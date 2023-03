Coșul de cumpărături al românilor se schimbă de la an la an, atât în volum, cât și în conținut, din motive ce țin de gusturile personale și, tot mai mult, de bugetul disponibil. Este o primă observație care reiese din obiceiurile de consum înregistrate în ultimul an. Fie că ne uităm la nivel local sau național, concluzia este aceeași, anul trecut românii s-au remarcat prin preferințe inedite la cumpărăturile de zi cu zi. În timp ce unii au dat dovadă de puțin mai mult curaj și au îndrăznit să-și deschidă orizonturile culinare spre produse noi, alții au preferat să nu se îndepărteze prea mult de zona de confort. Iată cum a arătat o parte din coșul de cumpărături al românilor în 2022.

Datele din aplicația Carrefour – Act for Good arată că bucureștenii au optat pentru caracatiță, zmeură, doradă, lapte Bio, tentacule de calamari, dar și produse de bază precum diferite sortimente de pâine, covrigii simpli la șir, bananele sau strugurii albi bogați în vitamina E. Se poate spune că diversificarea gusturilor începe să prindă din ce în ce mai mult contur în rândul locuitorilor Capitalei.

Nici locuitorii marilor orașe din țară nu se lasă mai prejos, intrând într-o cursă acerbă pentru titlul de cel mai pofticios român. Astfel, gălățenii și ieșenii se întrec în cumpărăturile de macarons, celebrul desert franțuzesc, Bihorul nu se ferește să-și arate pasiunea pentru gulii și cuscus, două alimente mai puțin cunoscute și consumate la noi în țară. În mod surprinzător, Vâlcea sparge barierele și iese din anonimat, depășind celelalte județe la consumul de colivă. Totuși, preparatele de origine animală rămân în topul preferințelor românilor, în special în Sălaj, lider la urechi de porc și tăblii de slănină cu șorici, Hunedoara și Mehedinți, care concurează pentru primul loc la categoria pulpe de porc, și Timiș, cu loc fruntaș pe țară la carcasa de miel. La polul opus se află și orașele ai căror locuitori preferă carnea puțin mai slabă, cum ar fi cea de rață, la care Constanța conduce detașat, midiile care îi încântă din ce în ce mai mult pe brașoveni sau tonul la conservă care i-a făcut pe ieșeni să cumpere de două ori mai mult decât oricare alt județ.

Dacă ne depărtăm puțin și privim în ansamblu statisticile, vedem că fructele și legumele au fost la mare căutare în rândul tuturor românilor, care au cumpărat mai bine de 300.000 de kilograme de roșii, echivalentul cantității de sos pentru paste consumat într-un singur an într-un oraș mic din Italia, precum și un număr impresionant de lămâi, suficient pentru a umple câte 36 de cești de ceai pentru fiecare român dintr-un oraș mediu.

Totodată, atracția a fost mare și față de sortimentația bio. Dovadă stau cele peste 2 milioane de fructe și legume pe care le-au savurat după bunul plac – fie în forma lor naturală, pentru a nu pierde niciun nutrient esențial, fie sub forma preparatelor favorite. Iaurtul rămâne însă primul produs bio pus în coș, semn că micul dejun sau gustarea dintre mese reprezintă momente foarte importante din rutina zilnică alimentară a românilor.

Și marca proprie Carrefour, Drag de România, unde produsele provin în proporție de 100% de la business-uri autohtone, a captat atenția clienților și a avut rezultate pozitive. Mezelurile feliate rămân în topul alegerilor, când vine vorba de o alternativă rapidă și gustoasă care să vină în completarea micului dejun. De asemenea, și drojdia din categoria de produse Drag de România a avut o rată mare de succes în ultimul an, demonstrând faptul că pasiunea pentru gătitul simplu și autentic în casă se menține încă vie în rândul românilor.

Momentele de consum sunt și ele un criteriu important care contribuie la decizia de a pune sau nu un produs în coș. O întâlnire romantică în compania partenerului de viață, o petrecere cu prietenii sau o cină în familie sunt doar câteva dintre ocaziile perfecte ce pot fi acompaniate de un vin bun, astfel că în 2022 românii au deschis și savurat peste 1,5 milioane de sticle cu vin românesc. 100.000 dintre acestea sunt din programul Carrefour Deschidem Vinul Românesc, care vine cu o ofertă de zeci de sortimente de vin de la crame locale. Încă o dovadă că experiențele sociale sunt printre primele activități cărora românii le-au simțit lipsa în ultimii ani.

Consumatorul român, din ce în ce mai responsabil

Dincolo de gusturile diferite în materie de mâncare, un lucru este cert: oamenii caută să se implice din ce în ce mai mult în comunitate. În urmă cu 2 ani, Carrefour lansa platforma de beneficii 2 în 1 Act for Good, un spațiu digital unde binele întâlnește binele sub formă de reduceri pentru cei peste 1,5 milioane de utilizatori activi, dar și pentru producătorii locali, sub formă de vizibilitate.

Programul Act for Good, integrat în aplicația de mobil Carrefour, este promisiunea companiei de a oferi clienților oferte la prețuri super accesibile, în schimbul binelui întors în comunitate. Pe de-o parte, utilizatorii platformei economisesc bani, având parte de reduceri de până la 50% la o gamă variată de produse și posibilitatea ca, la fiecare achiziție, să acumuleze puncte în aplicație. De cealaltă parte, producătorii locali se bucură de o mai mare vizibilitate în rândul clienților. Mai mult, cumpărând produse de la fermieri locali, aceștia primesc șansa de a-și duce mai departe micile afaceri pentru a pune la dispoziția românilor produse proaspete, sănătoase și de calitate. La rândul lor, clienții resimt satisfacția de pe urma gestului lor, pe cât de mic în aparență, pe atât de mare în impact.

Mecanismul prin care fiecare utilizator AFG își poate aduce contribuția de bine este unul cât se poate de simplu. Prin scanarea aplicației la casa de marcat din magazinele Carrefour în toate cele trei formate (hipermarket, supermarket și magazin express) sau introducerea codului AFG în cazul cumpărăturilor online prin Carrefour.ro sau Bringo, fiecare achiziție se transformă în puncte de fidelitate Act for Good. Un punct se traduce prin 20 de lei cheltuiți. Ele sunt centralizate automat în aplicația smartphone Carrefour și pot fi folosite ulterior ca monedă de schimb pentru a avea parte de o serie de beneficii, cum ar fi:

extra-reduceri la o gamă variată de produse

deblocarea de vouchere

experiențe unice (în premieră pe piața de retail de la noi), cum ar fi o cină alături de cineva drag într-un loc de poveste, o degustare de vin la o cramă românească sau excursii în diverse locații unice

tombole dedicate clienților loiali cu premii precum mașini/gadgeturi

provocări interactive însoțite de premii

posibilitatea de a dona punctele către ONG-uri, ducând mai departe binele în comunitate

Milioanele de vizite s-au transformat în donații, astfel că 24 de ONG-uri partenere au avut parte de sprijin. Puțin câte puțin, s-au strâns în total 300.000 de donații, demonstrând că #sepune atunci când oamenii se mobilizează într-un scop comun. Acțiunile de CSR din programul Act for Good sunt reunite sub umbrela campaniei „Fapte Bune”, care se bucură de propria secțiune în cont. Astfel, cu doar câteva click-uri, oricine poate contribui la un viitor mai bun.

Implicarea socială nu este singurul lucru prin care românii se aseamănă. Ofertele și promoțiile prietenoase cu buzunarul, cu atât mai apreciate în contextul economic actual, sunt, la rândul lor, un factor care îi unește. Atenți la fluctuațiile de preț din magazine, clienții sunt mai chibzuiți față de alți ani și aleg cu multă responsabilitate atât ceea ce pun pe masă, dar și locul de unde își efectuează cumpărăturile. Într-o piață dinamică precum cea de retail, marii comercianți iau seama de toate aceste nevoi și caută să țină pasul cu tendințele de consum, oferind soluții în beneficiul clienților.

Carrefour este unul dintre retailerii care investesc constant în îmbunătățirea experienței consumatorului, prin inițiative de smart shopping în magazinele fizice și online.

