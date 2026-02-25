Mașina folosită de Klaus Iohannis când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație

Fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis, utilizată în perioada în care acesta era primar al municipiului Sibiu, a fost vândută la licitația organizată de Artmark. Mașina s-a dat în ziua de 24 februarie, chiar de Dragobete.

Automobilul, un Audi A6 cu motor de 3,2 litri, fabricat în urmă cu 21 de ani, a pornit la licitație de la prețul de 1.000 de euro. Mașina era în stare bună, fiind folosită foarte rar de către fostul președinte.

Cu cât a fost vândut Audiul A6 al lui Klaus Iohannis la licitație

Mașina Audi A6 a fost vândută prin Artmark pentru suma finală de 11.400 de euro, incluzând comisionul casei de licitație. Așa cum spuneam, prețul de pornire al autoturismului a fost de 1.000 de euro.

Mai exact, prețul de adjudecare de 9.500 de euro, la care se adaugă un comision de 20%, ridicând totalul la 11.400 de euro, poate părea ridicat pentru un astfel de automobil, mai ales în condițiile menționate.

Mașina se află într-o stare tehnică bună, cu un kilometraj de aproximativ 120.000 km, ceea ce este considerat redus pentru vârsta vehiculului.

„Automobilul a fost utilizat rar, astfel are un kilometraj foarte mic raportat la vârstă (cca 120.000 Km). Interiorul beneficiază de scaune încălzite cu tapițerie din material textil, sistem de infotainment și clima automată. Într-o stare tehnică bună, deplin funcțională, revizie recentă, fără defecțiuni mecanice, prezintă o uzură normală raportată la vârstă”, anunța casa de licitații din București.

Ce dotări are mașina condusă de Klaus Iohannis când era primar al Sibiului

Vehiculul dispune de scaune încălzite cu tapițerie din material textil, sistem de climatizare automată și un sistem de infotainment. Cu toate acestea, detalii precum transmisia manuală și un sistem audio bazat pe magazie de CD-uri reflectă vechimea mașinii.

Modelul de Audi A6 are caroserie berlină în 4 uși, combustibil benzină, transmisie manuală, tracțiune față, culoare albastră.

