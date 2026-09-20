Imagini cu Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Cum arăta concurenta de la „Asia Express” cu părul blond și buze subțiri

Ana Maria Mocanu a trecut prin mai multe schimbări și a recunoscut intervențiile estetice la care a apelat. Cum arăta înainte de operații și ce proceduri și-a făcut.

De-a lungul anilor, Ana Maria Mocanu și-a schimbat treptat aspectul fizic. Fosta asistentă TV nu a ascuns faptul că a apelat la proceduri și intervenții estetice, printre care se numără implanturile mamare, rinoplastia, injectările cu acid hialuronic pentru buze și botoxul.

De asemenea, concurenta de la „Asia Express” a recunoscut că a apelat la proceduri menite să definească mandibula și bărbia, precum și la blefaroplastie. Schimbările au fost făcute în perioade diferite, iar Ana Maria Mocanu a vorbit în repetate rânduri despre deciziile sale în ceea ce privește aspectul fizic.

Ce spune Ana Maria Mocanu despre operația la nas

Printre intervențiile despre care a vorbit deschis se află rinoplastia. Ana Maria Mocanu a explicat că, înainte de operație, avea anumite complexe legate de aspectul său fizic. „Am avut complexe fizice, dar nu am avut curaj să mă operez, până la un moment dat. Am făcut intervenția la nas, iar acum sunt perfect mulțumită de rezultat.”

Ana Maria Mocanu a vorbit și despre procedurile cu botox, explicând că își dorește să estompeze ridurile apărute odată cu trecerea timpului.

„Știți că nu fac parte din categoria femeilor ipocrite și în momentul în care aleg să îmi fac o intervenție spun ceea ce fac, recunosc. Se văd ridurile de sub ochi și de pe frunte, așa că o să am grijă să dispară cu ajutorul botoxului. Știu că vor urma întrebările „dar cremele nu ajută?”, ba da, ajută foarte mult. Este important să ai un ritual de îngrijire a tenului, să nu sari peste demachiere și să ai niște creme bune pentru tenul tău.”

„Nu vreau să îmi schimb fizionomia”

Ana Maria Mocanu a explicat și cum privește intervențiile estetice și ce își dorește de la acestea. Potrivit declarațiilor sale, scopul nu este schimbarea radicală a fizionomiei, ci corectarea anumitor aspecte.

„Dar ridurile nu se pot trata decât prin această intervenție, injectarea cu botox, bine că există. Sunt niște retușuri pe care mi le-am dorit de mult timp. Nu vreau să îmi schimb fizionomia, ci să corectez micile imperfecțiuni care apar odată cu trecerea timpului sau pe care le aveam nativ”, menționa Ana Maria Mocanu, pe Instagram.

Ce operație estetică și-a făcut Ana Maria Mocanu după ce s-a întors de la „Asia Express”

Principala modificare dorită de concurenta de la Asia Express a fost îndepărtarea completă a acidului hialuronic injectat anterior în buze. Decizia a venit atât în urma comentariilor primite de-a lungul timpului din partea publicului, cât și din dorința de a obține o formă mult mai armonioasă și potrivită fizionomiei sale.

„M-am decis, îmi scot acidul hialuronic din buze. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni m-au criticat că ai buzele prea mari, că ai buzele prea mici, că nu îți stă bine, că nu ești OK, că tu ești frumușică (...) Eu am și o formă ușor ciudată (...) Am decis să topim acidul hialuronic și să facem intervenția de lip lift (...) Înseamnă ajustarea buzei superioare foarte puțin și finuț printr-o tăietură foarte fină la nivelul nărilor și o să se ridice buza superioară într-un mod natural și frumos”, a explicat Ana Maria Mocanu pe TikTok.

Ce este lip lift

Procedura de lip lift presupune o intervenție fină de ridicare a buzei superioare. Pe lângă schimbarea de la nivelul buzelor, concurenta de la „Asia Express” a optat și pentru două proceduri destinate sculptării faciale, respectiv lipoliza localizată și procedura de slimming face. Miza principală a fost eliminarea gușei și redefinirea liniei mandibulare, detaliu pe care vedeta l-a observat în timpul aparițiilor sale în emisiuni.