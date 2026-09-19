Uber a fost obligată să plătească 40 de milioane de dolari familiei unei tinere de 23 de ani ucise pe o autostradă din California, SUA, după ce un șofer al companiei a oprit și le-a cerut ei și prietenei sale să coboare din mașină.

Compania Uber trebuie să plătească 40 de milioane de dolari familiei lui Emily Normandin-Parker, o tânără de 23 de ani care a murit după ce a fost lovită de un autoturism pe o autostradă din California. Potrivit BBC News, decizia a fost luată în urma unei proceduri de arbitraj desfășurate pe parcursul a cinci zile.

Părinții tinerei au susținut că șoferul Uber a oprit pe marginea autostrăzii și le-a obligat pe Emily și pe prietena ei să coboare din mașină, deși ambele erau în stare de ebrietate.

Șoferul Uber ar fi oprit după ce prietena tinerei a vomitat în mașină

Potrivit documentelor din dosar, Emily Normandin-Parker comandase un Uber în noaptea de 12 august 2023 pentru a ajunge acasă împreună cu o prietenă. Însă, în timpul cursei, prietena ei s-a simțit rău și a vomitat în autoturism.

Familia susține că, în urma incidentului, șoferul a tras pe dreapta, pe marginea autostrăzii, și le-a cerut celor două femei să coboare. La scurt timp după ce a rămas pe autostradă, Emily Normandin-Parker a fost lovită mortal de un alt vehicul.

Părinții tinerei au declarat că fiica lor a ales să folosească serviciul de transport tocmai pentru a evita să conducă după ce consumase alcool.

„Emily a făcut tot ce Uber le spune pasagerilor să facă - a luat decizia responsabilă de a nu conduce și noi am avut încredere că Uber o va duce acasă în siguranță. Acea încredere ne-a costat viața fiicei noastre”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Emily Normandin-Parker era absolventă a Universității California din Los Angeles (UCLA).

Judecător: șoferul putea să le lase într-un loc sigur

Judecătorul Richard Stone a decis că Uber trebuie să plătească despăgubiri de 40 de milioane de dolari părinților tinerei.

Potrivit avocaților familiei, după ce le-a lăsat pe cele două femei pe autostradă, șoferul, Vu Tran, nu a sunat la serviciile de urgență pentru a cere ajutor.

În schimb, acesta ar fi oprit ulterior pentru a contacta Uber și a solicita companiei să îi perceapă lui Emily Normandin-Parker o taxă de curățenie pentru mașină. Stone a afirmat că șoferul a arătat „mult mai multă grijă pentru mașina lui nouă decât pentru pasagerii săi” și a subliniat că acesta putea ieși de pe autostradă și le putea lăsa într-un loc sigur.

Uber contestă răspunderea pentru incident

Uber a susținut pe parcursul procedurii că șoferul era un colaborator independent și că societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru acțiunile acestuia.

După pronunțarea deciziei, Uber a transmis că, în opinia sa, arbitrul a greşit atunci când a considerat compania răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru incident.

„Am continuat să ne consolidăm abordarea privind siguranța de-a lungul anilor, prin noi tehnologii, politici și măsuri de protecție dezvoltate împreună cu experți în siguranță, inclusiv recomandări suplimentare pentru șoferi privind evitarea debarcării pasagerilor în locuri nesigure”, a precizat compania într-un comunicat.

Familia a refuzat o înțelegere de 10 milioane de dolari

Casa de avocatură Panish, Shea, Ravipudi, care a reprezentat familia tinerei, a dezvăluit că Uber le-a propus inițial părinților o înțelegere amiabilă. Oferta prevedea plata a 10 milioane de dolari, cu condiția ca aceștia să nu vorbească public despre incident.