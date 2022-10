Cursurile se vor desfășura online, în limbile română și engleză, putând fi accesate oricând și de oriunde. Modulele predate în cadrul Academiei acoperă o gamă variată de teme și subiecte, de la cum cumperi criptomonede, cum le păstrezi în siguranță, până la crypto gaming, metavers și aplicații utile.

Proiectul include conținut video inedit, prezentat într-un mod „out of the box”, filmat în SUA, la New York, pe Wall Street, în magazinul fizic Solana sau în Web3 Gallery, unde sunt organizate expoziții de NFT-uri. Tot în America, echipa a vizitat FTX Arena din Miami. Alte țări în care au fost făcute filmări sunt Italia, Emiratele Arabe Unite și România.

Cursurile Academiei Crypto.ro vor fi actualizate trimestrial pentru a ține pasul cu schimbările rapide care se produc în această piață, unde proiecte noi apar aproape zilnic.

Persoanele care se înscriu în proiect vor avea parte de anumite beneficii: vor putea primi acces la evenimente cripto, un NFT din colecția Sacred Spirits și vor beneficia de acces la comunitatea privată a Academiei Crypto.ro unde vor putea primi consiliere oferită de Alex Numeris, CEO și fondator al Crypto.ro și alți investitori cu experiență din comunitate.

Investitorul și antreprenorul român investește de peste cinci ani în criptomonede și a devenit milionar datorită acestor instrumente financiare.

„M-am născut și am crescut sărac, dar am devenit milionar folosind puterea criptomonedelor”, a declarat Numeris.

Astăzi, investitorul cumpără din nou Bitcoin, profitând de prețul avantajos: „Piața este într-o corecție sănătoasă, care oferă una dintre ultimele oportunități pentru a face investiții care îți pot schimba viața.”

Proiecte precum Academia Crypto.ro răspund unei nevoi reale. În România există un interes mare pentru piața cripto. Un studiu realizat la începutul anului de Ipsos România arăta că 4 din 10 români dețin sau au deținut monede virtuale, iar 84% dintre cei chestionați intenționau să cumpere astfel de active. Cursurile disponibile sunt puține și de multe ori sunt depășite, plictisitoare sau prea complexe.

Persoanele care doresc să se înscrie la aceste cursuri despre criptomonede o pot face acest lucru pe pagina oficială a proiectului: academy.crypto.ro.

Alex Numeris are planuri mari pentru piața cripto locală

Antreprenorul are și alte proiecte cripto în lucru. Echipa lui Numeris lucrează la o conferință anuală, care va debuta în 2023 și va fi organizată la Timișoara. Participanții la cursurile Academiei vor avea acces gratuit la eveniment. Conferința va aduce pe scenă personalități importante din domeniul cripto, atât din lume, cât și din România.

Mai multe detalii despre eveniment vor fi anunțate în lunile care urmează.

Un alt proiect dezvoltat de Crypto.ro este Cryptokids, prin care este sprijinită educația financiară a copiilor din România.

„Dorim să sprijinim elevi, licee și studenți în dezvoltarea de produse bazate pe blockchain și să le stârnim curiozitatea legată de acest sector. Dacă investim în viitorul copiilor noștri, investim în România”, a declarat Alex Numeris.

