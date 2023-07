Seria DIVA – Duminici de iubire aduce în 9 iulie o poveste estivală în filmul „Din nou pe val” („Groundswell”, 2022), în care Emma (Lacey Chabert) este vrăjită de un instructor de surf (Ektor Rivera). Acțiunea are loc în Hawaii și oferă și o mică lecție de istorie despre portoricanii de aici – deci fanii vor primi la pachet mâncare delicioasă, valuri perfecte pentru surfing și peisaje tropicale de zile mari!

Apoi pot trăi o „Dragoste pe bune” (Love, for Real, 2022) în cadrul unui reality-show într-o locație exotică, la care participă două prietene (interpretate de Chloe Bridges și Taiana Tully) pasionate de modă.

O săptămână mai târziu, seria DIVA – Duminici de iubire trimite publicul din nou în Hawaii, să descopere „Comori ascunse” (Hidden Gems, 2022), alături de Addie (Hunter King) și Jack (Beau Mirchoff): ea pierde inelul bunicii ei în apă, iar el o ajută să se scufunde ca să-l recupereze.

Apoi vizitează Parisul, pentru o revedere a unor vechi „Prieteni prin corespondență” (Her Pen Pal, 2021). Protagoniștii sunt jucați de Mallory Jansen și Joshua Sasse (fostul iubit al lui Kylie Minogue), care au mai fost colegi în serialul muzical „Galavant” (2015-2016).

Pe 23 iulie este programat filmul „M-ai cucerit de la «Aloha»” (You Had Me at Aloha, 2021) în care protagoniști sunt doi actori care au mai format un cuplu în cinci alte filme și un serial: Pascale Hutton și Kavan Smith. Povestea a fost filmată în același resort din Honolulu ca și filmul „Comori ascunse”. Și se axează pe gazdele unei emisiuni de călătorii care se completează reciproc și care descoperă că nu-i deloc o idee rea ca în viață să renunți la controlul absolut. Producția romantică aparține în totalitate protagoniștilor care au venit cu ideea poveștii și a personajelor și au fost producători executivi și au avut ocazia de a-și transpune pe micul ecran pe deplin prietenia din realitate.

Al doilea film din această duminică este „Un mic serial TV” (A Little Daytime Drama, 2021), în care o scenaristă (Jen Lilley) trebuie să-și convingă fostul iubit (Ryan Paevey) să revină în soap-opera la care lucrează.

În ultima duminică a lunii, la DIVA, publicul ajunge tot în Hawaii cu premiera „Două bilete spre paradis” (Two Tickets to Paradise, 2022). Hannah Holt (Ashley Williams) și Josh Wyatt (Ryan Paevey) sunt părăsiți la altar și pleacă singuri în câte o vacanță. La destinație, ajung în același resort…

Și apoi are parte de o „Dragoste cu repetiție” (Love Strikes Twice, 2021). În al treilea film în care joacă rol de cuplu, actorii Katie Findlay și Wyatt Nash sunt Maggie și Josh, soț-soție, cei doi au parte de o a doua șansă la o căsnicie fericită după ce Maggie are parte de o experiență suprarealistă – călătorește 15 ani în trecut. Ocazia aceasta îi permite să afle dacă ar lua aceleași decizii și ar face aceleași alegeri romantice. Protagoniștii sunt prieteni buni în realitate, se știu din 2015 și filmul a fost o ocazie perfectă pentru a se distra copios, pe platouri: fazele amuzante de la filmări (așa-numitul blooper reel) au însumat o oră și jumătate!

Vara aceasta, DIVA realimentează cu romantism publicul, prin intermediul filme de dragoste cu final fericit garantat, în care iubirea face legea. O combinație perfectă de filme romantice și peisaje de vis, în fiecare duminică, de la ora 16:00 care nu trebuie ratată! Bonus: seria DIVA – Duminici de iubire vacontinua și în luna august!

