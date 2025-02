Dar sunt și situații în care, din diverse motive, zâmbetul lipsește. Lipsa unor dinți poate să strice încrederea în sine. Prin vizita la un cabinet sau al o clinică specializată, această problemă se poate rezolva. Iată cum.

Ce înseamnă implant dentar all on 6?

Când ne gândim la tratamentele dentare, ne vin în minte servicii clasice, de tipul cariilor sau a detartrării dinților. Dar în clinicile specializate paleta de servicii este mai extinsă și, în același loc, pot fi solicitate și tratamente mai complexe, de tipul implanturilor dentare. Prin pierderea unui dinte sau a mai multor dinți naturali, orice persoană se poate simți ciudat și nu mai are acea siguranță de sine. Însă, dacă ajunge într-o clinică de implantologie dentară va putea să beneficieze de un implant dentar all on 6 in Suceava.

Această procedură este una modernă care utilizează doar tehnologii de top și, în plus, materiale compatibile. Durerea este ca și inexistentă, iar pacientul se va putea din nou bucura de viața de zi cu zi.

Sigur, apare și întrebarea cât de rapid pacientul își va putea relua activitatea. Iată că și la această întrebare clinica Ismed este un partener de încredere. Pacienții care au nevoie de implanturi pot avea dinti ficsi in 24 ore Suceava. Rapid, estetic și fără durere, iată oferta acestei clinici.

Câte tipuri de implanturi pot fi recomandate?

Implanturile recomandate la clinica Ismed sunt realizate din materiale biocompatibile. Ele sunt inserate în osul maxilar sau în cel mandibular, în funcție de fiecare caz în parte. Materialele biocompatibile substituie cu succes rădăcina unui dinte.

Fiecare pacient trece prin etape pregătitoare, iar mai apoi sunt recomandate diverse implanturi. Printre acestea se numără implantul dentar Straumann, dar și implantul dentar Megagen Anyridge, ambele recunoscute pentru integrarea rapidă în os. Mai există, de asemenea, implantul dentar all on 4, dar și implantul dentar all on 6. Acestea sunt recomandate pentru persoanele care au pierdut mai mulți dinți.

Inserarea propriu-zisă, plasarea unei coroane dentare, dar și etapa de final a dinților definitivi sunt etape atent gestionate de către personalul medical. Rezultatele sunt pe măsură, deoarece recuperarea este un rapidă și, mai ales, fără durere, coșmarul multor pacienți.

Alte servicii stomatologice oferite de clinica Ismed

Medicii stomatologici din clinica Ismed oferă pacienților tot suportul și expertiza medicală necesară. În urma programării ei au parte de o evaluare inițială, dar și un plan de tratament personalizat. Iată de ce informații privind costurile unui tratament pot fi aflate doar în urma unei consultații medicale amănunțite. În funcție de acest lucru, fiecare pacient va urma ulterior procedurile necesare.

Pacienții se pot programa aici și pentru chirurgie oro-maxilo-facială, dar și servicii de stomatologie generală. Tot aici se oferă și servicii de estetică facială pentru rejuvenarea tenului matur. Mai multe detalii se pot afla accesând pagina oficială Ismed.ro

Sursa foto: pexels.com

