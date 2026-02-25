Aer condiționat 9000 BTU: cât consumă un aer condiționat 9000 BTU A++?

Un aer conditionat 9000 BTU este un AC proiectat special pentru a răci spații mici, cel mai eficient fiind în răcirea încăperilor cu suprafața cuprinsă între 15 și 20 mp. Din punct de vedere tehnic, capacitatea de 9000 BTU/h echivalează cu aproximativ 2,6 kW putere de răcire si un consum de 0,7 – 0,9 kWh/oră în regim normal de răcire.

Altfel spus, este un aer condiționat ideal pentru:

dormitoare

birouri de mici dimensiuni

camere de copii

garsoniere open-space bine izolate

livinguri compacte

bucătării mici

Depasirea suprafeței recomandate duce la creșterea timpului de funcționare și, implicit, la un consum mai mare de energie.

Aer condiționat 9000 BTU consum:

0,7 – 0,9 kWh/oră în regim normal de răcire

aproximativ 6 – 7 kWh/zi, pentru o utilizare de 8 ore

180 – 220 kWh pe sezon, calculat la o medie de 3 luni de vară

în Sleep Mode, eficiența este mai bună, consumul scăzând la 0,4 – 0,5 kWh/oră, datorită reglajelor automate de temperatură și turație

în modul Turbo, consumul crește puțin și poate ajunge la 1 – 1,1 kWh/oră, pentru că vorbim de un compresor care funcționează la capacitate maximă pentru a atinge rapid temperatura setată

Aer condiționat 9000 BTU specificatii care contribuie la un consum de energie redus:

Compresorul Inverter DC cu control vectorial : reglează fin turația în funcție de necesarul termic, aparatul nu consumă inutil, ci funcționează constant la nivelul minim necesar pentru menținerea temperaturii setate

: reglează fin turația în funcție de necesarul termic, aparatul nu consumă inutil, ci funcționează constant la nivelul minim necesar pentru menținerea temperaturii setate Agentul frigorific R32 cu capacitate calorică superioară : comparativ cu R410A, R32 transportă mai eficient energia termică, ceea ce permite obținerea aceleiași puteri de răcire cu un consum electric mai mic

: comparativ cu R410A, R32 transportă mai eficient energia termică, ceea ce permite obținerea aceleiași puteri de răcire cu un consum electric mai mic Ventilatorul cu motor DC : consum redus, randament ridicat și control precis al debitului de aer, fără pierderi energetice

: consum redus, randament ridicat și control precis al debitului de aer, fără pierderi energetice Schimb ătorul de căldură cu densitate mare a aripioarelor : suprafață extinsă de contact accelerează transferul termic, reducând timpul de funcționare la putere mare

: suprafață extinsă de contact accelerează transferul termic, reducând timpul de funcționare la putere mare Senzorii inteligen ți de temperatură și umiditate : ajustează automat parametrii de funcționare pentru a evita suprarăcirea inutilă și consumul mare

: ajustează automat parametrii de funcționare pentru a evita suprarăcirea inutilă și consumul mare Izolația fonică și termică avansată: menține stabilitatea termică și reduce pierderile de energie

Aer condiționat 9000 BTU performanțe și funcții

Performanțele unui aparat de aer condiționat 9000 BTU trebuie să fie constante, aparatul de aer condiționat silențios, dar și modern. Modelele de aer condiționat 9000 BTU sunt gândite în așa fel încât să asigure confortul termic dorit în mod continuu, dar și să ofere acces la funcții care să-l îmbunătățească.

Aer condiționat 9000 BTU performanțe:

Nivel de zgomot redus : 21–24 dB în modul Sleep, 35–40 dB în regim normal

: 21–24 dB în modul Sleep, 35–40 dB în regim normal Coeficient SEER ridicat : peste 6, indicând eficiență sezonieră excelentă

: peste 6, indicând eficiență sezonieră excelentă Stabilitate energetică : nu este un aparat clasic on/off, ci are tehnologie inverter care previne pornirea și oprirea repetate

: nu este un aparat clasic on/off, ci are tehnologie inverter care previne pornirea și oprirea repetate Consum redus pe metru pătrat: într-o camera de până în 20 mp, este mai eficient decât un aer condiționat mai mare

Aer condiționat 9000 BTU funcții care trebuie căutate pentru că îmbunătățesc experiența de utilizare:

Sleep Mode : ajustează automat temperatura și reduce consumul de energie pe timpul nopții, în timp ce este mai silențios

: ajustează automat temperatura și reduce consumul de energie pe timpul nopții, în timp ce este mai silențios Wi-Fi integrat : de la pornire, până la oprire, programare și monitorizare consum, oferă control complet din aplicație

: de la pornire, până la oprire, programare și monitorizare consum, oferă control complet din aplicație Filtrare avansată a aerului : filtre antipraf, anti-alergeni și antibacteriene pentru un aer mai curat, mai sănătos

: filtre antipraf, anti-alergeni și antibacteriene pentru un aer mai curat, mai sănătos Dezumidificare controlat ă : reduce umiditatea fără răcire excesivă, o funcție ideală când umezeala din aer crește

: reduce umiditatea fără răcire excesivă, o funcție ideală când umezeala din aer crește Funcția Auto Clean : elimină umiditatea reziduală din unitatea internă, prevenind mucegaiul și bacteriile

: elimină umiditatea reziduală din unitatea internă, prevenind mucegaiul și bacteriile Func ția Auto Restart : repornire automată cu setările salvate după o întrerupere de curent

: repornire automată cu setările salvate după o întrerupere de curent Protecție compresor și detectare pierderi agent frigorific: previne avariile și menține performanța constantă

Disponibilitate aer condiționat 9000 BTU și pret în România

În România, un aer condiționat 9000 BTU cu eficiență A++ are un preț cuprins, în general, între 1.500 și 3.000 lei, în funcție de brand, funcții și dotări. Modelele de bază sunt accesibile, în timp ce variantele premium includ Wi-Fi, filtre avansate și funcții smart.

Retaileri online precum evomag oferă o gamă variată de aparate de aer condiționat 9000 BTU, promoții sezoniere, opțiuni de livrare rapidă și garanție extinsă. Achiziția dintr-un magazin de încredere asigură suport post-vânzare și siguranță pe termen lung.

Dacă dorești un aer condiționat 9000 BTU pret exact, verifică ofertele de pe evomag.

Cele mai frecvente întrebări despre aer condiționat 9000 BTU

Un aer condiționat 9000 BTU este bun pentru dormitor?

Da. Un aer condiționat 9000 BTU este bun pentru dormitor pentru că are consum redus, funcționează silentios, nivelul maxim de zgomot atins fiind de 21–24 dB în Sleep Mode, menține temperatura constantă fără fluctuații și oferă confort pe timp de noapte.

Ce suprafață acoperă un aer condiționat 9000 BTU?

Un aer condiționat 9000 BTU poate acoperi între 15 mp și 20 mp în condiții normale de izolare, dar poate fi eficient și pentru suprafețe de până în 25 mp.

Merită să cumpăr un aer condiționat 9000 BTU WiFi?

Da. Compatibilitatea WiFi te poate ajuta să controlezi aparatul de aer condiționat de la distanță, de pe telefonul mobil.

Un aer condiționat 9000 BTU inverter este mai bun decât unul fără?

Da. Este mai bun pentru că este mai economic și poate fi de asemenea și mai silențios.

Care este cel mai bun SEER la un aer condiționat 9000 BTU?

Cel mai bun SEER este cel peste 6. Dacă este 7 sau 8 este și mai bine, înseamnă o eficiență mai mare în răcire.

Cât consumă un aer condiționat 9000 BTU A++?

Un aer condiționat 9000 BTU A++ consumă undeva la 0,7–0,9 kWh/h, dar dacă este folosit în modul Sleep, consumul scade la 0,4–0,5 kWh/h.

Sursa foto – pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE