Ce este un prosumator?

Un prosumator este, simplu spus, un consumator de energie care este și producător de energie electrică. În practică, termenul se referă de obicei la o persoană sau companie cu panouri fotovoltaice proprii, care produce curent pentru consumul propriu și livrează în rețea electricitatea excedentară. Spre deosebire de un producător clasic, prosumatorul nu are nevoie de licență specială de producere a energiei – legislația actuală permite oricui să devină prosumator pentru sisteme sub 400 kW, atâta timp cât respectă normele tehnice și de siguranță. Cu alte cuvinte, aproape orice proprietar de locuință poate să își monteze panouri solare și să înceapă să „întoarcă” energia în rețea, reducându-și facturile și contribuind la producția de energie verde.

Beneficiile sunt evidente: prosumatorul folosește energia solară pentru nevoile casei (iluminat, electrocasnice etc.), iar ce nu consumă este preluat de furnizorul de electricitate, care compensează ulterior acea cantitate fie prin scăderea din consumul viitor (mecanism de compensare cantitativă), fie prin plata energiei injectate, în funcție de reglementările în vigoare. În plus, dacă ai panouri prin programul Casa Verde sau alte scheme de finanțare, devii automat prosumator odată ce sistemul este pus în funcțiune și conectat legal la rețea.

Dosarul de prosumator – ce presupune și de ce sperie lumea

După instalarea panourilor, pasul esențial pentru a intra oficial în rândul prosumatorilor este întocmirea așa-numitului dosar de prosumator. Acest dosar reprezintă, de fapt, setul de documente și avize necesare pentru racordarea instalației la rețeaua electrică și înregistrarea ca producător de energie. În el intră, de regulă, cererea de racordare la operatorul de distribuție, actele de proprietate ale imobilului, avizul tehnic de racordare (ATR emis de distribuitor), proiectul tehnic întocmit de un electrician autorizat, declarații pe propria răspundere privind instalația și, la final, certificatul de racordare. Cu alte cuvinte, dosarul cuprinde atât documentația tehnică, cât și cea legală necesară “oficializării” statutului de prosumator.

Pentru mulți novici, ideea acestui dosar sună descurajant – birocrație, drumuri la instituții și termeni tehnici complicați. Expresii ca aviz ANRE, distribuitor zonal sau contor bidirecțional pot speria pe oricine fără experiență. Vestea bună este că, în ultimii ani, procedura a fost mult simplificată și standardizată. Dacă înainte dura mult și implica hârtii stufoase, acum totul se desfășoară mai transparent, cu pași clari. În plus, majoritatea firmelor care instalează sisteme fotovoltaice oferă asistență completă pentru dosarul de prosumator – practic se ocupă ele de întregul flux, de la depunerea cererilor până la comunicarea cu operatorul de rețea. Astfel, viitorul prosumator nu trebuie să fugă de acest dosar: cu ajutorul potrivit, el se poate transforma dintr-o piedică birocratică într-o formalitate relativ simplă. Important e să ai toate actele pregătite și să urmezi etapele în ordine.

On-grid vs off-grid, monofazat vs trifazat (clarificare pe scurt)

În discuțiile despre panouri solare și prosumatori apar frecvent două distincții tehnice de bază:

On-grid vs off-grid: Un sistem fotovoltaic on-grid este conectat la rețeaua publică de electricitate. Asta înseamnă că folosești energia produsă pentru consumul casei, iar surplusul îl trimiți automat în rețea, primind compensare ulterior. Pe de altă parte, un sistem off-grid funcționează complet independent de rețea – toată energia necesară este produsă local și stocată în baterii, fără legătură fizică sau contractuală cu operatorul de distribuție. Soluțiile off-grid se folosesc în special acolo unde nu există conexiune la rețea (de exemplu, cabane izolate) sau unde se dorește autonomia totală față de furnizorul clasic. Pentru o casă obișnuită, sistemele on-grid rămân varianta cea mai accesibilă și practică, întrucât nu necesită investiția în baterii de stocare și asigură echilibrul consum/producție prin intermediul rețelei naționale.

Monofazat vs trifazat: Acești termeni se referă la tipul de conexiune electrică de la locația ta. Monofazat (o singură fază) este alimentarea standard la majoritatea locuințelor individuale, cu tensiune de 230V. Trifazat (trei faze) se întâlnește la clădiri mai mari sau consumatori care necesită mai multă putere (400V între faze – de pildă, dacă ai echipamente industriale mici, pompe de căldură sau alte aparate puternice). Din punct de vedere al prosumatorului, diferența înseamnă doar că echipamentele sistemului fotovoltaic trebuie alese conform rețelei existente: o casă cu alimentare trifazată va necesita, de exemplu, un invertor trifazat și distribuirea uniformă a producției pe cele trei faze. În esență însă, pentru utilizatorul final, monofazat sau trifazat nu schimbă modul de utilizare a panourilor – este un aspect tehnic de care se ocupă proiectantul/instalatorul sistemului la configurare.

Concluzie

Dacă vrei detaliile puse cap la cap (ce acte se cer de obicei, în ce ordine se depun și cum arată pașii până la contor), găsești explicația completă în ghidul despre dosarul de prosumator .

Iar dacă ai nevoie de o imagine de ansamblu despre instalare și funcționare, găsești și o prezentare generală despre sisteme fotovoltaice pentru casă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE