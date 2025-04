1.Spuneți-ne trei lucruri pe care nu le știm despre dumneavoastră!

Păi, despre mine se știe absolut tot. Sunt lucruri pe care nici eu nu le știam. Dar să știți că nu pot să trăiesc fără sport. Dacă nu fac sport câteva zile, sunt bolnav. Nu pot să stau fără să vobesc măcar o dată pe zi cu Maria, cea mai mică dintre copii. Și trei, dar asta știați, că îmi place vinul roșu, doar că în perioada de campanie nu e timp de așa ceva.

2. Ce înseamnă un prieten?

Ehe, chiar pot să vă spun. Prietenul e cel care, când ai timp, simți nevoia să-l suni, să stai cu el și să vorbești, indiferent dacă îți e bine sau rău.

3. De ce ați ales Facultatea de Drept?

Pentru că îmi place să fac dreptate oamenilor și am fost convins, de aceea am vrut să fiu procuror, că trebuie să îi băgăm la închisoare pe cei răi.

4. Cât din ceea ce faceți acum este legat de idealurile din tinerețea dumneavoastră?

Toți ne schimbăm în timp. Nu mai sunt cel de acum 30 de ani, nici măcar cel de acum 10 ani. Și cred că fiecare trebuie să adauge, să învețe. Însă, da, cred în prietenie, cred în dragoste, cred în dreptate, la fel ca acum 40 de ani.

5. Vedem multe fotografii pe pereți și v-aș întreba: cum v-a schimbat politica după atâția ani?

În unele părți, în rău m-a schimbat, pentru că am avut mai puțin timp să fiu alături de oameni, și de cei foarte dragi și de oameni în general. M-a schimbat în bine, pentru că mi-am dat seama că atunci când ești într-o poziție importantă, de prim-ministru, acum îmi doresc președinte, tot, tot, tot ceea ce faci are legătură cu viața celorlalți și că nu mai ai voie să mai faci greșeli.

6. Ce pensii speciale ați elimina, nu nepărat în 30 de zile?

Cele ale parlamentarilor. Uite, e un contracandidat care toată viața lui a fost numai parlamentar și acum are pensie specială de parlamentar. Cred că e nedrept. Vii în Parlament atunci când ai o carieră în viața privată sau în altă parte, nu te faci de meserie parlamentar.

7. Cine ar fi cel mai greu, cel mai dificil oponent al dumneavoastră în turul al doilea?

Victor Ponta.

8. Cine a fost cel mai bun președinte post-decembrist?

Emil Constantinescu a avut perioada cea mai grea și intențiile foarte bune.

9. Ce părere aveți despre roșiile turcești?

Nu prea îmi plac, îmi plac alea românești.

10. Cum ați resimțit excluderile din PSD?

Ca o nedreptate, pentru că și atunci când le-am zis să nu-și dea jos guvernul, am avut dreptate, și acum, când le-am spus să nu anuleze alegerile și să îi asculte pe oameni, iarăși am dreptate.

11. Cine este cel mai important mentor politic din tabăra adversarilor, mentor între ghilimele, din ultimii 20 de ani de activitate ai dumneavoastră?

Mentor? Am învățat foarte mult din conflictul pe care l-am avut cu Traian Băsescu. Am învățat să nu-ți consumi energia pe bătălii inutile și pe distrugere, ci să încerci tot timpul să cauți pace și să construiești.

12. Cine ar fi omul cel mai potrivit pentru funcția de ministru de externe în condițiile noilor reașezări din Statele Unite și din Uniunea Europeană?

Mircea Geoană.

13. Cât de mult sprijină Victor Ponta industria de carte și câte cărți reușește să citească din ce cumpără?

Citesc două din zece, că așa văd o carte sau mi-o aduce cineva. Citesc destul de mult pe tabletă, în avion și cred că, ușor-ușor, o să dispară, din păcate, biblioteca. Eu am bibliotecă, dar nu știu dacă Andrei, Irina sau Maria or să o vrea așa cum eu am moștenit-o de la părinții mei.

14. Pe cine vedeți ca viitor premier al dumneavoastră, dacă ajungeți președinte al României?

Nu-l văd. Sunt convins și știu pe cine voi pune premier, dar nu vă spun până pe 19 mai.

15. Dintre liderii PSD, cu cine sunteți acum în relații mai bune?

Aproape cu toată lumea din PSD sunt în relații bune, ca și cu oamenii din PNL sau UDMR. Nu-mi place de liderii actuali că refuză să accepte că poporul s-a schimbat și vrea altceva, nu-i mai vrea pe ei.

16. Câini sau pisici, domnule Ponta?

Câine, întotdeauna.

17. Când ați mers ultima dată la teatru sau la film?

Anul trecut, când încă eram liber, nu eram candidat și îmi place. La teatru, din păcate, mai rar am reușit să merg, dar la film, când prind ocazia, îmi place să văd filme la cinematograf, e altceva decât pe televizor sau pe tabletă.

18. Descrieți-ne primele zile ale carierei dumneavoastră politice, primele amintiri. Care a fost momentul care v-a marcat decisiv?

4 aprilie 2001, țin minte perfect. 4 aprilie 2001, când m-a sunat Adrian Năstase, era profesorul meu la facultate, și m-a chemat la guvern și mi-a zis dacă vreau să fiu șeful Corpul de Control al Primului-Ministru. Nu mi-a fost ușor, că eram procuror și îmi plăcea foarte tare ce făceam, dar a fost o provocare și Adrian Năstase știe să te provoace.

19. Aveți mulți tineri în echipă. Ce ar trebui să învețe din experiența dumneavoastră în politică acești tineri?

Răbdarea, exact ceea ce n-am învățat eu de la nimeni până nu m-am lovit eu de toate lucrurile rele.

20. Dacă ați mai fi consilierul personal al lui Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, ce sfaturi i-ați da legat de protestele studențești?

Două sfaturi i-aș da. Și anume: niciodată, niciodată nu te lupți cu poporul tău. Eu nu m-am luptat niciodată cu poporul român și asta e un lucru esențial. Și al doilea: să aducă Serbia cât mai repede în Uniunea Europeană, pentru că noi suntem în Uniunea Europeană și clar, ăsta e locul cel mai bun.

21. Care este ultima carte citită?

Am citit… Cum îl cheamă? Giuliano Da Empoli, cred că îl cheamă. „Magul de la Kremlin”. Ca să înțeleg mai bine cum funcționează mintea lui Putin. Putin e dușmanul nostru și dacă nu-ți cunoști dușmanul, o să pierzi.

22. Ce i-ați spune lui Putin dacă v-ați întâlni cu dânsul?

Back off! Retrage-te!

23. Ce visați să deveniți când erați mic?

Jucător de baschet.

24. Ce este curajul, domnule Ponta?

Să te ridici de câte ori ești la pământ.

25. Spuneți-ne trei priorități pe care le veți îndeplini ca președinte.

În primul, vreau să combatem traficul de droguri. Cred că pentru tineri și pentru România este cel mai mare pericol în acest timp. În al doilea rând, vreau să fim mândri de toți românii din afara țării, pentru că ei sunt cei mai buni ambasadori ai noștri. Oriunde se află în lume și unde merg eu în lume, mă simt mândru că sunt român, datorită lor. Și în al treilea rând, să le garantez românilor că niciodată nu le mai anulează nimeni votul și niciodată nimeni nu își mai bate joc de votul lor.

26. Sunteți un personaj istoric. Spuneți-ne trei reușite importante ale dumneavoastră pentru România și pentru români.

Istoric nu știu dacă sunt, dar am fost un prim-ministru bun și eficient. Am dat înapoi toate pensiile și salariile tăiate de guvernul anterior, am redus TVA-ul și toate taxele și am repus România pe harta internațională a tuturor afacerilor și deciziilor politice.

27. Dintre partidele, așa-zis, suveraniste, pe cine vedeți capabile să fie la guvernare? AUR, POT și/sau SOS?

Toate partidele care sunt în Parlament sunt partide bune pentru mine, pentru că au fost votate de români buni. Nu există români răi și atunci nu există partide votate de români rele. Cu siguranță, îi cunosc mai bine pe câțiva dintre membrii sau parlamentarii AUR, care sunt oameni foarte competenți pe domeniul lor.

28. Ați susține modificarea Constituției? Ce ar trebui schimbat? Mandatul prezidențial? Actorii care să poată ataca la CCR? Ordonanțele de Urgență? Aveți idei în acest sens?

Am un proiect care era gata în 2014, atunci, din păcate, s-a rupt USL-ul, dar proiectul e foarte bun și îl voi pune eu în practică. Da, trebuie schimbată Constituția ca să nu mai fie încălcată voința oamenilor prin tot felul de tertipuri.

29. Aveți amintiri prețioase în acest loc? Descrieți-le pe cele mai dragi.

Se leagă de răspunsul la o întrebare anterioară. Sunt mare, mare iubitor al echipei Los Angeles Lakers. Și, pentru mine, cea mai tristă amintire din sport nu e când am pierdut eu vreun meci sau vreo competiție, ci a fost momentul în care am auzit de moartea lui Kobe Bryant, mai ales că acea tragedie a fost împreună cu fiica lui. Sunt tată de fete și pentru mine, în sport, e cea mai mare tragedie.

Astea-s de la dragostea de bătrânețe și anume sportul. Și asta este singura dată când am făcut „hole in one”, adică acea lovitură de golf în care din prima reușești să intre mingea în gaură. Sunt pe panou în Turci și mă bucur când văd la alți români.

Apropos de Turcia, e și o sabie pe aici. La ce vă folosește?

Este una dintre copiile oficiale. Atunci când sabia lui Ștefan cel Mare, care este la Topkapi în Istanbul, a fost adusă în România, s-au făcut cinci copii. Una este aceasta, la mine, cred că mai are Adrian Năstase una și probabil Marcel Ciolacu. Celelalte două nu știu cui aparțin.

30. Este nevoie de reorgnizarea administrativ-teritorială și/sau de comasarea unor comune?

Bineînțeles, pentru că noi acum funcționăm pe organizarea făcută de Ceaușescu în 1968. La câtă digitalizare, la câtă modernizare există, să stai pe o organizare administrativă veche de 60 de ani, asta ne împiedică să ne dezvoltăm.

31. Care ar fi primele lucruri pe care le-ați negocia cu Comisia Europeană?

Să nu mai intre grâne din Ucraina să-i falimenteze pe fermierii români, să nu ne mai pună să închidem centralele pe cărbune, pentru că avem nevoie de energie. Și trei: să mă lase în pace, să punem la loc facilitățile pentru IT, Agricultură și Construcții pe care tocmai le-a scos guvernul, inclusiv facilitățile pentru microîntreprinderi.

32. Ce nu ați putea ierta?

Tot pot să iert și am iertat tot în viață și sper ca și alții să mă ierte pentru ceea ce eu am făcut greșit.

33. Ce ne diferențiază net de alte popoare?

Uite, când am mers la Mar-a-Lago toată lumea știa de români pentru că sunt cei mai eficienți, cei mai adaptabili, cei mai cinstiți din tot personalul de acolo și asta cred că e valabil peste tot. Uneori, însă, suntem mai buni când plecăm din țară decât când suntem aici și acesta e defectul nostru.

34. Ce ați schimba la România dacă puneți mâna pe bagheta magică?

Aș vrea să aibă conducători mai buni decât în ultimii 10 ani.

35. Cum ați dori să-și amintească românii de dumneavoastră?

Ca un român ca și ei, cu multe lucruri bune, cu multe lucruri greșite, dar care în final a schimbat România.

36. Pentru ce ați renunța la funcția de președinte?

Pentru orice ar avea legătură cu familia și cu cei care îmi sunt apropiați.

37. Ce va urma în cazul în care nu veți câștiga alegerile?

Sunt tot Victor Ponta, trăiesc tot în România și o să ajut cât pot de mult pe oricine are nevoie de sprijinul meu.

38. Dacă ajungeți președinte al României, veți readuce în Consiliul Suprem de Apărare a Țării tema acceptării companiilor chineze pentru proiecte în zone sensibile?

Nu, e o decizie bună luată la nivel european, pe care trebuie să o păstrăm și în România, și anume, infrastructura critică rămâne a României. La fel, companiile critice din energie, din resurse, sunt ale României. Restul, facem afaceri cu toată lumea, dar nu pe infrastructură critică.

39. Imaginați-vă că România ar fi o femeie. Priviți-o, descrieți-o.

O iubesc, e cea mai frumoasă, nu-mi doresc alta.

40. Care credeți că sunt valorile României de azi?

Valorile tradiționale: familie, religie și patriotism.

41. Care este primul gând al dumneavoastră despre frământările societății? Sărăcie, șomaj, educație, sănătate, pensii speciale?

Dreptate. Nu s-a mai făcut dreptate și trebuie să se facă dreptate.

42. Cam câte amenzi ați primit până în prezent? Când ați primit-o pe ultima?

Nu mai am nicio amendă de circulație din perioada în care am concurat la raliuri, pentru că atunci, de la maestrul meu, Titi Aur, m-am învățat: vrei viteză, vrei adrenalină, la curs. Pe stradă, safety first.

43. Cum se vede condiția românului prin ochii dumneavoastră?

Un potențial extraordinar și un sistem care nu i-a lăsat pe români să se dezvolte și să trăiască așa cum merită.

44. Când ați plâns ultima dată?

Trebuie să vorbesc despre asta? Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult.

45. Cum ați ales școlile pentru copiii dumneavoastră?

În primul rând, pe ideea de siguranță. Și în al doilea rând, pe ce și-au dorit ei. O singură dată, cu Andrei, am avut un mic conflict, pentru că a mers la un liceu unde mai mult lipsea decât mergea la școală. L-am mutat oarecum așa cu forța și mi-a zis: Tata, m-ai dus la pușcărie. Zic: De ce, Andrei? Pentru că n-am voie cu telefonul. Bravo! Pentru că n-am voie să plec din timpul orelor. Bravo! Pentru că mă pun să-mi fac temele la timp și să mă pregătesc pentru examen. Bravo! Acum, când e și el mai matur și e bărbat în toată firea, recunoaște că am avut dreptate.

46. Pentru ce vi se rupe sufletul?

Pentru suferința oamenilor pe care nu pot să-i ajut.

47. Care este cel mai mare vis încă neîmplinit?

Vis? Vreau să văd din nou o echipa românească jucând finala Champions League. Am văzut la televizor pe 7 mai1986. Aș vrea să văd live.

48. Ce este șmecheria, domnule Ponta?

Ideea că rezolvi totul în viață, fără să faci școală, fără să muncești și fără să te comporți drept cu ceilalți oameni.

49. Mai are România baroni locali?

Da.

50. Ne puteți recita versurile preferate sau refrenul preferat?

Asta-i provocare. Am o melodie favorită de la Paraziții, la care nu trebuie să pună beep-uri la ea: „Te-am văzut, știi ce ai de făcut, playback poa’ să facă și o surdomută”. Nu-mi place să fac playback.

51. De ce sunteți cel mai mândru în viață?

De copiii mei, bineînțeles.

52. De ce vă este frică cel mai tare?

De Dumnezeu. Dar, de fapt, nu mi-e frică de Dumnezeu, pentru că știu că Dumnezeu e bun și ne vrea binele. Dar e așa vorba aia românească: „Să nu te bată Dumnezeu pentru lucruri rele”, de aceea încerc să fac numai lucruri bune cât pot, că sunt om.

53. Ce vă scoate din sărite?

Oamenii care îmi pierd timpul.

54. Numiți trei români pe care îi admirați.

Gică Hagi, în primul rând. Sau nu știu, sunt foarte mulți, de ce doar trei? Îl admir acum ca personalitate pe David Popovici. Și am fost așa, cu sufletul, nu public, că nu era cazul, am fost cu sufletul alături de Simona Halep în momentele alea rele, când toată lumea dădea în ea.

55. Ultima provocare. Caracterizați-vă cariera și viața în trei cuvinte, domnule Ponta.

Ring de box. Am fost și sus, am căzut, iar m-am ridicat, iar am căzut, iar m-am ridicat. Cum e, de fapt, viața noastră a tuturor. Nu există cineva care să meargă numai în sus.

