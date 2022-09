Publicitate Sport în scaun cu rotile: Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant De Ringier Advertising,

Salvează articol

La final de săptămână, vineri, pe 23 septembrie, are loc Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant, ediția cu numărul 6, la Clubul IDM din București. Cel mai mare eveniment sportiv indoor din România pentru persoanele cu dizabilități locomotorii îl are ca invitat special pe Henrik Larsson (Suedia), de 6 ori Campion Mondial la biliard în scaun rulant, și de 12 ori Campion European. Un eveniment organizat de Clubul Sportiv Mereu Împreună pentru Oameni în parteneriat cu Clubul Lions București Cosmopolitan, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, sub patronajul Ministerului Tineretului și Sportului, Consiliului Național al Dizabilității din România și Comitetului Naițonal Paralimpic.