Leonard Doroftei, Gabi Torje, Jean Vlădoiu și campionul la patinaj viteză Eduard Nițu au făcut echipă pe terenul de baschet sub comanda legendarului antrenor al lui Doroftei, Titi Tudor “Prosop”. Oponenți le-au fost actualii edili ai orașelor Ploiești și București, Mihai Polițanu și Ciprian Ciucu, alături de fost primar al Brașovului Allen Coliban și de prefectul județului Prahova, Dan Nicodim. Aceștia au fost coordonați de pe margine de către fosta mare campioană a gimnasticii românești, Corina Ungureanu. 

Eduard Nițu a fost prezent și vineri seară la eveniment, alături de Gabriel Tamaș. Cei doi s-au duelat în mai multe probe de ștafetă cu mingea de baschet și cea de fotbal, alături de copiii prezenți în număr mare pe terenurile de sport de pe Bulevardul Castanilor. 

„Știu ce reprezintă streetball-ul, am văzut și filme, știu ce înseamnă. Felicitări că țineți în fiecare an acest festival și cine știe poate veți descoperi și talente, am văzut că suntem cam bunicei la streetball. Și este bine că lumea face sport, asta e cel mai important, indiferent de sport, văd și tenis, e și fotbal, sunt toate sporturile aici”, a declarat Tamaș. 

“Eu n-am reușit să mă împrietenesc cu coșul, dar am avut echipă bună. Eu am fost veriga slabă, dar am știu să-mi aleg echipa”, a mai spus Tamaș despre duelurile avute pe terenul de baschet. 

Bulevardul Castanilor, pe o lungime de peste 800 de metri liniari, a fost transformat într-o zonă polisportivă, unde activități precum baschet, volei, catchball, handbal, tenis de masa, arte marțiale, rugby, dans, fitness, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, pickleball, fotbal-tenis, șah, darts, oină, sau gaming au fost doar o parte dintre opțiunile care i-au așteptat ploieșteni, dar și pe cei care au vizitat orașul cu ocazia evenimentului. De asemenea, o parte din bulevard a fost dedicată unei zone de nutriție și hidratare. 

Distracție, premii și momente speciale pe terenurile de sport

Maratonul concursurilor și provocărilor sportive a ținut de dimineața până seara târziu. 

Au fost acordate peste 1.500 de premii din partea partenerilor, pe parcursul unui weekend în care sportul, mișcarea și energia comunității au transformat spațiul într-un adevărat festival urban. 

Peste 150 de mingi de baschet au fost oferite copiilor de către Gabi Tamaș în cadrul acțiunii organizate de către LaProvincia România, multe dintre ele fiind și semnate de către fostul fotbalist. 

Artiștii Circului Metropolitan București, Emilia și Duo Badea, au adus în mijlocul ploieștenilor momente de acrobație și echilibristică care fac parte din spectacolele stagionale, iar trupele de dans Vogue și iSports Ploiești au animat pauzele dintre meciuri cu momente de street dance și majorete. 

Membrii Barbarossa Samba Group, prima trupă de percuție și samba din România, fondată în 2012 de către percuționistul Felix Mircea Moldovan, au transformat Bulevardul Castanilor într-o zonă de petrecere în stil brazilian și i-au provocat pe toți cei prezenți la mișcare cu energia lor debordantă. 

Baschet: Finale spectaculoase și coșuri memorabile

Finala de la U14 masculin a fost cea mai echilibrată dintre cele jucate sâmbătă, cu Forzza Deserturile și Dominican Papis într-un duel disputat punct cu punct până la ultima fază. Scorul era 14-14 cu 20 de secunde rămase pe cronometru, iar coșul decisiv a venit din partea lui Andrei Savu, fiul legendarului dunker Bogdan Savu, AKA Monkey, aducând victoria pentru Forzza Deserturile.

Este un titlu cu rezonanță specială pentru familia Savu, care devine astfel campioană la Sport Arena Streetball pe toate generațiile. Atât Bogdan, cât și sora lui Andrei, Ioana, au cucerit în timp titluri proprii în competiție.

În finala U16 masculin am asistat la o revenire senzațională. FC Fără Șanse a fost condusă pe tot parcursul meciului, aflându-se la un deficit de 3 puncte cu două minute și jumătate rămase pe cronometru, dar a reușit să întoarcă rezultatul și să se impună în cele din urmă cu 20-14.

La categoria Open masculin câștigătoarea a fost o echipă locală. Patru tineri talentați din Ploiești care au dominat autoritar competiția de la un capăt la altul. „Decarii” au impresionat prin consecvență, înscriind 21 de puncte în 4 din cele 5 meciuri disputate, inclusiv în marea finală, unde s-au impus categoric cu 21-9 în fața echipei Que Mira Bobo.

Ceea ce face performanța și mai remarcabilă este vârsta fragedă a jucătorilor: cel mai „experimentat” membru al echipei are doar 22 de ani, în timp ce ceilalți trei coechipieri au 19, respectiv 18 ani. A fost primul lor turneu la categoria Open, deși băieții din Ploiești sunt prezențe constante și extrem de apreciate în circuitul Sport Arena Streetball de mulți ani.

O mențiune specială îi revine lui Rareș Movileanu, care la doar 18 ani a scris istorie: a câștigat turnee la absolut toate categoriile de vârstă, de la U12 până la Open.

Fazele finale ale competiției de baschet 3×3 au fost transmise live pe canalul de Facebook al Eurosport.

Dintre cei aproape 300 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3×3, care au alcătuit un număr de 77 de echipe, peste 70 la sută au avut cel mult 18 ani, ceea ce evidențiază faptul că evenimentul asigură o excelentă platformă de dezvoltare a viitorilor sportivi și încurajează practicarea sportului în cadrul copiilor și tinerilor. Aproape 50 la sută dintre participanți au fost din București și Ilfov, iar peste 20 la sută au reprezentat Ploieștiul. În total au fost reprezentate în competiție 38 de orașe din România. Iași, Constanța, Brașov, Pitești și Craiova au fost orașele care au dat cei mai mulți participanți după București și Ploiești. 

BCR Sport Arena Streetball a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești și Republica de sub Castani și susținut de către: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Foto credit: BCR Sport Arena

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.RO
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
Exclusiv
Politică 16:00
Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Știri România 14:36
Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Parteneri
Oana Țoiu i-a întâlnit întâmplător pe Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică. Cum a reacționat ministrul român
Adevarul.ro
Oana Țoiu i-a întâlnit întâmplător pe Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică. Cum a reacționat ministrul român
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
Fanatik.ro
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Cine este Alexandru Burcă, studentul la UNATC care a dat lovitura în serialul „Trafic”: „S-au așezat foarte bine lucrurile”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 18:03
Cine este Alexandru Burcă, studentul la UNATC care a dat lovitura în serialul „Trafic”: „S-au așezat foarte bine lucrurile”
Decizia luată de Ilie Năstase la împlinirea vârstei de 80 de ani. Ioana confirmă transformarea: „Mă bucur că își dorește asta”
Stiri Mondene 17:28
Decizia luată de Ilie Năstase la împlinirea vârstei de 80 de ani. Ioana confirmă transformarea: „Mă bucur că își dorește asta”
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
ObservatorNews.ro
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Au apărut imaginile și sunt scandaloase! Gestul care a declanșat bătaia la finala Spania - Argentina
GSP.ro
Au apărut imaginile și sunt scandaloase! Gestul care a declanșat bătaia la finala Spania - Argentina
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
GSP.ro
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
Parteneri
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Mediafax.ro
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Redactia.ro
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
Exclusiv
Politică 16:00
Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Universitatea Craiova, șansă uriașă în Champions League! Omonia şi Kairat la un loc valorează mult mai puțin decât Levski Sofia! Cifrele care nu mint
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, șansă uriașă în Champions League! Omonia şi Kairat la un loc valorează mult mai puțin decât Levski Sofia! Cifrele care nu mint
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului