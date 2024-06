Pleoapele căzute, mai mult decât o problemă estetică. Află de la „Cel mai influent medic dermatolog din România” care este rezolvarea

Pleoapele căzute, mai mult decât o problemă de ordin estetic.

Care este rezolvarea?

Blefaroplastie se numeşte intervenţia menită să rejuveneze aspectul ochilor. În vreme ce blefaroplastia inferioară luptă cu pungile de sub ochi, blefaroplastia superioară, tot mai populară, îndepărtează ţesutul în exces de pe pleoapele superioare. Vorbim despre o procedură chirurgicală, potrivită şi pentru femei, şi pentru bărbaţi.

Dr. Ionuț Guzganu, medic specialist chirurgie plastică și estetică: „Deşi blefaroplastia superioară este o intervenţie punctuală, are forţa să schimbe întregul chip. În cadrul procedurii, înlăturăm excesul de piele şi, dacă este cazul, remodelăm grăsimea care, cu timpul, poate să pară că ar fi în plus. Ulterior, suturăm pielea şi aplicăm pansamente fine. Ca cicatricea să fie invizibilă atunci când ochiul este deschis şi închis, plasăm linia de incizie în pliul normal al ochiului.”

Intervenţia se întinde pe durata unei întregi ore şi se poate efectua atât sub anestezie locală, cât şi sub anestezie generală. Blefaroplastia superioară are puterea să corecteze asimetrii sau colţuri prea coborâte ale ochilor, oferind chipului un aspect mai luminos, mai odihnit şi întinerit. La recomandarea medicului, pacientul poate apela şi alte proceduri tip minim invaziv, pentru transformări estetice complete.

Recomandări EXCLUSIV | „Poliția nu vrea să achite nici înmormântarea”. Sora inginerului mort într-o intervenție a polițiștilor, într-o autogară din Pitești, despre ultima zi din viața fratelui ei. Ce daune cere familia în instanță

Dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog: „Afectând conturul natural al ochiului, pleopele superioare lăsate nu sunt doar o problemă de ordin estetic. Excesul de piele interferează şi cu vederea periferică, fapt pentru care şi privirea va fi îngreunată. Există cazuri când ptoza este unilaterală, practic afectează un singur ochi, moment în care pacientul se confruntă cu o asimetrie, care creează un disconfort estetic.”

Blefaroplastie superioară: când apelează pacienţii la această intervenţie?

Dacă în urmă cu ceva timp, pacienţii care apelau la această intervenţie aveau peste 40 de ani, mai nou chiar şi cei care nu au atins încă acest prag îşi doresc o transformare a zonei ochilor. Până la urmă, vorbim despre una dintre cele mai sensibile regiuni ale chipului, care prezintă semnele îmbătrânirii încă de timpuriu.

Dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog: „Recomandăm procedura pacienţilor trecuţi de 35 de ani, însă există cazuri când această intervenţie se poate face şi mai rapid. Uneori, pleoapele căzute sunt o moştenire genetică. De fapt, în 75% dintre cazuri, pleoapa cu aspect căzut apare din naştere, din cauza unei tulburări a muşchiului care ridică această pleoapă. Nu este mai puţin adevărat că şi procesul de îmbătrânire îşi spune cuvântul. Pielea pleoapelor îşi pierde, cu timpul, elasticitatea, fapt sesizat în special după pragul de 40 de ani.”

Recomandări Câteva principii pentru investiții eficiente. Cum investești inteligent la bursă

Atenţie, însă: nu trebuie să ignori faptul că pleoapele căzute pot ascunde şi afecţiuni grave, cum ar fi tumori sau cancer la nivelul nervilor, tocmai de aceea, înainte să te gândeşti să apelezi la o astfel de intervenţie, ar fi bine să investighezi cauza acestui aspect care te supără. Dacă afli că belfaroplastia superioară este perfectă pentru tine, este important să ştii că starea ta de sănătate contează, precum şi aşteptările realiste cu privire la intervenţie.

Cum decurge recuperarea după blefaroplastia superioară

Deşi vei putea observa rezultatele şi pe moment, nu te grăbi să le şi evaluezi atunci! Cicatricile vor deveni invizibile cam la 2-3 luni de la procedură, iar efectele sunt pe termen lung. Ca să le şi păstrezi, ar trebui să eviţi fluctuaţiile de greutate, precum şi expunerea excesivă la soare.

Dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog: „Ideal ar fi să apelaţi la această intervenţie în cadrul unui concediu şi asta pentru că zona sensibilă a ochilor va avea nevoie de o îngrijire aparte după blefaroplastie, în plus vreme de câteva zile pleoapele vor fi umflate şi amorţite, poate chiar şi vinete. În acest sens, se dovedesc deosebit de eficiente compresele reci, care ajută la reducerea edemelor şi echimozelor.”

Recomandări Limitele bazinului electoral al suveraniștilor și populiștilor în România. Cum a evoluat situația în ultimele decenii | ANALIZĂ

Pe lista de recomandări pentru o recuperare mai rapidă se numără şi evitarea lentilelor de contact, precum şi folosirea ecranelor sau cititul, obiceiuri care, în general, usucă ochii. În schimb, utilizează cu încredere picăturile de ochi care ajută la menţinerea unui nivel optim de umiditate, poartă ochelari cu lentile închise la culoare, ca să te protejezi de soare şi de vânt şi nu uita să dormi într-o poziţie în care capul este mai sus decât pieptul. În ceea ce priveşte sportul, indicat este să eviţi activităţile fizice intense în special în primele două săptămâni de la operaţie. Toate recomandările îţi vor fi oferite de specialist, încă de la consultul iniţial.

Doctorul Dana Bratu a adunat cele mai populare proceduri estetice, clasice și premium, în cadrul conceptului inedit, DermaBeauty Clinique, cu peste 7.000 de pacienţi care au ales una din cele trei locaţii din ţară: două în București și una în Buzău! Pentru detalii suplimentare, intrați pe site-ul: https://dermabeauty.ro sau, pentru programări, sunați la numărul: +40319395

Urmărește-ne pe Google News