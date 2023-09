,,Pentru a ȋnțelege mai bine cum lucrăm aici, la Memorial Băneasa, am să iau drept exemplu cazul unei paciente cu o leziune neoplazică de duoden, tratată de curând, printr-o intervenție endoscopică, adică minim invazivă prin comparație cu chirurgia. Pacienta a fost îndrumată către noi cu bănuiala diagnosticului și am efectuat o serie de investigații suplimentare – RMN și eco endoscopie – care ne-au permis să vedem exact extensia și formațiunii tumorale. Apoi, ȋn echipă multidisciplinară, împreună cu echipa de anestezie și cea de chirurgie, am analizat rezultatele pentru a decide ce tip de intervenție este mai potrivită. Întrucât datele erau favorabile, am propus pacientei să efectuăm rezecția tumorii pe cale endoscopică asigurând riscurile cele mai mici și beneficiul cel mai mare”, spune Dr. Andrei Voiosu, medic primar gastroenterolog cu competență în endoscopie intervențională.

Pacienta ȋn vârstă de 59 de ani avea o tumoră de patru centimetri, localizată într-o zonă delicată a intestinului subțire în care se află scurgerea căilor biliare și pancreatice, cu acces dificil din cauza tumorii și poziției și risc crescut de sângerare. Din fericire, starea ei generală de sănătate era ȋn parametri buni, ceea ce a permis anestezia generală și o intervenție sigură.

Recomandări Ultima minciună: reorganizarea „din condei”. De ce n-a reușit statul român să-i scoată pe copii din centrele de plasament nici după trei decenii de la Revoluție

Din cauza localizării tumorii și a riscurilor, ȋn timpul intervenției, o echipă chirurgicală a Spitalului Memorial Băneasa a fost, de asemenea, ȋn sală, ȋn stand-by, pregătită să intervină în cazul în care lucrurile păreau că nu pot fi rezolvate complet endoscopic sau dacă apărea vreun efect advers imediat.

,,Procedura în sine a durat 35 de minute, de la intubare până la extubare. A fost relativ dificilă tehnic, din cauza poziției formațiunii tumorale, într-o parte de intestin subțire, ȋntr-un spațiu foarte mic. Ȋntrucât formațiunea în sine era extrem de voluminoasă, vizibilitatea era scăzută. Din fericire, am reușit să scoatem tot, ȋntr-o singură bucată, cum este indicat pentru neoplaziile de tub digestiv. Doar că, spre deosebire de chirurgie, ȋn cazul de față pacienta a mâncat după 24 de ore, iar ȋn 2 zile a fost externată. Practic, recuperarea a fost imediată și calitatea vieții nu a fost deloc afectată. După o operație tradițională, ar fi rămas probabil ȋn spital minimum cinci-șapte zile, iar recuperarea ar fi fost mai greoaie, având ȋn vedere că vorbim despre o incizie ȋn cavitatea abdominală și o intervenție laborioasă. Rezultatul anatomopatologic a confirmat rezecția completă și curativă a neoplasmului și pacienta nu a necesitat tratament suplimentar”, explică dr. Voiosu.

Recomandări Măsurile fiscale – ultima variantă. Cum arată proiectul de lege pe care Guvernul vrea să-l adopte prin asumarea răspunderii

Specialiștii le recomandă pacienților diagnosticați cu afecțiuni oncologice să caute și o a doua opinie, mai ales în cazurile dificile. Pentru acestea, pot exista mai multe variante terapeutice, cu grad mai mic sau mai mare de risc, și este bine să cunoaștem toate opțiunile, ȋnainte de a lua o decizie ȋn privința tratamentului.