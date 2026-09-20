Cel puțin patru persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unor atacuri cu drone lansate de Rusia asupra regiunii Kiev, potrivit autorităților ucrainene. O femeie de 39 de ani și doi copii de 3 ani au fost uciși după ce o dronă a lovit o casă din localitatea Hlevaha, iar o altă fetiță a murit la spital, într-un atac separat produs într-un alt district, relatează Reuters.

Bilanțul unui atac cu drone lansat de Rusia asupra regiunii Kiev a ajuns la patru morți, dintre care trei copii, au anunțat duminică autoritățile regionale ucrainene. Potrivit autorităților ucrainene, o femeie de 39 de ani și doi copii de 3 ani - un băiat și o fată - au murit după ce o dronă a lovit o casă cu două etaje din localitatea Hlevaha, în districtul Fastiv.

Parchetul din regiunea Kiev a transmis că, potrivit datelor preliminare, înainte de atac, trei familii cu copii se aflau în fața locuinței.

„Femeia i-a dus pe cei doi copii în casă pentru a-i culca. Chiar în acel moment s-a produs explozia”, au transmis procurorii într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

În urma impactului, acoperișul casei și planșeul dintre etaje au fost avariate, iar clădirea a fost cuprinsă de un incendiu, stins ulterior de echipele de intervenție.

Parchetul a precizat că femeia era mama băiatului ucis în atac.

O altă fetiță a murit la spital după un atac separat

Guvernatorul regiunii Kiev, Tymur Tkacenko, a anunțat că o fetiță a murit la spital în urma unui atac separat cu dronă, produs într-un alt district al regiunii.

Astfel, numărul persoanelor decedate în atacurile din regiunea Kiev a crescut la patru.

Potrivit guvernatorului regional, regiunea Kiev a fost supusă unor atacuri care au durat mai bine de o zi, iar 31 de obiective au fost avariate în cinci districte. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în districtul Fastiv, unde au fost afectate 24 de obiective, inclusiv locuințe, clădiri industriale și de utilități, spațiile unei exploatații agricole și mai multe vehicule.

La locul atacului intervin procurori, anchetatori și echipe ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina. Autoritățile au transmis că tipul exact al dronei folosite în atac urmează să fie stabilit în cadrul anchetei. Parchetul din regiunea Kiev a precizat că sunt în desfășurare primele acte de urmărire penală și documentarea consecințelor atacului.