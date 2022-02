Publicitate Rutina de îngrijire a părului: ce este, tipuri de tratament și produse De Ringier Advertising,

Rutina de îngrijire a părului este o compusă din tratamente care se pot realiza înainte sau după spălarea părului și anume: hidratare, nutriție și reconstrucție. Fiecare are un obiectiv și a înțelege de ce are nevoie părul tău este foarte important pentru a alege procedura ideală pentru nevoile tale. Părul deteriorat chimic merită o atenție deosebită și are nevoie de o rutină de îngrijire mai riguroasă, cu produse pentru păr care tratează și fortifică, până când sănătatea părului este restabilită.