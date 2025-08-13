Iașiul, cu rețeaua sa de drumuri intens circulate, de la arterele principale la străzile secundare din zona metropolitană, necesită o soluție de asistență rutieră de încredere. Indiferent dacă sunteți în inima orașului, în drum spre casele din Bucium, la intrarea în oraș prin Dancu sau Ciurea, sau vă deplasați în zona Tomești, o defecțiune tehnică poate apărea oricând. În aceste situații, un serviciu prompt și competent de tractări auto în Iași este soluția salvatoare.

Despre Traian TKD Tractări Auto Iași și calitatea serviciilor

S-a intervenit cu o platforma auto galbena Traian TKD, dotata cu sistem hidraulic, pentru evacuarea din padure a unei masini verzi cu o roata distrusa.
Foto: tractari-auto-iasi.ro

Pe piața de servicii de asistență rutieră din Iași, Traian TKD Tractări Auto Iași s-a impus ca un nume de referință datorită angajamentului său față de clienți și calității serviciilor oferite. De-a lungul anilor, am acumulat o experiență vastă în domeniu, gestionând cu succes o varietate de situații, de la cele mai simple la cele mai complexe.

Echipa noastră este formată din personal calificat și pasionat, pregătit să intervină cu profesionalism și grijă. Misiunea noastră este de a oferi soluții rapide, sigure și transparente, astfel încât să vă recâștigați liniștea cât mai curând posibil.

Serviciile noastre, soluții complete pentru orice problemă

BMW M8 coupe sport, transportat pe platforma Traian TKD în timpul nopții, cu luminile platformei aprinse.
Foto: tractari-auto-iasi.ro

Traian TKD Tractări Auto Iași, a dezvoltat o gamă largă de servicii pentru a acoperi toate nevoile șoferilor:

Tractări auto non-stop de urgență (24/7): O defecțiune la miezul nopții sau un accident în zori? Nu vă faceți griji. Suntem disponibili 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a vă ajuta în cele mai critice momente. Timpul nostru de răspuns rapid vă asigură că nu veți rămâne blocați pe drum mai mult decât este necesar.

Transport specializat: Pe lângă tractările de urgență, oferim și servicii de transport programat pentru vehicule care trebuie mutate în siguranță, fie că este vorba de o mașină nouă, de epocă, avariată sau nefuncțională.

Asistență rutieră: Uneori, o problemă nu necesită neapărat o platformă. Dacă ați rămas fără combustibil, aveți o pană de cauciuc sau o baterie descărcată, venim în sprijinul dumneavoastră cu echipamentul necesar pentru a vă rezolva situația pe loc. Avem la dispoziție redresoare de putere și cabluri profesionale pentru a vă reporni rapid bateria, oriunde în orașul Iași sau în împrejurimi.

Transport la RAR și ITP: Știm că drumul spre RAR (pentru mașini neînmatriculate, cu certificatul reținut) sau ITP (cu inspecția expirată) poate fi o provocare. Oferim soluția de transport ideală pentru aceste situații, respectând toate normele legale.

Tractări după accident: Gestionarea consecințelor unui accident rutier este o situație dificilă. Ne ocupăm de preluarea și transportul sigur al vehiculului dumneavoastră avariat, eliberând zona incidentului și oferindu-vă un sprijin de nădejde.

SUV Mercedes GLE, transportat pe o platforma auto omologata a firmei de tractari auto Traian TKD din Iasi
Foto: tractari-auto-iasi.ro

De ce să alegeți Traian TKD Tractări Auto Iași?

În piața serviciilor de tractări auto din Iași, inovația, seriozitatea și angajamentul față de client fac diferența!

Traian TKD Tractări Auto Iași, se mândrește cu o abordare care pune accentul pe calitate, siguranță și încredere:

Promptitudine garantată: Cunoaștem foarte bine drumurile din Iași și împrejurimi (inclusiv Bucium, Dancu, Ciurea, Tomești), ceea ce ne permite să ajungem la dumneavoastră într-un timp cât mai scurt posibil.

Echipament modern și sigur: Flota noastră de autospeciale este dotată cu tehnologie de ultimă generație. Fiecare vehicul este transportat pe platforme specializate, cu maximă grijă, „ca și cum ar fi al nostru.”

Transparență totală: Prețurile noastre competitive, care încep de la 150 RON, sunt comunicate clar de la început. Nu există taxe ascunse sau surprize neplăcute. Toate serviciile prestate sunt însoțite de factură fiscală / bon fiscal.

Legalitate și siguranță: Pentru liniștea dumneavoastră deplină, toate transporturile noastre sunt acoperite de asigurare CMR. Aceasta garantează că, în cazul puțin probabil al unor daune în timpul transportului, sunteți protejat.

Reputație solidă: Sute de clienți mulțumiți ne recomandă mai departe și ne motivează să fim mereu la înălțime. Recenziile pozitive de pe platformele online atestă calitatea și seriozitatea serviciilor noastre. Alegeți un partener cu o reputație dovedită!

Poza ce arata incarcarea unui autoturism VAN Mercedes pe platforma auto hidraulica a firmei Traian TKD din Iasi care presteaza servicii de tractari auto.
Foto: tractari-auto-iasi.ro

Când vă confruntați cu o problemă tehnică, un accident sau pur și simplu aveți nevoie de o soluție de transport pentru vehiculul dumneavoastră, alegeți calitatea și siguranța serviciilor oferite de Traian TKD Tractări Auto Iași.

Suntem partenerul dumneavoastră de încredere, disponibil non-stop, gata să vă ofere soluții rapide și eficiente în orice situație dificilă v-ați afla. Indiferent de oră sau de locație, suntem la un apel distanță pentru a vă sări în ajutor!

Foto: tractari-auto-iasi.ro

Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Știri România 10:46
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!”
Stiri Mondene 11:02
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!”
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune”
Stiri Mondene 10:23
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune”
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 12 aug.
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 12 aug.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
