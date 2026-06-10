În 2026, performanța nu mai este definită doar de numărul de reclame lansate, ci de capacitatea unei agenții de a integra strategie, creație, analiză de date și tehnologie într-un proces coerent de creștere.

Mai jos sunt prezentate patru agenții din București care s-au remarcat prin expertiză, certificări și proiecte relevante în domeniul marketingului digital.

1. Started Agency

Started Agency este una dintre agențiile care și-au consolidat poziția în zona de Performance Marketing, cu un focus puternic pe ecommerce, Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads și dezvoltare Shopify.

Agenția se remarcă prin numărul mare de certificări și parteneriate oficiale obținute de-a lungul timpului. Printre acestea se numără:

  • Google Partner
  • Meta Buying Professional
  • Shopify Partner
  • TikTok Agency Partner
  • TikTok Diamond Agency

Started Agency administrează campanii pentru magazine online și branduri din multiple industrii, utilizând o combinație de strategie, producție creativă, tracking avansat și optimizare continuă.

Unul dintre punctele forte ale agenției este specializarea pe platformele cu cea mai rapidă creștere din ecommerce, în special TikTok Ads și Meta Ads. De asemenea, agenția investește constant în dezvoltarea de studii de caz, resurse educaționale și cercetări privind piața de marketing digital din România.

Într-un context în care tot mai multe companii caută parteneri capabili să livreze rezultate măsurabile, Started Agency se poziționează ca una dintre agențiile relevante pentru brandurile care urmăresc scalarea vânzărilor online.

2. Pixer Agency

Pixer Agency este o agenție orientată către dezvoltarea brandurilor în mediul digital, oferind servicii de marketing online, strategie și promovare pentru companii din diverse domenii.

Agenția pune accent pe construirea unei prezențe digitale coerente și pe dezvoltarea unor campanii adaptate obiectivelor fiecărui client. De-a lungul timpului, Pixer Agency a colaborat cu companii care urmăresc creșterea vizibilității online și îmbunătățirea performanței canalelor digitale.

Experiența acumulată și abordarea orientată spre rezultate au contribuit la consolidarea poziției sale în piața de marketing din București.

3. NION

NION este cunoscută pentru abordarea sa modernă în zona de marketing digital și comunicare online.

Agenția oferă servicii care includ strategie digitală, gestionarea campaniilor de promovare și dezvoltarea prezenței online pentru companii aflate în diferite etape de dezvoltare.

Prin combinația dintre creativitate și analiză, NION urmărește să ajute brandurile să construiască relații relevante cu publicul lor și să obțină rezultate sustenabile în mediul digital.

4. Skilled PPC

Skilled PPC este o agenție specializată în campanii Pay-Per-Click, cu un focus puternic pe Google Ads și optimizarea performanței în motoarele de căutare.

Pentru companiile care urmăresc generarea de lead-uri și vânzări prin Google Search, Google Shopping sau Performance Max, Skilled PPC reprezintă una dintre agențiile specializate care merită luate în considerare.

Expertiza în zona PPC și orientarea către indicatori de performanță măsurabili au contribuit la dezvoltarea reputației agenției în rândul companiilor care investesc activ în publicitate online.

Concluzie

Marketingul digital devine din ce în ce mai complex, iar alegerea unei agenții trebuie făcută în funcție de obiectivele companiei, industria în care activează și canalele de promovare utilizate.

Fie că este vorba despre TikTok Ads, Meta Ads, Google Ads, ecommerce sau dezvoltarea unei strategii complete de creștere, cele patru agenții prezentate mai sus reprezintă exemple relevante ale diversității și maturizării pieței de marketing online din București.

Pentru companiile care urmăresc creșterea vânzărilor și consolidarea prezenței digitale în 2026, colaborarea cu o agenție de marketing online specializată poate reprezenta un avantaj competitiv important.

Sursa imagine: started.ro

Sursa imagine: imagine generata intern (nu este preluata)

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