Datele oficiale spun că România este pe locul 1 în Europa la risipă alimentară. Un român aruncă 75 de kg de alimente pe an, adică un total de 25 milioane de tone în întreaga țară. În oglindă însă, străzile sunt mai pline ca niciodată de oameni fără adăpost (doar în București sunt 5000) și sărăcia e din ce în ce mai stringentă. Persoanele adulte fără adăpost ajung de cele mai multe ori să caute în coșurile de gunoi pentru a putea supraviețui.

Oare cum ar fi viața noastră, a tuturor, dacă în locul coșului de cumpărături ne-am aproviziona de la coșul de gunoi?

Aceasta a fost întrebarea care a dus la crearea The DumpStore, primul magazin virtual de unde nu vrei să cumperi nimic! Această inițiativă a fost creată de Tribal Worldwide și Samusocial din România, ONG ce se ocupă de oamenii străzii, oferindu-le suport atât pentru reintegrare în societate, însă și pentru supraviețuirea propriu-zisă. Inițiativa vine ca o replică la consumul crescut, oferind o soluție simplă – încurajează oamenii să cumpere mai responsabil, doar ce le este necesar, astfel economisind și putând dona către cei care au cea mai mare nevoie.

Video 1:

Recomandări Care sunt „agenții străini” ai României în SUA, conform legii americane. Cu nume și prenume

Video 2:

Campaniei s-au alăturat o serie de influenceri care au pornit mișcarea Whats in my dumpster, o replică a cunoscutelor materiale create de Vogue, Whats in my bag, prin care se încurajează consumul responsabil și se promovează cauza.

De asemenea, The DumpStore, va fi deschis în rețeaua de hipermarket-uri cora din țară, unde românii vor putea „cumpăra” produse în schimbul unei donații. Oamenii sunt încurajați să lase din coșuri ce au cumpărat în exces și să cumpere simbolic un produs The DumpStore, donând la casă către Samusocial.

În plus, împreună cu o serie de complexe rezidențiale din capitală am transformat ghenele de gunoi ale blocurilor în magazine The DumpStore, invitând locatarii să se alăture cauzei.

Inițiativa nu ar fi fost posibilă fără ajutorul pro-bono al partenerilor:

OMD România, Porter Novelli, cora România, Adi Bulboacă, Sorin Florea, ID Advertising, Neonish, Mobius Gallery

GSP.RO Toată lumea a râs când Bendeac l-a imitat pe Pițurcă, iar inevitabilul s-a produs și cei doi s-au întâlnit într-un magazin de pe Victoriei. Incredibil ce i-a făcut antrenorul, Bendeac: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Andreea Marin, PANICATĂ din cauza Violetei! Ce se întâmplă cu fiica lui Ştefan Bănică Jr

Viva.ro Sfârșitul tragic al 'fetei bune' din 'Maria, Mirabela'. Actrița Gilda Manolescu a avut un destin sfâșietor

Observatornews.ro "Suntem oameni săraci". Au cărat ardei kapia cu sacii, după ce marfa s-a răsturnat într-o râpă în urma unui accident rutier, în Mehedinţi

Știrileprotv.ro Amar Duduianu, săltat de mascați. Interlopul ar fi închiriat mașini de lux cu acte false, apoi le-ar fi vândut la dezmembrări. Detalii incredibile despre acest caz! Ar fi implicați mai mulți interlopi cunoscuți | VIDEO

FANATIK.RO Țeapa uriașă pe care și-a luat-o un român după ce a cumpărat două bilete de avion de pe Booking. Ce mesaj șocat a primit

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Ți-o mai amintești pe Mădălina Anea, actrița din „Îngeri pierduți”? Cum arată și ce job are acum

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2023. Taurii ar fi bine să fie mai prudenți decât de obicei, în tot ceea ce fac, în special în familie, în casă

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni