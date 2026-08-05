Din acest motiv, unele centre de reabilitare includ, alături de tratamentele convenționale, diferite terapii complementare. Acestea pot urmări relaxarea, reducerea tensiunii, îmbunătățirea somnului și dezvoltarea unor metode mai sănătoase de gestionare a emoțiilor.

Terapiile complementare nu trebuie confundate cu tratamentul principal al adicției. Ele nu înlocuiesc evaluarea medicală, psihoterapia sau medicația recomandată, dar pot contribui la crearea unui program de recuperare mai divers și mai ușor de susținut.

De ce este necesară o abordare integrată?

Adicțiile pot avea cauze și factori de întreținere foarte diferiți. Consumul unei substanțe sau repetarea unui comportament compulsiv poate fi asociată cu stresul, trauma, depresia, anxietatea, singurătatea, conflictele familiale sau dificultatea de a gestiona anumite emoții.

Un program complet de recuperare poate include:

evaluare medicală și psihiatrică;

gestionarea sevrajului;

tratament medicamentos, atunci când este indicat;

psihoterapie individuală;

terapie de grup;

consiliere familială;

educație despre dependență și recădere;

nutriție, somn și activitate fizică;

planificarea revenirii în familie și societate.

Metodele complementare pot fi integrate în jurul acestor intervenții pentru a susține confortul, motivația și participarea beneficiarului.

Ce sunt terapiile complementare?

Terapiile complementare sunt practici utilizate împreună cu tratamentul medical și psihologic, nu în locul acestuia. Ele pot fi adaptate în funcție de starea persoanei, preferințele sale și regulile centrului de reabilitare.

Printre metodele întâlnite se pot afla:

meditația;

exercițiile de respirație;

yoga;

masajul;

acupunctura;

aromaterapia;

terapia prin artă;

muzicoterapia;

activitățile în natură;

terapia asistată de animale;

practicile energetice;

tehnicile de relaxare și conștientizare corporală.

Nu toate centrele oferă aceleași servicii. Unele pun accentul aproape exclusiv pe intervențiile clinice, în timp ce altele dezvoltă programe integrative, în care recuperarea fizică, psihologică și emoțională este abordată din mai multe perspective.

Rolul relaxării în recuperarea din adicție

Stresul poate fi unul dintre factorii care declanșează dorința de consum. Persoana poate fi obișnuită să folosească alcoolul, drogurile, jocurile de noroc sau un alt comportament compulsiv pentru a evita anxietatea, tristețea ori tensiunea.

În timpul recuperării, este important ca aceasta să învețe alte modalități de autoreglare. Exercițiile de relaxare pot oferi o pauză între apariția impulsului și reacția automată.

O practică repetată poate ajuta persoana să:

observe mai devreme tensiunea;

recunoască situațiile declanșatoare;

tolereze mai bine disconfortul;

reducă reacțiile impulsive;

ceară ajutor înainte de recădere;

creeze o rutină de îngrijire personală.

Relaxarea nu elimină cauza dependenței, dar poate deveni una dintre strategiile folosite în planul de prevenire a recăderii.

Meditația și exercițiile de conștientizare

Meditația este inclusă în anumite programe de recuperare pentru dezvoltarea capacității de observare a gândurilor, emoțiilor și senzațiilor corporale.

Scopul nu este oprirea completă a gândurilor, ci recunoașterea lor fără reacție imediată. Persoana poate învăța să observe apariția dorinței de consum și să o trateze ca pe o stare temporară, nu ca pe o comandă care trebuie urmată.

Exercițiile pot fi foarte simple:

observarea respirației;

scanarea corporală;

concentrarea asupra senzațiilor prezente;

numirea emoției dominante;

observarea impulsului fără acțiune;

revenirea atenției la momentul prezent.

Aceste tehnici pot fi mai eficiente atunci când sunt explicate și integrate de un terapeut în obiectivele generale ale programului.

Yoga și mișcarea adaptată

În unele centre, yoga sau exercițiile fizice ușoare sunt folosite pentru susținerea mobilității, respirației și conștientizării corpului.

Persoanele care au trecut prin perioade lungi de consum pot avea o relație dificilă cu propriul corp. Pot ignora semnele de oboseală, foame, durere sau anxietate. Mișcarea controlată poate contribui la reconstruirea acestei legături.

Activitatea trebuie adaptată stării medicale. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, probleme articulare, amețeli sau alte complicații asociate consumului trebuie evaluate înainte de a participa la programe fizice mai intense.

Masajul și terapiile corporale

Masajul poate fi oferit în unele centre pentru relaxare musculară și diminuarea tensiunii percepute. El poate fi util mai ales persoanelor care se confruntă cu agitație, stres sau dificultatea de a se relaxa.

În același timp, există situații în care masajul poate fi contraindicat sau trebuie adaptat. Afecțiunile circulatorii, traumatismele, infecțiile, anumite boli ale pielii și alte probleme medicale necesită evaluare profesională.

Masajul nu tratează dependența și nu trebuie folosit pentru a ascunde simptome care necesită investigație medicală.

Terapia prin artă și muzică

Unele persoane nu pot exprima ușor prin cuvinte ceea ce simt. Rușinea, vinovăția, furia sau trauma pot face dificilă participarea la o conversație directă.

Desenul, pictura, modelajul, scrisul și muzica pot crea forme alternative de exprimare. Produsul artistic nu este evaluat după valoarea sa estetică, ci poate fi folosit pentru explorarea emoțiilor și a experiențelor personale.

Activitățile creative pot susține:

exprimarea emoțională;

dezvoltarea răbdării;

tolerarea frustrării;

recâștigarea încrederii;

identificarea unor interese noi;

ocuparea constructivă a timpului.

Atunci când este organizată ca intervenție terapeutică, activitatea trebuie coordonată de un profesionist pregătit în domeniu.

Terapia asistată de animale

Interacțiunea cu animalele poate fi folosită în anumite programe pentru relaxare, dezvoltarea responsabilității și facilitarea comunicării.

Prezența unui câine, a unui cal sau a altui animal poate crea un mediu mai puțin formal, în care beneficiarul se simte mai confortabil. Îngrijirea unui animal poate încuraja rutina, răbdarea și respectarea limitelor unei alte ființe.

Terapia asistată de animale este însă o activitate structurată. Animalul trebuie evaluat, îngrijit corespunzător și protejat de stres. Interacțiunea trebuie supravegheată de persoane care cunosc atât nevoile beneficiarului, cât și comportamentul animalului.

Practicile energetice în centrele de recuperare

Unele persoane sunt interesate de practici energetice, pe care le percep ca modalități de relaxare, echilibrare sau eliberare a tensiunilor subtile. Acestea pot include Reiki, bioenergie, meditații ghidate sau diferite forme de lucru energetic.

Persoanele care nu se pot deplasa ori preferă o intervenție realizată fără contact direct pot apela și la servicii de curățare și protecție energetică la distanță, ca practică separată și complementară programului terapeutic.

Experiențele raportate după asemenea ședințe sunt subiective. Unele persoane pot resimți calm, claritate sau o stare de ușurare, în timp ce altele pot să nu observe schimbări importante.

Practicile energetice nu tratează sevrajul, nu înlocuiesc medicamentele și nu elimină mecanismele psihologice ale dependenței. Ele trebuie prezentate ca forme de suport pentru relaxare și explorare personală, nu ca remedii garantate.

Centrele rezidențiale și condițiile de recuperare

Mediul poate influența implicarea persoanei în tratament. Un spațiu liniștit, curat și bine organizat poate ajuta beneficiarul să se desprindă temporar de factorii declanșatori din viața obișnuită.

Unele centre de lux pentru adicții oferă cazare individuală, programe personalizate, servicii de wellness, activități recreative și un nivel ridicat de intimitate.

Confortul poate face perioada de recuperare mai ușor de tolerat, însă aspectul luxos al unui centru nu garantează eficiența tratamentului. Mai importante sunt:

calificarea echipei;

evaluarea medicală inițială;

existența unor protocoale pentru urgențe;

metodele terapeutice folosite;

personalizarea programului;

monitorizarea progresului;

planul de prevenire a recăderii;

sprijinul oferit după externare.

Un centru trebuie evaluat după calitatea serviciilor clinice, nu doar după facilități, locație sau prezentarea comercială.

Cum se alege un centru potrivit?

Înaintea înscrierii într-un program este util să fie solicitate informații clare despre echipă, tratamente, costuri și rezultate.

Întrebările importante pot include:

Cine efectuează evaluarea medicală?

Este disponibilă supraveghere permanentă?

Cum este gestionat sevrajul?

Ce tipuri de psihoterapie sunt folosite?

Există un psihiatru în echipă?

Cum sunt tratate afecțiunile psihice asociate?

Terapiile complementare sunt opționale?

Cine coordonează aceste activități?

Ce se întâmplă în cazul unei urgențe?

Există un program de sprijin după externare?

Cum este implicată familia?

Ce costuri suplimentare pot apărea?

Promisiunile de vindecare rapidă sau garantată trebuie privite cu prudență. Recuperarea este diferită pentru fiecare persoană și poate necesita mai multe etape.

Terapiile complementare trebuie să rămână opționale

Nu fiecare persoană se simte confortabil cu meditația, yoga, animalele sau practicile energetice. O intervenție complementară nu trebuie impusă și nu trebuie prezentată drept condiție obligatorie pentru succesul recuperării.

Beneficiarul trebuie să primească informații suficiente despre:

scopul activității;

modul în care se desfășoară;

pregătirea terapeutului;

posibilele limite;

costuri;

alternative disponibile.

Acordul informat și respectarea preferințelor personale sunt esențiale.

Riscurile înlocuirii tratamentului principal

Una dintre cele mai importante limite ale terapiilor complementare este riscul ca ele să fie prezentate drept substitut pentru tratamentul medical sau psihologic.

În anumite cazuri, sevrajul poate produce simptome grave. Oprirea bruscă a alcoolului, a benzodiazepinelor sau a altor substanțe poate necesita supraveghere medicală. Confuzia, convulsiile, halucinațiile, dificultățile respiratorii și pierderea stării de conștiență reprezintă urgențe.

Nicio meditație, sesiune energetică, activitate artistică sau metodă de relaxare nu trebuie folosită în locul intervenției medicale necesare.

Ce înseamnă un program responsabil?

Un program responsabil combină intervențiile în funcție de nevoile reale ale beneficiarului.

Acesta poate include:

Stabilizarea medicală

Sunt evaluate starea generală, riscul de sevraj, bolile asociate și tratamentele necesare.

Intervenția psihologică

Sunt explorate cauzele consumului, mecanismele de evitare, relațiile și situațiile care pot declanșa recăderea.

Reconstrucția stilului de viață

Persoana este sprijinită să își refacă somnul, alimentația, rutina, relațiile și responsabilitățile.

Terapiile complementare

Metodele de relaxare, creație, mișcare sau lucru energetic sunt introduse în măsura în care sunt sigure și acceptate de beneficiar.

Planul de continuitate

Recuperarea nu se încheie la ieșirea din centru. Sunt necesare consultații, terapie, grupuri de suport și strategii clare pentru momentele de criză.

Concluzie

Unele centre de reabilitare a adicțiilor oferă terapii complementare pentru a susține relaxarea, exprimarea emoțională, conștientizarea corpului și dezvoltarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Meditația, yoga, arta, muzica, masajul, terapia asistată de animale și practicile energetice pot contribui la confortul persoanei și la implicarea sa în program. Rolul lor trebuie însă stabilit realist.

Aceste metode nu vindecă singure dependența și nu înlocuiesc detoxifierea supravegheată, tratamentul medicamentos, psihoterapia sau monitorizarea medicală. Ele pot avea valoare atunci când sunt integrate într-un plan individualizat, coordonat de profesioniști și continuat după ieșirea din centrul de recuperare.

Notă: Articolul are caracter informativ și nu reprezintă recomandare medicală. Persoanele care prezintă simptome severe de sevraj, risc de supradoză, pierderea stării de conștiență, convulsii sau dificultăți respiratorii au nevoie de ajutor medical de urgență.

Sursa imagine: bioenergetician.ro

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