al sopranei Irina Baianț

Peste 2.000 de oameni au umplut Teatrul de Vară din Herăstrău și sute dintre ei și-au prelungit aplauzele pe conturile de social media ale apreciatei soprane.

„Mulțumim din suflet pentru magia acestei seri, de care sufletul avea atâta nevoie!”, a concluzionat, parcă în numele tuturor, Luminița Voiculescu. „A fost o seară minunată. Un spectacol care a alungat norii și a adus căldură și emoție în inimile noastre! Felicitări!”, a scris Radu Vaileanu. „Am plâns, am cântat, am dansat, am aplaudat … mulțumesc pentru aceste trăiri, felicitări!, a fost mesajul Cameliei Tosu.

„Când am văzut că a început ploaia, la vreo 20 de minute trecute din eveniment, mi-au dat lacrimile pentru câteva momente … Dar s-a deschis o mulțime de umbrele în fața mea și m-am înseninat, apoi și cerul a făcut același lucru și ploaia a trecut ca o mângâiere ușoara. A fost cu adevărat o sinestezie a simțurilor … „, a mărturisit soprana Irina Baianț la scurt timp după eveniment.

Recomandări România educată nu e pentru toți. Cum a tăiat ministrul Cîmpeanu o bursă de 200 de lei pe lună celor mai nevoiași dintre copii

„Vreau să mulțumesc tututor pentru seara minunată creată. Și cu o mențiune specială pentru partenerii nostri. NetBet a mizat pe cultură și a fost sponsorul nostru principal, partenerului oficial Alexandrion Group, dar și prietenilor de la Taverna Sârbului și Arta Clinique. Nu în ultimul rând lui Daniel Buzdugan, pianistului argentinian Mario Castro, de doua ori nominalizat la Grammy Music, lui Ionuț Ungureanu, Alexandrei Giurcă și lui Marius Denes, care au urcat pe scenă a lături de mine și de Orchestra Simfonică București”, a încheiat Irina Baianț.

foto: Adi Popa (BrandTube)

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știu lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Dezvăluiri șocante, după ce fostul soț a acuzat-o de infidelitate

Playtech.ro ȘOC! SFÂRȘITUL lui Putin, pus la cale la Moscova! HALUCINANT ce se întâmplă acum: e fără precedent

Observatornews.ro Condimentul cu care a dat lovitura un român din Arad. Unică la noi, plantaţia este o adevărată mină de aur

Știrileprotv.ro Mărturisiri cutremurătoare. Bia Khalifa, detalii șocante despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui ei

FANATIK.RO Adevărul despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fosta concurentă Elena Merișoreanu, dezvăluiri din culise: „Seara, le dădeau câte trei țigări”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2022. Săgetătorii pot trăi cu impresia că anumite persoane îi desconsideră și să refuze interacțiunile cu acestea

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România