Cine transmite la tv meciul dintre Sorana Cîrstea - Coco Gauff, în semifinalele turneului WTA de la Roma

Sorana Cîrstea are un sezon excelent pe zgură și poate intra în TOP 20

Românca traversează cel mai bun sezon al carierei pe zgură, reușind deja 10 victorii pe această suprafață, doar cu una mai puțin decât recordul personal din 2021. La Foro Italico, Cîrstea a impresionat eliminând adversare de calibru precum Linda Noskova, Jelena Ostapenko și Aryna Sabalenka, favorita numărul 2 a turneului. Astfel, ea a reușit să ajungă pentru prima dată în semifinale la Roma, după ce în 2026 a mai atins această fază la turneele de la Cluj-Napoca și Rouen.

Dacă ar câștiga finala de la Roma, Sorana ar reuși să intre în TOP 20, cea mai bună clasare din carieră.

Coco Gauff este văzută drept favorită de specialiști

Adversara sa, Coco Gauff, este văzută drept favorită de specialiști, având un parcurs mai ușor până în penultimul act. Americanca le-a învins pe Valentova, Solana Sierra, Iva Jovic și Mirra Andreeva, ultimele două meciuri fiind câștigate în trei seturi. De altfel, Gauff are deja două titluri de Grand Slam în palmares, US Open 2023 și Roland Garros 2025, și a câștigat toate cele trei confruntări directe anterioare cu Sorana.

Americanca Coco Gauff se bucură pentru un punct câștigat, Foto: Profimedia

„Coco este o luptătoare incredibilă, mentalitatea pe care o are este uimitoare. Anul acesta am jucat de două ori cu ea, la Miami și Madrid. Ambele meciuri s-au încheiat după trei seturi, în ambele meciuri am avut șansele mele, dar ea a sfârșit prin a câștiga. Simt că pot să câștig, dar trebuie să fiu mai curajoasă”, a declarat Sorana Cîrstea înaintea meciului, potrivit GSP.ro.

De cealaltă parte, Gauff a recunoscut că duelul direct cu românca nu va fi unul ușor: „Sorana e o jucătoare foarte puternică, mi-a fost greu să o înving la Madrid, au fost trei seturi, meciul a fost strâns. Are parte de un ultim sezon excelent. E o jucătoare grozavă și, evident, e ultimul ei sezon, așa că joacă fără să aibă nimic de pierdut. Voi ieși pe teren și mă aștept la o altă bătălie dură.”

Meciul dintre Cîrstea și Gauff este al doilea pe Terenul Central, după prima semifinală masculină, programată la ora 14.00, între Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) și Andrey Rublev (28 de ani, #14 ATP).