Alege locuința potrivită pentru bugetul tău

Cheltuielile lunare pot fi destul de mari, în special dacă trebuie să plătești și chiria. Dacă ești student, este de preferat să te orientezi către un cămin privat, cum este și

westgatestudios.ro, care are costuri mai mici față de plata pe care ar trebui să o dai dacă ai sta într-o garsonieră. Ideal este să îți faci calculele de la început și, în funcție de bugetul tău lunar, să alegi o locuință care să se încadreze în venitul tău, ca să nu ajungi să ai presiunea datoriilor. În același timp trebuie să te gândești și la celelalte cheltuieli pe care le mai ai, cum ar fi plata la energie electrică, internet, telefonie mobilă, dar și costuri care țin de îngrijirea personală și alimentație. Așadar, pe lângă chirie, este esențial ca venitul tău să poată acoperi și celelalte lucruri esențiale pentru tine.

Gătește cât mai mult

O bună organizare te poate ajuta să reduci substanțial cheltuielile de pe ieșirile în oraș. Aprovizionează-te cu produsele necesare din supermarket și încearcă să îți gătești cât mai mult acasă. Poți să profiți de o zi din weekend sau când programul îți permite ca să-ți gătești mai multe feluri de mâncare, astfel încât să-ți fie mai ușor în cursul săptămânii. Vei fi surprins de economiile pe care reușești să le faci prin simplul fapt că eviți să mănânci la diverse restaurante.

Stabilește-ți prioritățile

În ziua de astăzi, pot fi numeroase tentații la cumpărături. De la haine până la diverse device-uri. De aceea este necesar să îți stabilești prioritățile și să te axezi asupra lor. Te poate ajuta să îți faci o listă înainte să ajungi în magazin, ca să urmărești doar produsele și articolele care sunt cu adevărat esențiale.

Urmărește lecții de educație financiară

Educația financiară îți poate fi de folos ca să iei cele mai bune decizii când vine vorba de administrarea banilor tăi. Suma pe care trebuie să o dai la sfârșitul lunii pe chirie, dar și alte cheltuieli relevante pentru viața de zi cu zi se pot ridica la o sumă considerabilă. Ca să eviți stresul, este esențial să eviți plăți care ar putea fi făcute impulsiv, pe lucruri care probabil nu ar fi atât de des utilizate. Urmărește podcasturi și emisiuni de educație financiară și învață de la specialiști cum să faci investiții cu adevărat importante pentru tine și pe care le poți valorifica în timp.

Construiește-ți un cont de economii

Un cont de economii este o idee bună, care te poate ajuta în caz că rămâi fără job sau ai situații neprevăzute din punct de vedere financiar, scrie investopedia.com. Încearcă să pui deoparte lunar o sumă, indiferent cât de nesemnificativă o poți considera atunci, pentru că în momentul în care se cumulează, banii strânși îți pot fi de mare folos.

