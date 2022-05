Podium pentru Dragoș Popa –Emilia Olteanu la Raliul Harghitei

Pentru cei doi, competiția nu a fost lipsită de surprize: mașina lor, Subaru Impreza nefiind pregătită pentru start după abandonul din prima etapă, Raliul Maramuresului, a fost înlocuită cu o mașină Mitsubishi Lancer, o alegere de ultim moment, la care cei doi s-au repliat rapid reușind o performanță notabilă. Deși au parcurs primii kilometri doar la sesiunea de shakedown, ritmul a fost susținut, iar adaptarea la noua mașină s-a făcut aproape instantaneu.

A doua zi a competiției, echipajul Popa-Olteanu s-a aflat în lupta pentru locul 1 a categoriei, doar 8 secunde separându-i de cea mai înaltă treaptă; din păcate, o defecțiune la coloana de volan i-a făcut să piardă 3minute prețioase, echipajul terminând pe locul 3, un rezultat îmbucurător, mai ales după problemele înregistrate în prima etapă.

“Mă bucur că am participat la Raliul Harghitei, un raliu complex, cu probe de mare viteză dar și cu proba “regina Lueta”, o probă foarte tehnică și dificilă. Ne-am bucurat de mașina cu care am concurat, ne-am adaptat mai repede decât credeam, si pentru prima oară, am simțit că ne putem lupta pentru locul 1 al clasei National 11. Din păcate, o greșeală a noastră în prima zi, și o defecțiune tehnică în ziua 2, ne-au îndepărtat de acest rezultat! Plecăm totuși bucuroși pentru locul 3 și pentru primul raliu terminat în 2022! Profit de ocazie să le mulțumesc sponsorilor KLARWIN, FRATELLI GRUP, BEST TOOLS distribuitor autorizat KOHLER, VRK EXPEDITION, DOMICILIO, CENTRU MEDICAL FORUM, VARU NICU MOTORSPORT pentru suport și susținere!“ a declarat Dragos Popa

Următoarea etapă este Raliul Argeșului, programat în perioada 20-21 mai.

