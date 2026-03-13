ȘOC ÎN BACĂU! Dragoliv oferă un Porsche ca premiu!

Sursa foto: Dragoliv

BOMBĂ în lumea auto! Românii sunt în stare de alertă maximă după ce s-a aflat vestea momentului: un Porsche Panamera, bijuteria pe patru roți la care alții doar visează, se dă cadou pe 22 martie! Nu e glumă, nu e farsă! Parcul Auto Dragoliv a aruncat „bomba” care a încins internetul: poți pleca acasă la volanul unui monstru de sute de cai putere doar dacă te prezinți la eveniment!

Toată România pleacă spre Sascut pe 22 martie

Se anunță cod roșu de adrenalină în județul Bacău! Ceea ce părea o zi obișnuită de primăvară se transformă în „Ziua Z” pentru mii de români dornici de lux. Parcul Auto Dragoliv a decis să spargă tiparele și să organizeze o tombolă istorică, cum rar s-a mai văzut pe meleagurile noastre. Miza? Un Porsche Panamera care strălucește în soare și își așteaptă noul stăpân.

Vestea s-a împrăștiat ca fulgerul pe Facebook și TikTok, iar comentariile curg gârla: „E pe bune?”, „Vin și eu din celălalt capăt al țării!”, „E șansa vieții mele!”. Se pare că pe 22 martie, toate drumurile vor duce către Sascut, localitatea care va fi invadată de valul de pelerini auto.

GRATIS, FĂRĂ TAXĂ, doar cu norocul la purtător

Țineți-vă bine, căci acum vine partea cea mai tare! Nu trebuie să cumperi nimic, nu trebuie să faci credite la bancă și nici să semnezi contracte dubioase. Regulile sunt atât de simple încât par de necrezut: vii, primești biletul și câștigi!

Organizatorii de la Dragoliv au eliminat orice barieră de participare. Orice persoană care calcă pragul parcului auto pe 22 martie, primește automat, din oficiu, un bilet de participare la marea tombolă. Fără taxe ascunse, fără „steluțe” în subsolul paginii. E curat noroc! Practic, singura ta investiție este deplasarea până la Sascut și un strop de încredere în destin.

PORSCHE PANAMERA: Premiul care te face regele șoselelor

Dar despre ce vorbim aici? Nu e orice mașină, e un Porsche Panamera! Este mașina care combină agresivitatea unei mașini de curse cu rafinamentul unui hotel de cinci stele. Cu un design care îți taie respirația și o tehnologie de ultimă oră, Panamera nu este doar un mijloc de transport, ci un simbol al puterii și succesului.

„Când pornești motorul ăsta, se cutremură asfaltul! E visul oricărui bărbat și dorința ascunsă a oricărei femei,” spun cunoscătorii care au văzut deja mașina expusă la Dragoliv.

Sursa foto: Dragoliv

Cei care au pus ochii pe premiu știu deja: o astfel de mașină te transformă instant în vedeta orașului. Imaginează-ți doar cum ar fi să te întorci de la Sascut cu actele de proprietar pentru acest bolid german.

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PÂNĂ LA ORA 14:00!

Emoțiile vor atinge cote alarmante în ziua extragerii. La ora 14:00 fix, sub privirile a mii de oameni și probabil sub mii de obiective de telefoane mobile, se va extrage biletul norocos. Atmosfera se anunță a fi una demnă de finalele de campionat mondial.

Organizatorii promit o transparență totală, totul desfășurându-se „la vedere”, în fața mulțimii. Va fi un moment de o tensiune maximă: cineva va veni cu trenul sau cu o mașină veche și va pleca acasă într-un Porsche de zeci de mii de euro!

La Dragoliv sunt așteptați oaspeți din toată țara!

Deși Sascutul este inima evenimentului, febra s-a extins în toată România. Din București până în Maramureș și din Banat până în Dobrogea, grupurile de prieteni își fac deja planul de drum. Parcul Auto Dragoliv a devenit peste noapte „El Dorado” al căutătorilor de comori pe patru roți.

Sursa foto: Dragoliv

Pe lângă marea extragere, vizitatorii vor putea admira și restul flotei din parc, dar să fim serioși: toți ochii vor fi ațintiți pe biletul din urnă. Este mai mult decât o tombolă, este un eveniment social care promite energie, adrenalină și, pentru un singur norocos, o zi pe care nu o va uita niciodată. Așadar, notează-ți bine în calendar: 22 martie, ora 14:00, Sascut! Nu uita să îți iei prietenii, familia și, cel mai important, talismanul norocos. Cine știe? Poate data viitoare când vei conduce, vei vedea sigla Porsche pe volanul tău!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE