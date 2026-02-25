Câți bani a primit Adrian Petre pentru 7 săptămâni la Survivor România 2026. Și-a dorit să iasă din competiție

Episodul „Survivor România” difuzat pe 22 februarie 2026 a adus o eliminare surprinzătoare: fostul atacant de la FCSB, Adrian Petre, a părăsit competiția după un duel intens cu Lucian Popa. Confruntarea decisivă a fost încărcată de tensiune, fiecare dintre cei doi concurenți luptând pentru a-și continua aventura în Republica Dominicană.

În cele din urmă, Adrian Petre a pierdut duelul și a fost nevoit să părăsească competiția, spre surprinderea multor telespectatori, care îl vedeau drept un competitor puternic și ambițios. Momentul eliminării a fost cu atât mai emoționant, cu cât Adrian a decis să îi lase lui Nicu Grigore imunitatea obținută la Casa Licitațiilor, demonstrând fairplay și respect față de colegii săi de echipă.

Chiar dacă aventura sa s-a încheiat mai devreme decât spera, Adrian Petre nu a plecat cu mâna goală. În cadrul competiției, fiecare concurent primește o sumă fixă pentru fiecare etapă în care rezistă. Pentru cele șapte „stage”-uri parcurse, fostul fotbalist a câștigat 2.000 de euro pe etapă, adunând un total de 14.000 de euro, potrivit cancan.ro. Această sumă este semnificativă și comparabilă cu salariul pe care îl încasa în perioada sa de glorie la FCSB, când era considerat unul dintre tinerii atacanți de perspectivă ai fotbalului românesc.

Deși declarase că își dorește să plece, Adrian Petre nu și-a putut ascunde regretul în momentul înfrângerii. Vizibil emoționat, acesta a mărturisit că îi pare rău că parcursul său în competiție se încheie, însă bucuria de a-și revedea familia a fost mai puternică decât orice dezamăgire.

„E un sentiment ciudat cel care mă încearcă. Pe de o parte, mă resemnasem cu gândul că plec, pentru că a fost decizia mea, dar pe de-o parte, atunci când realizezi că chiar e momentul să pleci, că ai pierdut, te încarcă un sentiment de deznădejde (…) Singurul lucru care mă bucură este că mă voi întoarce acasă, la familie. Familia este pentru mine cel mai important lucru și abia aștept să le iau în brațe pe Ariana, pe Anastasia, să le văd, să trăiesc momente alături de ele (…) Pentru mine, asta e cel mai important”, a declarat Adrian Petre, la Survivor.

