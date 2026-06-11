Această evoluție a fost tema centrală a noii ediții a Romanian Digital Day, eveniment desfășurat la Bruxelles sub sloganul „De la politică la practică: Accelerarea competitivității și inovării digitale a UE”.

Reuniunea a adus la aceeași masă factori de decizie din Parlamentul European și Comisia Europeană, fondatori de startup-uri și experți în inovare, obiectivul fiind analizarea modului în care soluțiile digitale românești sunt implementate în economia reală și în infrastructura critică a Uniunii Europene.

Soluții softare românești, implementate deja la nivel european

O dovadă concretă a acestei noi capacități de execuție o reprezintă proiectul recent derulat de startup-ul local de inteligență artificială DesignVerse.

Compania a reușit modernizarea unui software aviatic tradițional utilizat de EUROCONTROL pentru coordonarea traficului aerian european, reconstruind o aplicație de tip enterprise veche de 15 ani într-un interval de puțin peste o lună.

Oficialii companiei subliniază că succesul competitivității europene nu va depinde de documentele de strategie sau de planurile politice, ci de capacitatea operațională de proiectare și scalare a tehnologiilor avansate în sectoare puternic reglementate, acolo unde România se poate impune ca un centru de execuție bazat pe viteză și fiabilitate inginerească.

Evoluția ecosistemului de startup-uri și maturizarea capitalului de risc

Această dinamică pozitivă este confirmată și de comunitatea investitorilor de capital de risc, care observă o nouă fază de dezvoltare în regiunea Europei de Est.

Fondatorii locali reușesc tot mai des să îmbine expertiza tehnică profundă cu ambiția de a construi produse de la zero, capabile să concureze direct pe piețele globale.

Reprezentanții fondului de investiții Underline Ventures arată că viteza și calitatea execuției din ecosistemul românesc sunt elemente care încep să atragă atenția la nivel internațional, cooperarea strânsă dintre ingineri, antreprenori și institutele de cercetare punând bazele unor companii cu impact real pe termen lung.

De la outsourcing la dezvoltare

Pe lângă componenta de startup, industria de software la scară largă își valorifică experiența acumulată în decenii de livrare a proiectelor internaționale complexe.

Conform reprezentanților Asociației Patronale din Industria de Software și Servicii (ANIS), specialiștii din România nu mai aduc în ecuație doar talent tehnic brut, ci și expertiză în managementul unor sisteme mari din industrii diverse.

Această acumulare de competențe poziționează țara ca un pilon important în configurarea noului peisaj european al inteligenței artificiale și al ingineriei tehnologice, facilitând transformarea digitală în domenii cheie precum fintech-ul, securitatea cibernetică și software-ul de tip enterprise.

Povești de succes și direcții strategice pentru competitivitatea UE

Capacitatea României de a genera tehnologie de importanță globală este deja validată de companii de referință precum UiPath, Bitdefender sau FintechOS.

Listarea istorică a UiPath pe bursa de la New York, ca primul unicorn născut în București, a demonstrat că Europa de Est deține resursele necesare pentru a crea lideri mondiali în automatizare.

În prezent, miza discuțiilor de la Bruxelles se mută pe modul în care Uniunea Europeană poate accelera adoptarea practică a acestor inovații în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și în structurile economice strategice, pentru a face față concurenței venite din partea celorlalte mari centre tehnologice globale.

O realitate susținută de livrări constante de software

În cele din urmă, concluziile reuniunii anuale de la Bruxelles indică faptul că transformarea digitală tangibilă nu mai este doar o proiecție de viitor, ci o realitate susținută de livrări constante de software.

Provocarea majoră a perioadei următoare rămâne atragerea unor fluxuri de finanțare adecvate care să permită transformarea capitalului uman de înaltă calificare în afaceri scalabile.

Prin stabilirea unor punți solide între cercetare, startup-uri și expertiza corporativă, România își consolidează rolul de hub regional emergent, capabil să ofere soluții sigure, rapide și adaptate cerințelor stricte ale economiei europene moderne.

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