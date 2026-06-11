Această evoluție a fost tema centrală a noii ediții a Romanian Digital Day, eveniment desfășurat la Bruxelles sub sloganul „De la politică la practică: Accelerarea competitivității și inovării digitale a UE”.

Reuniunea a adus la aceeași masă factori de decizie din Parlamentul European și Comisia Europeană, fondatori de startup-uri și experți în inovare, obiectivul fiind analizarea modului în care soluțiile digitale românești sunt implementate în economia reală și în infrastructura critică a Uniunii Europene.

Soluții softare românești, implementate deja la nivel european

O dovadă concretă a acestei noi capacități de execuție o reprezintă proiectul recent derulat de startup-ul local de inteligență artificială DesignVerse.

Compania a reușit modernizarea unui software aviatic tradițional utilizat de EUROCONTROL pentru coordonarea traficului aerian european, reconstruind o aplicație de tip enterprise veche de 15 ani într-un interval de puțin peste o lună.

Oficialii companiei subliniază că succesul competitivității europene nu va depinde de documentele de strategie sau de planurile politice, ci de capacitatea operațională de proiectare și scalare a tehnologiilor avansate în sectoare puternic reglementate, acolo unde România se poate impune ca un centru de execuție bazat pe viteză și fiabilitate inginerească.

Evoluția ecosistemului de startup-uri și maturizarea capitalului de risc

Această dinamică pozitivă este confirmată și de comunitatea investitorilor de capital de risc, care observă o nouă fază de dezvoltare în regiunea Europei de Est.

Fondatorii locali reușesc tot mai des să îmbine expertiza tehnică profundă cu ambiția de a construi produse de la zero, capabile să concureze direct pe piețele globale.

Reprezentanții fondului de investiții Underline Ventures arată că viteza și calitatea execuției din ecosistemul românesc sunt elemente care încep să atragă atenția la nivel internațional, cooperarea strânsă dintre ingineri, antreprenori și institutele de cercetare punând bazele unor companii cu impact real pe termen lung.

De la outsourcing la dezvoltare

Pe lângă componenta de startup, industria de software la scară largă își valorifică experiența acumulată în decenii de livrare a proiectelor internaționale complexe.

Conform reprezentanților Asociației Patronale din Industria de Software și Servicii (ANIS), specialiștii din România nu mai aduc în ecuație doar talent tehnic brut, ci și expertiză în managementul unor sisteme mari din industrii diverse.

Această acumulare de competențe poziționează țara ca un pilon important în configurarea noului peisaj european al inteligenței artificiale și al ingineriei tehnologice, facilitând transformarea digitală în domenii cheie precum fintech-ul, securitatea cibernetică și software-ul de tip enterprise.

Povești de succes și direcții strategice pentru competitivitatea UE

Capacitatea României de a genera tehnologie de importanță globală este deja validată de companii de referință precum UiPath, Bitdefender sau FintechOS.

Listarea istorică a UiPath pe bursa de la New York, ca primul unicorn născut în București, a demonstrat că Europa de Est deține resursele necesare pentru a crea lideri mondiali în automatizare.

În prezent, miza discuțiilor de la Bruxelles se mută pe modul în care Uniunea Europeană poate accelera adoptarea practică a acestor inovații în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și în structurile economice strategice, pentru a face față concurenței venite din partea celorlalte mari centre tehnologice globale.

O realitate susținută de livrări constante de software

În cele din urmă, concluziile reuniunii anuale de la Bruxelles indică faptul că transformarea digitală tangibilă nu mai este doar o proiecție de viitor, ci o realitate susținută de livrări constante de software.

Provocarea majoră a perioadei următoare rămâne atragerea unor fluxuri de finanțare adecvate care să permită transformarea capitalului uman de înaltă calificare în afaceri scalabile.

Prin stabilirea unor punți solide între cercetare, startup-uri și expertiza corporativă, România își consolidează rolul de hub regional emergent, capabil să ofere soluții sigure, rapide și adaptate cerințelor stricte ale economiei europene moderne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea de ultimă clipă care face tot înconjurul internetului! Au urmat sute de reacții și distribuiri! Ce a anunțat Elena Udrea în urmă cu câteva minute
Viva.ro
E știrea de ultimă clipă care face tot înconjurul internetului! Au urmat sute de reacții și distribuiri! Ce a anunțat Elena Udrea în urmă cu câteva minute
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.RO
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

PNL a decis să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac. Ilie Bolojan: „E un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”
BREAKING NEWS
Politică 12:57
PNL a decis să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac. Ilie Bolojan: „E un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”
Drona Tomac. Băncile, banii! Tehno-Pîslarii.
Opinii 08:33
Drona Tomac. Băncile, banii! Tehno-Pîslarii.
Parteneri
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Adevarul.ro
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Imaginile cu Vica Blochina care îți vor tăia respirația. Cum arată în costum de baie la 50 de ani
Stiri Mondene 12:42
Imaginile cu Vica Blochina care îți vor tăia respirația. Cum arată în costum de baie la 50 de ani
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Stiri Mondene 12:01
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
ObservatorNews.ro
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.ro
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax.ro
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Wowbiz.ro
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață
KanalD.ro
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață

Politic

PNL a decis să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac. Ilie Bolojan: „E un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”
BREAKING NEWS
Politică 12:57
PNL a decis să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac. Ilie Bolojan: „E un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”
Lista finală de miniștri ai Guvernului Tomac: nume nou apărut pe ultima sută de metri la Ministerul Finanțelor
Politică 12:52
Lista finală de miniștri ai Guvernului Tomac: nume nou apărut pe ultima sută de metri la Ministerul Finanțelor
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Fanatik.ro
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)