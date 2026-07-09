Mulți turiști se concentrează pe alegerea cazării, a restaurantelor și a obiectivelor turistice, însă omit un aspect esențial: siguranța în timpul călătoriei. Din păcate, numeroase probleme apar tocmai atunci când sunt ignorate detaliile care nu par importante înainte de plecare.

De ce Grecia este în continuare alegerea preferată a românilor

Proximitatea față de România, clima mediteraneană și varietatea destinațiilor transformă Grecia într-o alegere ideală pentru toate tipurile de turiști. Familiile apreciază plajele liniștite din Thassos, tinerii preferă viața de noapte din Corfu, iar Santorini rămâne una dintre cele mai fotografiate destinații din Europa.

Printre avantajele unei vacanțe în Grecia se numără:

  • Distanța relativ scurtă pentru cei care călătoresc cu autoturismul.
  • O gamă variată de opțiuni de cazare pentru toate bugetele.
  • Plaje curate și ape limpezi.
  • Bucătărie mediteraneană apreciată la nivel internațional.
  • Numeroase activități pentru familii, cupluri și grupuri de prieteni.

Totuși, popularitatea acestor destinații aduce și provocări, mai ales în lunile de vârf ale sezonului estival.

Mitul Cardului European de Sănătate

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de turiști este convingerea că Cardul European de Sănătate oferă protecție completă pe durata vacanței în Grecia. În realitate, situația este mult mai complexă.

Cardul poate fi util în anumite unități medicale publice, însă multe dintre insulele grecești dispun în principal de clinici private. În aceste cazuri, cardul nu este acceptat, iar pacientul trebuie să suporte integral costurile consultațiilor, analizelor, tratamentelor sau spitalizării.

O simplă problemă digestivă, o infecție, o fractură sau o urgență stomatologică pot genera facturi considerabile, mai ales în zonele turistice unde serviciile medicale private sunt cele mai accesibile.

Costurile ascunse ale unei urgențe medicale pe insule

Pe insule precum Santorini sau Lefkada, infrastructura medicală diferă față de marile orașe ale Greciei continentale. În anumite situații, pacienții trebuie transferați către spitale mai bine echipate.

Transportul medical de urgență dintre o insulă și Grecia continentală poate implica costuri foarte ridicate, iar în cazurile grave poate fi necesară inclusiv repatrierea în România. Astfel de cheltuieli pot depăși cu mult bugetul întregii vacanțe.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca înainte de plecare fiecare turist să își organizeze toate măsurile de protecție, inclusiv o asigurare de călătorie în Grecia, care poate acoperi cheltuielile medicale, accesul la clinici private, transportul medical și alte situații neprevăzute. O soluție modernă precum Heymondo oferă inclusiv acces la consultanță medicală prin chat disponibil non-stop, facilitând obținerea rapidă a ajutorului atunci când apare o problemă în timpul vacanței.

Probleme care nu țin doar de sănătate

Vacanțele pot fi afectate și de incidente care nu au legătură cu starea de sănătate. În sezonul estival, aeroporturile și companiile aeriene operează la capacitate maximă, ceea ce poate duce la întârzieri sau anulări de zboruri.

De asemenea, bagajele pot ajunge cu întârziere sau chiar pot fi pierdute temporar. Aceste situații generează costuri suplimentare pentru haine, produse de igienă și alte obiecte necesare până la recuperarea bagajului.

O poliță de călătorie potrivită poate include protecție și pentru astfel de incidente, reducând impactul financiar asupra turistului.

Cum te pregătești pentru o vacanță fără surprize

Pe lângă rezervarea hotelului și planificarea traseului, merită să acorzi atenție și unor măsuri simple de prevenție.

  • Verifică documentele de călătorie înainte de plecare.
  • Salvează numerele de urgență și informațiile importante pe telefon.
  • Informează-te despre serviciile medicale disponibile pe insula aleasă.
  • Păstrează copii digitale ale documentelor importante.
  • Verifică acoperirea oferită de polița de călătorie înainte de plecare.

Aceste măsuri pot economisi timp, bani și mult stres în cazul unor situații neprevăzute.

Particularitățile principalelor insule grecești

Thassos

Este una dintre cele mai accesibile insule pentru românii care aleg transportul cu mașina. În sezonul de vârf, fluxul mare de turiști poate pune presiune asupra serviciilor locale, inclusiv asupra unităților medicale.

Lefkada

Legătura rutieră facilitează accesul pe insulă, însă anumite zone sunt mai izolate, iar accesul rapid la servicii medicale complexe poate necesita deplasări suplimentare.

Corfu

Insula dispune de infrastructură turistică bine dezvoltată, însă numărul mare de vizitatori din timpul verii poate însemna timpi mai mari de așteptare pentru diverse servicii.

Santorini

Una dintre cele mai populare destinații din Grecia, Santorini impresionează prin peisaje spectaculoase, dar și prin costurile mai ridicate pentru numeroase servicii, inclusiv cele medicale private.

Concluzie

Grecia va rămâne fără îndoială una dintre destinațiile preferate ale românilor și în sezonul estival 2026. Totuși, frumusețea insulelor nu elimină riscurile care pot apărea în timpul unei vacanțe. O informare corectă înainte de plecare, înțelegerea limitărilor Cardului European de Sănătate și pregătirea pentru eventuale situații neprevăzute reprezintă pași importanți pentru o experiență lipsită de griji.

Cu o planificare atentă și măsurile potrivite de protecție, te vei putea bucura de plajele spectaculoase, gastronomia locală și peisajele impresionante ale Greciei fără ca un incident neașteptat să îți transforme concediul într-o cheltuială majoră.

Sursa foto: heymondo.ro

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