Toma Zerestea a vorbit despre momentul dispariției

Toma Zerestea, tatăl celui mic, a declarat faptul că luni după-amiază a mers în extravilanul localității pentru a repara un gard electric rupt. Acesta l-a luat și pe băiatul lui, care s-a jucat în fața sa. Totuși, la un moment dat, băiatul a mers pe cărare înainte și s-a făcut nevăzut după o curbă, relatează publicația locală Ora de Sibiu.

„Am venit să repar un gard electric, pe care cineva l-a rupt, ca să dea drumul la animale. Când eram pe final, am pus trei pari, mai aveam unul de pus, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. Am pus parul, el a continuat pe cărare. Dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba și când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a povestit Toma Zerestea.

Acesta a început să își strige cu disperare fiul, însă nimeni nu a răspuns.

„L-am strigat, a intrat prin tufe și n-a mai fost de găsit. Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică, nu avem probleme de comunicare cu copilul. E adevărat că vorbește mai puțin în română, vorbește mai mult în engleză și spaniolă, dar când l-am strigat mai devreme în zi mi-a răspuns, nu am avut nicio problemă. Nu știu ce s-a putut întâmpla”, a explicat tatăl băiatului dispărut.

Tatăl celui mic nu a dormit toată noaptea, astfel că și-a căutat băiatul de la ora 19.30. De asemenea, spune că nu se va da bătut până nu îl găsește.

Băiatul e căutat cu drone și un elicopter

Mobilizare uriașă de forțe în judeţul Sibiu, după ce Toma Alexandru Zerestea, un copil de 5 ani a dispărut, luni seară, din zona Sebeșu de Jos. În misiune sunt implicate echipe de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari, fiind folosite inclusiv drone, echipamente cu termoviziune şi un elicopter. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

La căutări participă poliţişti de ordine publică, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, echipe canine specializate şi echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu.

În sprijinul acestora intervin cadre ale ISU Sibiu, jandarmi, echipe Salvamont, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie şi voluntari. Autorităţile au precizat că verificările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer.

IPJ Sibiu a transmis un mesaj Ro-Alert prin care a anunțat dispariția copilului și a rugat oamenii care au informații referitoare la acesta să le transmită cât mai repede.

