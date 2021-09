Uită de becurile „chioare”! Să faci economie la electricitate nu înseamnă să folosești becuri cu putere mică, pentru că acestea creează mai mult disconfort vizual. Soluția mult mai potrivită o reprezintă folosirea de becuri LED, recomandate de toți specialiștii datorită eficientei lor energetice și a costurilor mai mici pe care le generează, mai ales acum, când curentul electric se scumpește simțitor.

Cum îți pui casa în lumina potrivită

Te uiți cu o ușoară invidie în revistele care prezintă camere perfect amenajate, în care ți-ai petrece cu drag cât mai mult timp posibil? Te nemulțumește ceva la tine acasă, dar nu iți dai seama exact ce, mai ales că este decorată cu tot ce ți-ai dorit? Este posibil că lumina să fie una nefavorabila.

Iluminatul interior are un impact puternic asupra percepției vizuale și psihice; el poate da o nota de eleganta, rafinament și stil chiar și unor apartamente din clasicele blocuri comuniste. Trebuie doar să știi câteva puncte cheie pentru a-ți pune locuință în valoare, cum ar fi tipurile de iluminat pe care este bine să le integrezi în casa ta:

• lumina ambientala, creata de obicei cu ajutorul unor aplice care să se asorteze cu restul decorului din locuință; ideal este ca lumina acestora să poată fi reglată în funcție de atmosfera pe care dorim să o cream;

• luminile de accent (veioze, spoturi, lampadare), ce pun în evidenta elemente sau zone din încăpere pe care le considerăm deosebite;

• luminile punctuale, realizate cu corpuri de iluminat amplasate strategic deasupra locului în care luați masa, blatului din bucatarie, spațiului în care stații de obicei cu musafirii etc.;

• luminile incastrate fie in pardoseala, fie in tavan, care creeaza fascicule verticale de lumina.

Pentru a alege tipurile potrivite de iluminat este bine să țineți cont și de orientarea camerei; o încăpere cu ferestrele orientate spre nord sau la un etaj inferior într-o zonă cu vegetație bogată vă avea nevoie de mai multă lumină artificială, care să compenseze lipsa celei naturale.

De asemenea, iluminarea în straturi (lustre combinate cu aplice, veioze și spoturi) vă crea o atmosferă mult mai plăcuta și confortabilă în locuință, împreună cu elementele de mobilier și cu cele de decor.

Iluminatul inteligent, aliatul perfect in amenajarea locuinței

Dacă te-ai hotarat sa faci schimbări majore în privința felului în care iti este iluminata casa, alege sisteme electrice de uz casnic moderne și eficiente, care sa te ajute sa pui în aplicare lucrurile amintite până acum. Poate fi momentul potrivit chiar pentru a face pasul către iluminatul inteligent, care îmbina tehnologia LED cu o serie de automatizări care dau un sens nou termenilor de confort și eficienta.

Mulți dintre cei care vor sa își apropie casa de conceptul de smart home au ales Philips Hue, un sistem de iluminat inteligent premium, care foloseste becuri smart LED, ce pot fi controlate cu usurinta cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei, fie ca te afli in alta camera, in alt cartier sau in alta tara.

Philips Hue înseamnă fie becuri LED, banda LED Smart si corpuri de ilumint, disponibile în toate versiunile de temperatura de culoare: Hue White, White Ambiance sau White and Color Ambiance. Îți poți personaliza propriul sistem de iluminat inteligent după nevoi și preferințe și îl poți folosi la potențial maxim impreuna cu aplicația Philips Hue, dar si cu alte aplicatii Smart Home sau Home Entertainment, precum Amazon Alexa, Apple Homekit ori Google Assistant.

Pentru instalarea unui pachet Philips Hue nu ai nevoie de aptitudini tehnice deosebite. Trebuie doar să montezi becurile inteligente pe corpurile de iluminat și să faci setările necesare pentru sistemul Philips Hue; poți porni de la un starter kit cu unul sau doua becuri și întrerupător cu variator, iar apoi să dezvolti sistemul în funcție de nevoi.

Motive sa folosesti becuri inteligente

• poți controla intensitatea luminii

• poți trece instant de la o lumina alba la lumini colorate, în funcție de preferințe și de atmosfera pe care vrei sa o creezi

• becurile Philips Hue nu sunt doar inteligente si economice, ci si elegante, fiind disponibile într-o gama largă de forme și dimensiuni

• au durata de viata mai mare și oferă un confort vizual maxim

• poți programa luminile sa se stinga si sa se aprinda

• poți sincroniza lumina cu muzica sau jocurile video preferate.

