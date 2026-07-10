Piața de probiotice din România a crescut accelerat în ultimii ani, urmând tendința globală, de altfel, și s-a îmbogățit cu propuneri și formulări pentru cele mai diverse nevoi. De aceea este recomandat să vă documentați mai bine înainte să faceți o alegere, mai ales dacă nevoia dumneavoastră este una specifică: tranzit îngreunar, balonare, diaree etc.

Microbiomul intestinal: Ce este și de ce contează

Tractul gastrointestinal găzduiește aproximativ 38 de trilioane de microorganisme: bacterii, virusuri și fungi, care formează microbiomul intestinal. Este un amestec de „bacterii bune” și ”bacterii rele”, dar care, atunci când se află în echilibru (eubioză), reprezintă un ecosistem funcțional ce participă la digestie, sinteza de vitamine și minerale, modularea sistemului imunitar și chiar la comunicarea cu sistemul nervos central prin axa intestin-creier.

Dezechilibrul acestui ecosistem – disbioză – e asociat cu o gamă largă de condiții: sindrom de intestin iritabil, boli inflamatorii intestinale, obezitate, anxietate, rezistență la insulină. Există deja studii foarte bine documentate care arată contribuția unui microbiom dezechilibrat la toate aceste patologii.

Probioticele intervin în acest context ca microorganisme vii care, administrate în cantități suficiente, conferă un beneficiu de sănătate gazdei, conform chiar definiției Organizației Mondiale a Sănătății.

Tulpina contează cu adevărat

Nu toate bacteriile sunt la fel. Nu toate tulpinile de Lactobacillus sunt la fel. Există tulpini diferite, pentru indicații diferite.

În funcție de afecțiuni, tulpinile cu cel mai bun profil dovedit clinic la momentul actual sunt:

Lactobacillus rhamnosus GG – pentru diareea asociată antibioticelor și gastroenterita la copii (prezent în produse ca Vitavea Flore Intestinale, Ultrabiotique Instant sau Ultrabiotique ATB Protect)

Saccharomyces boulardii – pentru diareea infecțioasă și prevenția recurenței infecției cu Clostridium difficile

Bifidobacterium infantis 35624 – pentru sindromul de intestin iritabil

Lactobacillus reuteri DSM 17938 – pentru colici la sugari

UFC, viabilitate și ce nu scrie pe cutie

Unitățile formatoare de colonii – UFC – măsoară numărul de microorganisme viabile din produs. Majoritatea probioticelor de pe piață conțin între 1 și 50 de miliarde UFC per doză. Numărul mare nu înseamnă automat eficacitate mai bună. Unele tulpini sunt eficiente la 1 miliard UFC, altele necesită doze mai mari (în cazul antibioticelor, de exemplu).

Problema reală e viabilitatea la momentul consumului, nu la momentul producției. Bacteriile sunt microorganisme vii care mor în condiții improprii – temperaturi ridicate, umiditate, lumină. Un probiotic păstrat incorect sau cu lanț de frig întrerupt poate conține la consum o fracțiune din UFC declarate pe ambalaj.

Verificați: produsul necesită refrigerare? Dacă da, a fost transportat și păstrat corespunzător? Tehnologiile de microincapsulare modernă îmbunătățesc stabilitatea la temperatura camerei – dar nu toate produsele le folosesc, indiferent ce sugerează ambalajul.

Probiotice și antibiotice: ordinea și intervalul contează

Cel mai frecvent motiv pentru care pacienții cumpără probiotice în România rămâne cursul de antibiotice. Corect – antibioticele perturbă microbiomul și suplimentarea cu probiotice reduce riscul de diaree asociată antibioticelor și îmbunătățește imunitatea.

Greșeala comună: administrarea simultană. Antibioticul ucide bacteriile – inclusiv pe cele din probiotic dacă sunt administrate în același interval. Intervalul minim recomandat între antibiotic și probiotic e de două ore. Continuați probioticul minimum două săptămâni după terminarea antibioticului – microbiomul nu se reface în 5 zile.

Pacienții tratați cu antibiotice cu spectru larg – amoxicilină-clavulanat, fluorochinolone – au nevoie de o durată mai lungă de suplimentare. Discutați cu medicul sau farmacistul despre durata optimă în funcție de antibiotic și de istoricul individual.

Realitatea pieței românești

Din 2026, armonizarea europeană a reglementărilor privind suplimentele alimentare afectează și categoria probioticelor. Produsele trebuie notificate la Ministerul Sănătății prin Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului (SNPMAPS) pentru a fi comercializate legal în România. Notificarea garantează că formularea a trecut printr-un filtru minim de conformitate și că producătorul există și poate fi identificat.

Cumpărați probiotice din farmacii sau magazine autorizate, de la producători cu trasabilitate clară.

Când probioticele nu sunt suficiente și când nu sunt indicate

Probioticele nu tratează infecții intestinale active. Nu înlocuiesc rehidratarea în gastroenterita acută. Nu sunt indicate ca primă linie în bolile inflamatorii intestinale fără recomandare medicală – unele tulpini pot fi contraindicate în anumite forme de boală Crohn.

Pacienții imunocompromiși – post-transplant, sub chimioterapie, cu HIV necontrolat – trebuie să discute cu medicul înainte de orice probiotic. Cazuri rare dar documentate de bacteriemie și fungemie cu tulpini probiotice au fost raportate la pacienți cu imunosupresie severă.

Vrei un intestin care funcționează? Consumă fibre. Diversifică dieta. Reduce zahărul rafinat și alimentele ultraprocesate. Gestionează stresul cronic – cortizolul perturbă microbiomul direct.

Probioticele completează aceste lucruri. Nu le înlocuiesc. Și funcționează doar dacă știi ce tulpină folosești.

Foto: Magnific

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