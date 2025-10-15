Vinerea Neagră este momentul ideal să-ți completezi stocul de produse pentru sănătate și îngrijire naturală. Dacă ești pasionat de remedii pe bază de plante și preferi soluțiile fabricate cu grijă în România, Black Friday la Farmanat Poieni este evenimentul pe care nu trebuie să-l ratezi. 

Cu reduceri de până la 50% la toate opțiunile de pe site, această ediție de Vinerea Neagră aduce în prim-plan un portofoliu bogat de produse naturiste românești, create după rețete tradiționale, dar procesate cu tehnologii moderne.

Tradiție românească și calitate la standarde înalte

Farmanat Poieni este o firmă producătoare românească cu o tradiție de peste 20 de ani, recunoscută pentru seriozitate, grijă față de calitate și respect față de natură. Toate produsele sunt fabricate în România, într-un mediu controlat, folosind cele mai curate ingrediente și echipamente performante de procesare, care păstrează proprietățile active ale plantelor medicinale.

Un avantaj esențial al companiei este faptul că își produce propriile produse, având control complet asupra calității și stocurilor disponibile. În perioada campaniei de Black Friday, Farmanat Poieni asigură continuitatea ofertelor și calitatea constantă a produselor, în limita stocurilor disponibile.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Oferte de Black Friday la categoriile vedetă

În perioada campaniei, toate produsele de pe site beneficiază de reduceri de Black Friday de până la 50%, dar cele mai populare categorii care merită toată atenția ta sunt:

Siropuri naturiste pentru imunitate, tuse și afecțiuni sezoniere

Gama de siropuri Farmanat Poieni este una dintre cele mai căutate. Indiferent dacă ai nevoie de un sirop pentru gât, tuse, expectorație sau întărirea imunității, toate sunt create din extracte naturale, fără coloranți sau conservanți sintetici. În perioada promoțiilor de Black Friday, poți profita de reduceri considerabile pentru a-ți completa trusa naturistă pentru sezonul rece.

Tincturi din plante cu acțiune rapidă și eficientă

Pentru cei care preferă formulele concentrate, tincturile sunt soluția perfectă. Fie că vrei să sprijini sănătatea ficatului, să echilibrezi digestia, să stimulezi circulația sau să ajuți organismul în caz de oboseală, există o tinctură potrivită fiecărei nevoi. Procesul de macerare este realizat cu atenție, astfel încât extractele obținute să-și păstreze întreaga putere terapeutică a plantelor.

Tratamente naturiste pentru afecțiuni specifice

În reducerile de Black Friday, poți descoperi produse special concepute pentru:

  • diabet,
  • sănătatea ficatului,
  • afecțiuni pulmonare,
  • probleme digestive,
  • circulație,
  • controlul greutății și slăbire naturală.

Aceste formule sunt rezultatul a zeci de ani de experiență în fitoterapie românească, combinând știința modernă cu puterea plantelor medicinale autohtone.

An de an, Vinerea Neagră aduce o avalanșă de oferte, dar nu toate produsele naturiste din piață respectă standarde de calitate reale. Unele formule pot conține aditivi sau extracte diluate, fără eficiența promisă. De aceea, este important să te informezi înainte de a cumpăra. Verifică întotdeauna proveniența produselor, compoziția și reputația producătorului. 

Cu Farmanat Poieni, ai garanția că fiecare produs a fost realizat cu grijă, din plante atent selecționate, în condiții conforme cu cele mai înalte standarde de siguranță și calitate.

Reduceri, puncte bonus și livrare sigură

În perioada Black Friday 2025 la Farmanat Poieni, toate produsele beneficiază de reduceri de până la 50%, indiferent de categorie. Campania nu are o durată fixă, dar ofertele sunt valabile doar până la epuizarea stocurilor – așa că este bine să comanzi din timp.

Din cauza volumului mare de comenzi din această perioadă, livrările pot dura între 4 și 5 zile lucrătoare. Produsele se pot achita online sau ramburs, iar politica de retur rămâne clară și corectă: se acceptă doar produsele nedesigilate, pentru a garanta siguranța și igiena tuturor clienților.

De ce merită să alegi Farmanat Poieni de Vinerea Neagră

Pe lângă prețurile reduse, există și alte motive pentru care merită să alegi Farmanatpoieni.ro pentru cumpărăturile de Black Friday:

  • Produse fabricate în România, la standarde înalte de calitate.
  • Ingrediente naturale, curate, fără adaosuri inutile.
  • Procesare modernă, care păstrează proprietățile active ale plantelor.
  • Control total al producției și stocurilor, pentru livrări sigure și constante.
  • Tradiție de peste 20 de ani în producția de remedii naturiste autentice.

În plus, promoțiile sunt gândite pentru toate nevoile – de la imunitate și respirație sănătoasă, până la digestie, detoxifiere sau controlul greutății.

Vinerea Neagră 2025 este ocazia perfectă să investești în sănătatea ta și a familiei tale. Cu reduceri de până la 50% la siropuri, tincturi și tratamente naturiste românești, Farmanat Poieni îți oferă acces la calitate autentică, fabricată local, din cele mai curate plante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
Știri România 17:29
Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Știri România 16:22
Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 17:26
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
Stiri Mondene 17:15
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
ObservatorNews.ro
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mediafax.ro
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
KanalD.ro
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor

Politic

Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
Analiză
Politică 16:00
Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
Spotmedia.ro
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”