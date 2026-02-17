Ți s-a întâmplat să cumperi ceva în trend, să porți de două ori și apoi să-l lași să moară în dulap? Noua identitate Adina Buzatu vine să rezolve fix această problemă. Nu promite magie, ci pune ordine în garderoba ta. Trends by Adina Buzatu merge pe piese cu personalitate, imprimeuri, culori, texturi, dar construite suficient de inteligent încât să rămână relevante și peste un sezon, nu doar într-un selfie sau o poză de grup cu prietenii.

Ce înseamnă rebrandingul Adina Buzatu pentru stilul tău, concret?

Rebrandingul Adina Buzatu nu e doar o imagine nouă pe ambalaj sau pe site, ci un mesaj. Acela că stilul actual nu înseamnă să te schimbi cu totul, ci să-ți alegi mai bine semnătura. Ce se vede imediat? Claritate și direcție. Apare ideea de garderobă cu roluri: piese de bază impecabile, piese-statement care spun ceva despre tine și piese de ocazie care intră în scenă exact când trebuie (și da, un smoking negru cu rever lat are genul acesta de autoritate liniștită).

În noul Trends by Adina Buzatu, imprimeul nu e decor, e declarație. O cămașă cu print grafic alb-negru sugerează control și precizie, una cu imprimeu gastro are umor fin și curaj, iar una cu dovleci sau cu ciuperci e semnul că nu porți haine ca să te ascunzi, ci ca să te exprimi. Rebrandingul te invită să renunți la piesele care nu-ți spun nimic și să păstrezi doar ce te reprezintă: modern, rafinat, cu un pic de îndrăzneală calculată.

Cum arată o garderobă capsulă și de ce piesele Trends by Adina Buzatu nu se demodează?

O garderobă capsule Trends by Adina Buzatu pornește de la fundație, nu de la piesa virală. Ai nevoie de pantaloni de lână în negru sau bleumarin – genul acela care stă bine fără să ceară explicații – plus o cămașă albă corectă, care poate fi business dimineața și elegantă seara. Adaugi o pereche de chinos gri pentru zilele în care vrei lejer, dar nu neglijent. Asta e baza. Apoi începe partea bună: culorile și texturile care fac diferența.

Aici intră maletele din lână cu mătase în nuanțe simple, minimaliste, bleumarin (serios, dar prietenos), bordo (sofisticat), mov (asumat) sau verde/turquoise (tonic, actual). Într-o capsulă bună, o singură maletă bine aleasă îți poate rezolva jumătate de sezon: cu pantaloni de lână arată smart fără efort, cu chinos devine relaxată, iar sub un sacou îți dă aerul acela de bărbat care știe ce face. Iar pentru evenimente, papionul negru și cămașa de tip ceremonie îți oferă ieșirea rapidă din „nu am cu ce să mă îmbrac”.

Ideea-cheie la Trends by Adina Buzatu este că piesele sunt gândite să comunice între ele. Nu cumperi încă o cămașă, cumperi o piesă care se leagă de trei pantaloni, două malete și, la nevoie, de un outfit de seară.

Cum porți imprimeurile ca să arăți interesant, nu costumat?

Vrei să fii observat sau vrei să fii ținut minte? Imprimeurile Trends by Adina Buzatu sunt făcute pentru a doua variantă, dar au nevoie de un principiu simplu: lasă o singură piesă să vorbească tare, în timp ce restul susțin.

O cămașă cu print grafic alb-negru merge impecabil cu pantaloni negri de lână sau denim închis la culoare, pentru că linia rămâne curată și mesajul se citește ușor. O cămașă cu imprimeu special în tonuri calde se așază natural lângă pantaloni în nuanțe de pământ, fără să forțezi nimic. Iar un print inspirat de o plimbare în natură funcționează surprinzător de elegant când îl ancorezi într-o piesă neutră și lași accesoriile cuminți.

Vrei un truc care nu dă greș? Repetă discret o culoare din print în restul ținutei. Ai o pată de turquoise într-un pattern? Poate fi ecoul într-un tricou fin bumbac cu mătase sau într-o maletă în zona verde-albăstruie. Iar dacă ai dubii, fă invers: păstrează printul sus și mergi pe pantaloni simpli, bine croiți. Stilul nu cere zgomot, cere intenție.

Noua identitate Adina Buzatu și direcția Trends by Adina Buzatu îți aduc piese cu personalitate, dar și cu logică. Azi arăți bine, peste un sezon încă îți recunoști stilul infailibil în oglindă. Și nu, nu e puțin lucru.