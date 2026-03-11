Francezii sunt adesea considerați un paradox al nutriției moderne: iubesc brânza, untul și deserturile fine, dar rămân supli și echilibrați. Care este „secretul” lor? Acesta nu este o dietă strictă, ci un stil de viață construit pe moderație, calitate și plăcerea de a savura fiecare moment.

Inspirată din această filozofie, gama Gerblé Expert Diététique propune o abordare modernă și echilibrată a gustărilor zilnice, printr-o selecție de biscuiți funcționali, creați pentru cei care vor să mănânce bine, conștient și cu măsură.

Principiile stilului alimentar francez, regăsite în biscuiții Gerblé

Porții mici, fără ronțăit constant – Francezii respectă mesele principale și evită gustările nesfârșite dintre ele. Biscuiții Gerblé sunt disponibili în porții pre-ambalate, ușor de luat oriunde, ideale pentru a păstra controlul asupra cantității consumate.

Calitate înainte de cantitate – Mai bine puțin și bun, decât mult și lipsit de valoare nutritionala. Gerblé pune accent pe ingrediente atent selecționate și rețete echilibrate, astfel încât fiecare biscuit să fie o alegere de calitate.

Mâncat lent, cu plăcere – În cultura franceză, gustarea este un ritual. Biscuiții Gerblé sunt creați pentru a fi savurați, nu consumați pe fugă – pentru că echilibrul începe cu atenția acordată momentului.

Ingrediente curate, fără excese – Produsele Gerblé au liste scurte de ingrediente, fără coloranți, conservanți sau potențiatori de gust. În plus, brandul nu folosește ulei de palmier, iar acolo unde este utilizat untul, acesta este în cantități mici și de calitate superioară.

Gustări funcționale, adaptate stilului de viață modern – Gama Expert Diététique include sortimente variate, gândite pentru nevoi diferite, fără compromis la gust:

Soia & Portocale – aromă fresh, perfectă pentru o pauză energizantă

– aromă fresh, perfectă pentru o pauză energizantă Soia & Smochine – gust delicat, inspirat din deserturile mediteraneene

– gust delicat, inspirat din deserturile mediteraneene Cioco & Magneziu – combinația ideală pentru momentele solicitante

– combinația ideală pentru momentele solicitante Omega 3 & Castane – pentru un plus de echilibru nutrițional

– pentru un plus de echilibru nutrițional Cioco & Nuci – gust intens și sățios

– gust intens și sățios Cioco Noisette – o reinterpretare rafinată a plăcerii franțuzești

– o reinterpretare rafinată a plăcerii franțuzești Muesli cu Ovăz – crocant, bogat în fibre, ideal pentru dimineți active

Esența stilului francez: moderație + ritual + plăcere

Gerblé Expert Diététique nu promovează restricția, ci o relație sănătoasă cu mâncarea: biscuiți echilibrați, ingrediente curate și porții controlate, într-un stil de viață în care plăcerea și grija față de sine coexistă natural.

Gerblé Expert Diététique – gustarea franceză care te ajută să mănânci bine, dar inteligent.

Despre Gerblé

Gerblé este expert francez în nutriție sănătoasă încă din 1928 și reunește tradiția culinară franceză cu inovația nutrițională, oferind produse care combină gust echilibrat, ingrediente de calitate și alegeri conștiente. Gama Expert Diététique oferă biscuiți savuroși și funcționali, creați pentru un echilibru real în fiecare zi.

Despre Nutrivita

Nutrivita este unul dintre principalii importatori și distribuitori de produse alimentare naturale, funcționale și organice din România, reprezentând branduri internaționale dedicate nutriției curate și echilibrate. De peste 18 ani, Nutrivita promovează un stil de viață sănătos, activ și sustenabil, oferind soluții adaptate nevoilor reale ale consumatorilor.

Mai bine începe cu tine.

www.nutrivita.ro

