Donald Trump a suspendat acreditările de presă pentru CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declanșat un nou val de controverse pe scena politică internațională, după ce a anunțat vineri suspendarea imediată a accesului la Casa Albă pentru trei dintre cele mai importante instituții de presă din America. Măsura draconică vizează televiziunile CNN și MSNOW (fostul canal MSNBC), precum și publicația online Politico, liderul de la Washington acuzându-le direct de dezinformare cronică.

Anunțul oficial a fost făcut de Donald Trump pe platforma sa de comunicare Truth Social, unde a precizat că interdicția intră în vigoare din primul moment și că lista redacțiilor vizate de măsuri administrative similare urmează să fie extinsă în perioada următoare, relatează agenția internațională de știri Reuters.

Motivarea președintelui american se bazează pe acuzația recurentă de diseminare a unor materiale de tip „Fake News”. În mesajul său publicat pe rețeaua socială, liderul de la Casa Albă a susținut că entitățile de presă nu ar trebui să aibă dreptul de a redacta sau transmite în mod constant informații fictive ori neadevărate atunci când reflectă activitatea președintelui, a administrației prezidențiale sau aspecte legate de statul american.

Decizia radicală vine pe fondul unei relații tot mai tensionate între Donald Trump și jurnaliștii acreditați la Washington.

Pe parcursul ultimilor ani, președintele SUA a cerut în repetate rânduri rețelelor de televiziune să elimine din grilă emisiunile de divertisment sau jurnalele de știri care aduc critici la adresa politicilor sale sau care folosesc umorul pentru a-i analiza deciziile guvernamentale.

Presiunile administrației americane asupra presei s-au extins recent și la nivelul instituțiilor de reglementare. Donald Trump a solicitat în mai multe rânduri Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC) să analizeze retragerea licențelor de emisie pentru unele posturi TV care au difuzat anchete sau jurnale critice la adresa Executivului de la Washington.

Până la acest moment, reprezentanții posturilor CNN și MSNBC, ai publicației Politico și conducerea organizației profesionale National Press Club nu au transmis reacții oficiale la solicitările de comentarii formulate de agenția de presă Reuters.