Când vrei să publici advertoriale în presa online din România, ai nevoie de viteză, transparență și control. Nu îți permiți schimburi interminabile de e-mailuri, negocieri neclare sau costuri ascunse. Ai nevoie de o platformă care să simplifice tot procesul și să îți ofere rezultate concrete.

SEO Digital este construită exact în jurul acestor nevoi. Ai acces rapid la publicații verificate, planifici campanii în câteva minute și monitorizezi totul dintr-un singur loc.

Publică în publicații de top din România

Prin SEO Digital poți publica advertoriale în publicații online generaliste sau de nișă, din domenii precum business, lifestyle, media, educație sau divertisment. Selecția este gândită astfel încât să îți permită să construiești campanii echilibrate, adaptate exact obiectivelor tale editoriale și de promovare.

Dacă vrei să îți crești vizibilitatea brandului, alegi publicații cu trafic mare și audiență largă.
Dacă urmărești poziționare SEO pe un anumit domeniu, selectezi site-uri relevante din nișa ta.
Dacă ai nevoie de echilibru între autoritate și buget, combini strategic mai multe tipuri de publicații.

Tu decizi unde apari și în ce ritm publici.

Publici rapid și simplu, fără e-mailuri și negocieri

Unul dintre cele mai mari avantaje ale platformei SEO Digital este simplitatea procesului.

Ai acces imediat la sute de publicații verificate. Alegi site-ul, încarci advertorialul și trimiți comanda direct din platformă. Nu mai este nevoie să contactezi redacții, să aștepți răspunsuri sau să negociezi individual fiecare apariție.

Totul funcționează într-un sistem clar:

  1. Selectezi publicația.
  2. Încarci articolul sau soliciți redactare.
  3. Confirmi și plătești.
  4. Urmărești statusul publicării.

Economisești timp, reduci erorile și păstrezi controlul asupra campaniei.

Publicații verificate, cu focus pe calitate

Nu orice site este potrivit pentru un advertorial. Contează reputația publicației, istoricul său și modul în care gestionează conținutul.

SEO Digital colaborează doar cu publicații partenere serioase, atent verificate. Astfel, ai mai multă siguranță că articolul tău este publicat în condiții bune și că linkurile tale contribuie la strategia SEO, nu o afectează.

Pentru brandul tău, acest lucru înseamnă:

  • asociere cu publicații credibile;
  • expunere într-un context editorial coerent;
  • mai multă încredere din partea publicului.

Publicare rapidă: în 1-3 zile lucrătoare

Timpul contează, mai ales atunci când lansezi un produs sau rulezi o campanie sezonieră.

În mod obișnuit, articolele comandate prin SEO Digital se publică în 1-3 zile lucrătoare. De multe ori apar chiar în aceeași zi sau a doua zi. Doar în situații mai rare poate dura până la 5 zile.

Această predictibilitate te ajută să planifici mai bine lansările, comunicatele și campaniile de link building.

Prețuri transparente, fără costuri ascunse

Un alt avantaj major este transparența totală a prețurilor.

Prețul fiecărei publicații este afișat clar din start. Nu există costuri ascunse și nu ești obligat să cumperi un volum minim de advertoriale. Plătești doar ceea ce alegi.

Această abordare îți permite să:

  • gestionezi bugetul exact;
  • testezi publicații diferite;
  • scalezi campania doar atunci când vezi rezultate.

Ai control real asupra investiției tale.

Plăți securizate și facturare automată

Plata se face rapid și în siguranță prin sistemul oferit de Netopia, cu procesare securizată a tranzacțiilor. Nu trebuie să îți faci griji legate de siguranța datelor sau de confirmarea plăților.

Facturile sunt emise automat prin SmartBill și sunt trimise în SPV, astfel încât documentele tale fiscale să fie mereu la zi.

Practic, după ce finalizezi comanda, partea administrativă se rezolvă singură. Tu te concentrezi pe strategie, nu pe hârtii.

Planifici ușor cu Media Plan

Dacă nu știi exact ce publicații să alegi, funcția Media Plan te ajută să iei decizia potrivită.

Setezi câteva detalii despre obiectivele tale, iar platforma îți propune automat publicațiile potrivite. Este o soluție utilă mai ales dacă:

  • ești la început cu advertorialele;
  • vrei să optimizezi bugetul;
  • ai nevoie de o structură clară pentru campanie.

Media Plan reduce incertitudinea și te ajută să construiești o strategie coerentă, fără să pierzi timp analizând manual fiecare site.

Monitorizezi linkurile gratuit

Publicarea este doar primul pas. La fel de important este să știi ce se întâmplă cu linkurile tale în timp.

Sistemul SEO Digital verifică automat linkurile publicate și te anunță dacă sunt schimbate, șterse sau devin nofollow. Nu trebuie să verifici manual fiecare articol.

Această monitorizare constantă te ajută să:

  • menții calitatea profilului de linkuri;
  • reacționezi rapid dacă apare o problemă;
  • păstrezi controlul asupra campaniilor SEO pe termen lung.

Bonusuri și sistem de bonificare automatizat

Platforma include un sistem de bonificare complet automatizat, care îți răsplătește loialitatea și activitatea.

Cu cât folosești mai mult platforma, cu atât beneficiezi de avantaje suplimentare sub formă de credite sau beneficii interne. Este o modalitate prin care investiția ta devine mai eficientă în timp.

Nu trebuie să aplici manual pentru aceste bonusuri. Sistemul le calculează și le aplică automat.

Redactare articole direct din platformă

Nu ai deja un advertorial pregătit? Poți comanda redactare direct din platformă.

Trimiți indicațiile tale: temă, cuvinte-cheie, ton, informații despre brand, iar articolul este livrat gata de publicare. Astfel:

  • economisești timp;
  • păstrezi coerența mesajului;
  • te asiguri că textul este optimizat pentru mediul online.

Tot procesul rămâne integrat în același cont, fără colaborări externe complicate.

Program de Referral: câștigi din recomandări

Dacă recomanzi platforma, primești 5% comision sub formă de credite din încărcările partenerilor tăi.

Este o variantă simplă prin care îți poți reduce costurile viitoare de publicare. Dacă lucrezi în marketing, SEO sau ai parteneri care folosesc advertoriale, acest program poate deveni un avantaj constant.

Suport dedicat atunci când ai nevoie

Chiar dacă platforma este intuitivă, pot apărea întrebări sau situații speciale.

Primești suport rapid și clar ori de câte ori ai nevoie. Nu rămâi blocat într-un sistem automat fără răspunsuri. Comunicarea este directă și orientată spre soluții.

De ce contează o platformă de advertoriale bine organizată

În marketingul digital actual, viteza și organizarea fac diferența. O platformă de advertoriale precum SEO Digital îți oferă:

  • centralizare într-un singur loc;
  • trasabilitate pentru fiecare comandă;
  • predictibilitate a costurilor;
  • monitorizare constantă a rezultatelor.

În loc să gestionezi zeci de contacte, facturi și conversații, lucrezi într-un sistem clar, structurat și eficient.

Dacă vrei să publici advertoriale rapid, să ai control asupra bugetului și să obții rezultate măsurabile, SEO Digital îți oferă instrumentele potrivite.

Intră pe seodigital.ro, creează-ți cont și începe să îți construiești campania chiar astăzi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu critică excursia elevilor blocați în Dubai: „Ce caută 28 de școlari în plin conflict în Orientul Mijlociu?”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Ce primește un militar român în rația pentru o zi: un tiktoker a desfăcut și a filmat tot ce se află în pachet pentru micul dejun
Știri România 17:35
Ce primește un militar român în rația pentru o zi: un tiktoker a desfăcut și a filmat tot ce se află în pachet pentru micul dejun
Oana Lasconi spune că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât patriarhul Daniel”
Știri România 16:47
Oana Lasconi spune că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât patriarhul Daniel”
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
Fanatik.ro
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!”
Stiri Mondene 17:15
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!”
Cristina Spătar este pretențioasă când soțul milionar îi face cadouri: „Dacă greșește, nu le mai port”
Stiri Mondene 17:13
Cristina Spătar este pretențioasă când soțul milionar îi face cadouri: „Dacă greșește, nu le mai port”
Parteneri
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
TVMania.ro
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare
KanalD.ro
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare

Politic

Propunerile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General, anunțate de Radu Marinescu. Nicușor Dan va lua decizia finală
Politică 17:14
Propunerile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General, anunțate de Radu Marinescu. Nicușor Dan va lua decizia finală
Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”
Politică 14:41
Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
Fanatik.ro
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului