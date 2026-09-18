O reducere este mai utilă atunci când poți decide cum o aplici. În această toamnă, OPTIblu propune exact această variantă: 50% la rame sau la lentile, în funcție de ceea ce contează mai mult pentru perechea ta de ochelari. Oferta este disponibilă între 1 septembrie și 30 octombrie, iar reducerea se aplică uneia dintre cele două categorii, fără cumularea lor. Alegerea poate părea simplă, însă răspunsul diferă în funcție de prescripție, tipul lentilelor și rama dorită.

50% la rame sau la lentile: cum funcționează oferta

Mecanica este simplă. După ce stabilești ce pereche de ochelari îți dorești, poți opta pentru reducerea de 50% la ramă sau pentru reducerea de 50% la lentile.

Important este să nu alegi varianta înainte să știi prețul și caracteristicile ambelor componente. O ramă care îți place poate reprezenta partea mai costisitoare a perechii. În alte situații, lentilele pot avea o valoare mai mare din cauza prescripției sau a opțiunilor recomandate.

Oferta îți permite să adaptezi reducerea la propria configurație, nu să pornești de la aceeași formulă pentru orice pereche de ochelari.

Când poate fi mai avantajoasă reducerea aplicată ramei

Pentru o persoană cu o prescripție simplă, care nu necesită o configurație complexă a lentilelor, rama poate avea o pondere mai mare în cost. Atunci, reducerea aplicată acesteia poate crea mai multă libertate în alegerea modelului preferat.

Însă, designul nu ar trebui să fie singurul criteriu. O ramă destinată purtării timp de multe ore trebuie să aibă dimensiunea corectă, să se așeze confortabil pe nas și să nu exercite presiune în zona tâmplelor sau în spatele urechilor.

Contează și materialul. Ramele din acetat permit o varietate mai mare de forme și culori și pot avea un aspect mai expresiv, iar modelele metalice pot avea un aspect mai discret. Alegerea depinde de fizionomie, de preferințele personale și de modul în care ochelarii vor fi purtați.

Când merită să iei în calcul reducerea pentru lentile

Situația se poate schimba în cazul unei prescripții mai complexe. Dioptriile mari, lentilele progresive sau anumite tratamente pot influența costul acestei componente.

Pentru dioptrii ridicate, spre exemplu, pot fi recomandate lentile cu indice de refracție mai mare, care permit reducerea grosimii. În alte cazuri, tratamentul antireflex poate face parte din configurația recomandată.

Dacă lentilele ajung să reprezinte partea mai importantă a bugetului, reducerea de 50% aplicată lor poate fi opțiunea mai avantajoasă. Calculul merită făcut după stabilirea prescripției și a tipului de lentile, nu înainte.

O verificare a vederii poate schimba decizia

Dacă ultima consultație a avut loc cu mult timp în urmă, o nouă pereche de ochelari poate fi un motiv bun pentru verificarea vederii. În magazinele OPTIblu sunt disponibile consultații gratuite, cu aparatură de ultimă generație.

Specialistul poate explica ce tip de lentile corespunde prescripției și poate recomanda rame compatibile cu acestea. Odată ce ai aceste informații, poți compara mai ușor cele două variante ale promoției. Este important mai ales dacă porți ochelarii la birou timp îndelungat, conduci frecvent sau ai nevoie de corecție pentru mai multe distanțe. Modul în care vei purta ochelarii contează la fel de mult ca aspectul ramei.

Toamna aduce și motive pentru o schimbare de stil

Revenirea la birou poate fi și un bun moment pentru o schimbare de stil. Selecția OPTIblu include modele Ray-Ban, Emporio Armani, Vogue Eyewear, Ralph, Ralph Lauren și Polo, de la rame discrete la variante mai expresive. În plus, între 1 și 30 septembrie sunt disponibile peste 6.000 de modele de ochelari de soare cu reduceri de 50% sau 70%, într-o ofertă separată de cea dedicată ochelarilor de vedere..

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.