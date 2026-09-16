Proiectele de la școală au început: ce materiale creative ajung tot mai des pe lista copiilor

Primele zile de școală vin, de obicei, cu ghiozdane pregătite, caiete noi și penare completate până la ultimul creion. După ce rutina începe să se așeze, apare însă o altă categorie de cumpărături pe care părinții nu o pot anticipa întotdeauna de la început: materialele pentru proiecte, desen și lucru manual.„Mami, mâine avem nevoie de carton colorat” sau „Trebuie să facem un proiect pentru școală” sunt replici familiare în multe case. De la o simplă planșă până la machete, colaje sau decorațiuni tematice, activitățile creative fac parte din viața școlară a copiilor și presupun adesea mai mult decât câteva creioane colorate.

De la desen la proiecte care combină mai multe materiale

Activitățile creative ale copiilor au devenit tot mai variate. Un proiect poate începe cu un desen, dar poate continua cu decupare, lipire, pictură și adăugarea unor elemente decorative.

Printre materialele folosite frecvent se numără hârtia și cartonul colorat, foarfeca, lipiciul, creioanele și cariocile, dar și produse precum fetru, pompoane, sârmă plușată, panglici sau forme decorative.

Avantajul acestor materiale este că pot fi combinate în foarte multe moduri. Aceeași cutie cu accesorii poate fi folosită pentru o felicitare, o machetă, un decor de sezon sau un proiect cerut la școală.

Pentru părinți, o selecție de produse Art & Craft păstrată acasă poate reduce situațiile în care materialele necesare trebuie căutate în grabă cu o seară înainte de predarea proiectului.

Pictura și desenul rămân printre cele mai accesibile activități

Nu toate proiectele trebuie să fie complicate. Uneori, o foaie albă, câteva culori și o idee sunt suficiente.

Creioanele colorate și cariocile sunt printre cele mai ușor de folosit materiale, iar pentru activități mai elaborate pot fi adăugate acuarele, tempera, culori acrilice și pensule de diferite dimensiuni.

Pentru copii, diferențele dintre tehnici sunt și o oportunitate de experimentare. Acuarela oferă un rezultat diferit de tempera, iar desenul cu creioane colorate presupune o experiență diferită față de cea cu markere sau carioci.

Categoria de materiale pentru pictură și desen poate fi utilă atât pentru cerințele de la școală, cât și pentru activitățile realizate în timpul liber.

De ce nu trebuie cumpărat totul de la început

O greșeală frecventă este încercarea de a anticipa toate proiectele care vor apărea într-un an școlar.

În realitate, este dificil de știut din septembrie dacă un copil va avea nevoie peste două luni de fetru verde, carton ondulat, bețișoare decorative sau anumite culori de tempera.

Mai practică este construirea unui mic kit de bază care poate fi completat pe parcurs.

Acesta poate conține:

hârtie albă și colorată;

carton;

creioane și carioci;

acuarele sau tempera;

pensule;

foarfecă;

lipici;

câteva accesorii decorative pentru lucru manual.

Restul materialelor pot fi cumpărate atunci când apare un proiect concret.

În acest fel se evită atât cheltuielile inutile, cât și acumularea unor produse care ar putea rămâne nefolosite.

Un mic „sertar creativ” poate salva multe seri

Nu este nevoie de un atelier separat pentru copii.

Un sertar sau câteva cutii organizate pot fi suficiente pentru materialele folosite frecvent. Produsele pot fi împărțite pe categorii: desen, pictură, hârtie și carton, lipire și decupare, accesorii decorative.

Organizarea are și un avantaj mai puțin evident: copilul poate vedea mai ușor ce materiale are la dispoziție și poate începe singur o activitate.

În loc să ceară permanent ajutor pentru fiecare creion sau bucată de hârtie, poate alege ce dorește să folosească și poate experimenta.

Proiectul copilului nu trebuie să devină proiectul părintelui

Când termenul este scurt, tentația adultului este să preia activitatea pentru ca rezultatul să fie gata mai repede și să arate cât mai bine.

Totuși, un proiect școlar nu trebuie să fie perfect pentru a fi valoros.

Copilul poate învăța din alegerea materialelor, din încercările nereușite și din găsirea propriilor soluții. Rolul părintelui poate rămâne acela de a pregăti spațiul, de a oferi materialele necesare și de a interveni atunci când anumite operațiuni sunt prea dificile sau nepotrivite vârstei.

Rezultatul poate fi mai puțin spectaculos decât dacă ar fi fost realizat integral de un adult, dar experiența îi aparține copilului.

Activitățile creative pot continua și după terminarea proiectului

Materialele cumpărate pentru școală nu trebuie puse deoparte după ce proiectul a fost predat.

Cartonul rămas poate deveni o felicitare, pompoanele pot fi folosite într-un colaj, iar acuarelele pot transforma o după-amiază obișnuită într-o sesiune de pictură.

Într-o perioadă în care părinții caută constant alternative la timpul petrecut în fața ecranelor, desenul și lucrul manual sunt activități ușor de organizat acasă și nu necesită neapărat un plan complicat.

Uneori este suficient ca materialele să fie vizibile și accesibile pentru ca un copil să vină singur cu ideea următorului proiect.

Creativitatea nu se termină odată cu ora de desen

Un proiect școlar poate porni de la o cerință a profesorului, dar activitatea în sine poate deveni o ocazie pentru copil să experimenteze, să aleagă și să transforme o idee într-un obiect realizat de el.

De aceea, în locul unei liste foarte lungi de produse cumpărate preventiv, poate fi mai utilă o selecție de materiale de bază, completată pe măsură ce apar proiectele.

Pe AtelierulFamiliei.ro, părinții pot găsi materiale pentru pictură și desen, hârtie, accesorii Art & Craft și produse pentru lucru manual, potrivite atât proiectelor școlare, cât și activităților creative realizate acasă.