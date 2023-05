În spatele fiecărui nume de succes există o poveste, o prietenie de lungă durată, o dramă, o oportunitate, o lista lungă de provocări. În lume sunt artiști care produc muzică și există o categorie care transformă fiecare experiență personală în muzică. Trupa Imagine Dragons face parte din cea de-a doua categorie.

Cei patru membri ai band-ului s-au implicat în acțiuni caritabile, au susținut campania World Mental Health Day, au pus bazelefundațieiTyler Robinson Foundation in 2013 care vine în sprijinul familiilor cu copii bolnavi de cancer, uriașul success “Its Time” fiind compus pentru Tyler, un copil aflat în suferință.

O altă poveste, a unui adolescent de 14 ani, Sasha, un băiat care locuiește în Ucraina a fost sursa de inspirație pentru un scurt metraj. Intitulat “Crushed” videoclip-ul regizat de Ty Arnold este folosit pentru a susține eforturile organizației UNITED24, fondată de Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Trupa Imagine Dragons își încurajează fanii din întreaga lume să doneze pentru această cauză.

“Am petrecut iarna trecută în Ucraina, am oferit provizii oamenilor de acolo; mulți dintre ei sunt sub asediu sau recent eliberați de sub ocupația rusă”, a declarat Ty Anold.

“În toată această perioadă am fost în contact permanent cu membrii Imagine Dragons, cărora le-am împărtășit această experiență traumatizantă. Implicarea lor a fost imediată, au venit cu ideea de a realiza un scurt metraj în care să surprindă acestă emoție a suferinței oamenilor din această țară. Am îmbrățișat ideea lor imediat. Trupa Imagine Dragons este foarte implicată în eforturile de a susține Ucraina și am simțit că avem această șansă de a arăta lumii întregi cum un astfel de conflict schimbă radical viața oamenilor”, a continuat Arnold.

“Povestea lui Sasha este, de fapt, povestea unei națiuni care are nevoie disperată de ajutor. Este povestea unor oameni care sunt privați de electricitate, utilități, libertatea de a trăi decent. Speranța noastră stă în oamenii care înțeleg durerea altor oameni și care se vor implica în această campanie de donare UNITED24”, a spus Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons.

Single-ul “Crushed” este inclus în dublul album “Mercury – Acts 1 & 2”, materiale discografice produse de unul dintre cei mai respecta producători din lume, americanul Rick Rubin.

Recent trupa Imagine Dragons a susținut un concert în fața sediului Netflix, în semn de susținere a grevei scenariștilor din Statele Unite, în care au inclus “Radioactive”, single recompensat cu un premiu Grammy și “Whatever It Takes”.

Evoluția band-ului Imagine Dragons e o lecție de perseverență, de prietenie între patru oameni care au reușit să crească împreună, să creadă că e posibil ca o trupă formată în anii facultății să ajungă la 35 de milioane de single-uri vândute doar în Statele Unite și 20 milioane de albume vândute în toată lumea. Dan Reynolds spunea că important este să-ți găsești oamenii, să faci ca lucrurile să se întâmple, chiar dacă asta înseamnă timp, efort și implicare în evenimente care schimbă lumea.

În fiecare an, timp de patru zile oamenii își dau voie să creadă că magia nu este doar o poveste, ci este cântecul interior ce deschide porțile universului UNTOLD, iar povestea celei de-a 8-a ediții va fi scrisă cu un live legendar al trupei Imagine Dragons.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 3 – 6 august 2023.

Dacă ai experimentat bucuria autentică a universului UNTOLD, e momentul să te implici în procedura de votare în Top 100 festivaluri în 2023: https://bit.ly/3nwjf99

