După succesul ediției 2024, în care o tonă de haine uzate au primit o nouă înfățișare, Electric Castle și NEPI Rockcastle, prin Promenada București, Promenada Sibiu și City Park Mall Constanța, lansează o nouă campanie dedicată consumului responsabil și reutilizării creative a hainelor. „Its Not Goodbye, Its Rock It Later” oferă publicului din cele trei orașe ocazia de a contribui la creșterea gradului de reciclare și reutilizare sustenabilă. Perechile de jeans uitate într-un sertar, tricoul cu trupa preferată sau pelerina de ploaie de la primele ediții Electric Castle – toate pot primi o nouă viață în campania ce se derulează între 17 martie și 13 aprilie a.c.

Astfel, între 17 și 30 martie, hainele vor putea fi aduse la Promenada Mall din București, între 31 martie și 6 aprilie colecta se desfășoară în City Park Constanța, iar din 7 în 13 aprilie donațiile de haine uzate pot fi făcute în spațiul special amenajat din Promenada Mall Sibiu. Pot fi donate orice tipuri de haine, atâta timp cât sunt curate, indiferent de material sau gradul de uzură, cu excepția lenjeriei intime și a încălțămintei.

Toate hainele colectate vor ajunge în atelierele de upcycling textil Velements. Anul acesta, reciclarea ia o nouă direcție. Dacă anul trecut a fost creată o colecție de haine, anul acesta vor fi create obiecte de design interior, precum pături, abajururi, perne, covoare, scaune etc. Noile piese decorative vor fi donate către centrele de zi World Vision, nu înainte, însă, de a putea fi admirate, în luna mai, într-o expoziție specială la Romanian Design Week și într-o zonă special amenajată în cadrul Electric Castle 2025.

Recomandări Discuțiile ruso-americane de la Riad au durat 12 ore. Kremlinul vrea cele patru regiuni ucrainene considerate anexate la Rusia

“Este a doua ediție a acestui proiect, al cărui scop este să atragă atenția asupra importanței reutilizării și reintegrării sub noi forme a hainelor și accesoriilor pe care nu le mai folosim. Alături de Electric Castle și Velements, am creat această platformă integrată de circular fashion care încurajează comunitățile din jurul centrelor comerciale să recicleze”, Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

„Vrem să le arătăm tuturor că sustenabilitatea nu e un concept complicat, e la fel de simplu să faci o schimbarea în bine precum e să îți selectezi artistul preferat în playlist. Iar satisfacția e la fel de mare”, spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

Mai multe informații despre participarea în campanie, premiile speciale oferite de organizatori și alte detalii pot fi găsite pe electriccastle.ro/rockitlater

Despre NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle este a treia cea mai mare companie de real-estate comercial listată la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de aproximativ 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune, având o poziție dominantă în România și Polonia.

Recomandări Zelenski spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Biroul Oval cu Donald Trump într-un nou interviu exclusiv cu „TIME”

Compania își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 788 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 15 ani, și echipa de peste 650 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. De asemenea, compania a devenit membră a European Council of Shopping Places (ECSP) și a U.S. Green Building Council (USGBC), precum și a Asociației Europene a Imobiliarelor Publice (EPRA), pentru a-și consolida poziția de lider de piață în industria de retail comercial.

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com sau pagina de LinkedIn a companiei.

Despre Electric Castle

Festivalul Electric Castle schimbă o generație oferind contextul perfect pentru a te bucura de libertate și a explora un line-up eclectic într-o atmosferă autentică și inclusivă. Pentru cinci zile, domeniul Castelului Bánffy devine „acasă” pentru iubitorii festivalului, fiind locul în care te poți pierde pentru a te regăsi. Aici, înconjurat de natură, poți deveni o parte a fenomenului cultural care a primit titlul de Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, unul dintre puținele festivaluri din Europa în care muzica și petrecerile continuă pe toată durata evenimentului.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cum vor vota românii la alegerile prezidențiale 2025. Surprize la procente, în primul sondaj Avangarde după ce Călin Georgescu a fost scos din joc

Urmărește-ne pe Google News