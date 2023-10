Tratamentele de ultimă generație și medicii supraspecializați în străinătate redau speranța de viață românilor care suferă de cancer hepatic

Spuneți-ne câteva detalii despre pregătirea și specializarea dumneavoastră.

Facultatea de medicină, masterul ȋn chirurgie generală și doctorul ȋn Chirurgie generală și ecografie intraoperatorie le-am făcut la Universitatea Ovidiu, din Constanța. Mi-am completat pregătirea și ȋn Portugalia, la Facultatea de Medicină Generală din Lisabona, dar și la Institutul Clinic Humanitas din Milano. Specializarea pe care am ales-o este chirurgie hepato-bilio-pancreatică și ecografie intraoperatorie.

Ați studiat și practicat ȋn străinătate. De ce v-ați ȋntors ȋn România?

Am avut oportunitatea să mă pregătesc în chirurgia hepatică ecoghidată timp de trei ani într-un centru de referință în acest domeniu, Institutul Clinic Humanitas din Milano, cu Prof. Guido Torzilli. Tot în institut am continuat, apoi, să activez, în calitate de chirurg, în cadrul aceluiași compartiment de chirurgie hepatică. După aproape șapte ani de activitate în străinătate, m-am repatriat pentru a-mi continua activitatea chirurgicală ȋntr-un centru de vârf al chirurgiei românești și de notorietate la nivel internațional, Centrul de Chirurgie generală și Transplant hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni București, condus de Prof. Irinel Popescu. De ce m-am întors în România? Pentru că am considerat că mediul din străinătate nu îmi mai permitea continuarea dezvoltării activității, acest lucru fiind, pe de altă parte, posibil în România. Evident, nu a fost o alegere ușoară, dimpotrivă. Dar evoluția ulterioară a evenimentelor mi-a demonstrat că am făcut alegerea corectă. Până acum, am la activ un număr mare de intervenții chirurgicale de acest gen (peste 600), realizate atât în sistemul public, cât și în cel privat. Majoritatea covârșitoare a acestor operații are un grad înalt de complexitate. De asemenea, Institutul Fundeni este al doilea mare centru din Europa care practică acest tip de chirurgie hepatică, după Institutul Humanitas din Milano (de unde am plecat).

Recomandări De ce e vitală întrebarea care frământă societatea ucraineană: Kievul e dator Occidentului pentru sprijin sau Vestul e dator ucrainenilor pentru lupta lor?

Ȋn ceea ce privește cancerul hepatic, cât de frecvent este acesta și care sunt factorii de risc și simptomele?

Tumorile hepatice maligne, cunoscute și sub denumirea de cancere hepatice, sunt un grup de tumori agresive care pun viața în pericol. Acestea pot fi tumori primare (cu origine în ficat) sau secundare (metastaze, cu origine din alte organe). Cele mai frecvente tipuri de tumori hepatice primare maligne sunt carcinomul hepatocelular (75-85% din total), colangiocarcinomul intrahepatic (10-15%) și hepatoblastomul.

Factorii de risc includ infecția cronică cu hepatită B sau C, ciroză, consumul excesiv de alcool, obezitatea, anumite tulburări genetice, colangita sclerozantă primară, inflamația cronică a căilor biliare și anumite afecțiuni congenitale.

Cancerul primar al ficatului este al șaselea cel mai frecvent cancer la nivel mondial și a patra cauză de decese cauzate de cancer (9,3 decese la 100.000 de persone anual). Incidența variază semnificativ în funcție de locația geografică. Este cel mai răspândit în zonele în care factorii de risc sunt mai des întâlniți.

Metastazele hepatice reprezintă extensia tumorilor primare ale altor organe, cum ar fi colon și rect (cel mai frecvent), stomac, pancreas, plămân, sân, etc, și implică stadii avansate ale acestor boli. Cel puțin 25-30% dintre acești pacienți dezvoltă metastaze hepatice. Factorii de risc sunt legați de tumorile primare care metastazeaza în ficat.

Recomandări Șefii companiei publice cu palmieri din sectorul lui Negoiță cer triplarea indemnizației membrilor CA la 7.500 lei net pe lună

Simptomele tumorilor hepatice, fie ele primare sau secundare, apar doar în stadii avansate și pot include dureri abdominale, scădere în greutate, icter, mâncărime și tumoră palpabilă la nivelul abdomenului. Stadiile incipiente nu prezintă simptome, așa că pot fi diagnosticate doar prin controale medicale periodice. Diagnosticul tumorilor hepatice implică teste imagistice, cum ar fi ecografia, tomografia computerizată, rezonanța magnetică și chiar PET, și markeri tumorali specifici (CEA, CA19.9, AFP). Biopsia trebuie efectuată pentru a confirma diagnosticul în cazuri selectate.

Detectarea precoce (prin controale periodice) și tratamentul prompt și corect al tumorilor hepatice, alături de modificările stilului de viață al pacientului, sunt cruciale pentru reducerea riscului de cancer hepatic și tratamentul optim al acestuia.

Ce tratamente de ultimă generație sunt disponibile pentru pacienții cu cancer hepatic?

Dintre tratamentele de ultimă generație ale cancerului hepatic fac parte chirurgia hepatică ecoghidată, transplantul hepatic, radioterapia stereotaxică și imunoterapia, fiecare dintre ele având indicații specifice.

Chirurgia hepatică ecoghidată presupune folosirea unui ecograf dedicat acestui scop, care, într-un prim pas operator, realizează un diagnostic precis al tumorilor prezente în ficat, superior celui realizat de investigatiile imagistice preoperatorii, ca mai apoi să ghideze cu precizie intervenția chirurgicală de îndepărtare a tumorilor respective.

Recomandări Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, în dosarul accidentului din 2019. Decizia judecătorilor este definitivă

Transplantul hepatic constă în înlocuirea întregului ficat bolnav cu unul “nou” care poate proveni de la un donator în moarte cerebrală (de la care se recoltează întreg ficatul) sau de la un donator în viață (de la care se recoltează un fragment de ficat).

Radioterapia stereotaxică este o metodă terapeutică de ultimă generație care distruge țesutul tumoral prin concentrarea precisă a unei doze mari de radiații la acest nivel.

Imunoterapia este o metodă nouă de tratament chimioterapic eficient al tumorilor hepatice maligne, în plină dezvoltare, cu medicamente noi ce continuă să fie introduse arsenalul terapeutic.

Beneficiile intervențiilor chirurgicale ecoghidate vs chirurgia tradițională

Ȋn comparație cu chirurgia tradițională, ecoghidajul ȋn chirurgia ficatului face intervențiile de rezecție hepatică mai precise și mai sigure, din punct de vedere al riscului de complicații. Astfel, recuperarea postoperatorie este mult mai rapidă și rezultatul oncologic la distanță este optimizat. Pentru comparație, ecoghidajul ȋn rezecția hepatică este precum sonarul pentru submarine sau vizorul cu infraroșii pentru orientarea nocturnă.

Cât de răspândite sunt aceste intervenții ȋn România, față de alte țări occidentale? Avem suficienți specialiști/tehnologie pentru a le transforma ȋntr-o primă opțiune de tratament sau vorbim, mai degrabă, despre excepții?

Din păcate, vorbim despre excepții, din cauza faptului că pregătirea chirurgilor ȋn rezecția hepatică ecoghidată este mult mai dificilă și necesită mai mult timp ȋn comparație cu chirurgia tradițională. De exemplu, ȋn experiența mea, pregătirea a fost mai lungă cu cca 3 ani, ani petrecuți ȋn singurul centru dedicat din Europa. Ȋn acest context, sunt singurul chirurg din România cu pregatire de acest gen.

Spuneți-ne câteva exemple de intervenții complexe pe care le-ați realizat cu succes.

Chirurgia hepatică ecoghidată, prin precizia pe care o implică, permite abordarea cazurilor considerate nerezecabile sau rezecabile cu riscuri mari prin chirurgia tradițională, cum ar fi tumori hepatice gigante sau numeroase, aplicând toate tehnicile disponibile ȋn chirurgia hepatică modernă, ȋn combinatie cu ecoghidajul. De exemplu, am rezecat tumori hepatice gigante, care ocupau ȋntreg abdomenul, și am operat pacienți cu peste 15-20 metastaze hepatice.