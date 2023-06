Și anul acesta, SAGA îi încurajează pe festivalieri și artiști să devină eco-friendly și să reducă impactul asupra mediului, prin reciclarea și refolosirea deșeurilor prin parteneriatul cu GreenPoint, organizație de transfer de responsabilitate care preia toate obligațiile de mediu privind gestionarea ambalajelor introduse pe piața națională, investind în protecția mediului, reducerea poluării și creșterea gradului de reciclare sau reutilizare în România.

SAGA Festival și GreenPoint vor avea ca misiune în această ediție #zerowastetolandfill, adică toate deșeurile generate în cadrul festivalului vor fi reciclate sau valorificate după ce vor trece pe la stația de sortare Green Pack de la Ștefănești. Fracția organică va merge la valorificare sau compost. Toate deșeurile vor fi preluate de la Romaero doar cu mașini electrice puse la dispoziție de GreenPoint.

De aceea, festivalierii și toți cei care vor fi prezenți în spațiul de la Romaero sunt încurajați să colecteze deșeurile selectiv, să arunce deșeurile doar în spațiile special amenajate, să vină la eveniment cu trotinete, biciclete, mijloace de transport în comun sau mai multe persoane în aceeași mașină, cu ajutorul aplicațiilor de ride-sharing.

Recomandări 20 de ani de discursuri împotriva „asistaților” social. Un student român la Cambridge a cercetat cine sunt politicienii și partidele care au atacat oamenii vulnerabili ca să mobilizeze electoratul

În cadrul festivalului, atât vendorii de mâncare, cât și cei de băuturi vor folosi produse sustenabile, prietenoase cu mediul, produse locale.

Tot în festival, GreenPoint va aduce o componentă eco-friendly la scena Switch hijacked by Hustle, unde artiști precum IAN, Deliric, Nane, Killa Fonic, Șatra B.E.N.Z. vor urca pe scenă și vor face o super atmosferă într-un din hangarele de la Romaero.

Împreună cu Carrefour, GreenPoint va avea în festival mai mulți eco-warriors care vor face surprize festivalierilor interesați de un stil de viață eco-friendly în fiecare zi.

Cu o cotă de piață de 17%, GreenPoint Management este liderul din România al implementării Responsabilității Extinse a Producătorilor din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, organizație cu acoperire națională autorizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Your festival = your home! Throw away your waste separately, enjoy the music and be responsible!

Programul celor 3 zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift este împărțit după cum urmează:

Vineri: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă: Elley Duhé, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpați

Recomandări Ochii minții. Un tânăr nevăzător transformă maseurii în IT-iști: „Suntem doar șase programatori, masajul este meseria principală”

Duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Artiștilor deja menționați li se alătură DJ-i din scena locală de EDM, tehno și house.

Prezentat de pionierii evenimentelor de muzică electronică, ALDA, parte a familiei Insomniac, SAGA este un festival de muzică inovator, ce are loc pe Aeroportul Romaero din București. SAGA aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare, totul într-o atmosferă incluzivă, care creează o petrecere supremă pe care Bucureștiul o aștepta de mult.

Prima ediție a Festivalului SAGA a avut loc la Romaero, cu peste 135.000 de persoane prezente la eveniment, iar cea de-a doua ediție, de la Arena Națională, s-a bucurat de prezența a peste 150.000 de persoane în capitala României.

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde trăiește acum fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Află mai multe despre ediția limitată de rețete italienești de la Trenta Pizza

FANATIK.RO Câștiguri însemnate pentru Berbec, Fecioară și Balanță. Trădări pentru Taur și Leu. Previziuni importante pentru vara lui 2023

Știrileprotv.ro „Trebuie să ne așteptăm la replici”. Cutremurul de marți seară din Crișana, surprins în imagini

Observatornews.ro Tragedia din Vrancea a fost filmată cu o cameră de bord. Imagini de coșmar pe Drumul Morții E85, după ce un tânăr a intrat cu duba pe contrasens

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Iubita lui Damian Drăghici, confesiuni tulburătoare despre lupta cu depresia: 'Acest tratament mă făcuse aproape legumă'