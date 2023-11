Pentru prima dată în acest an, camioanele Coca-Cola își fac apariția la Târgul de Crăciun București, din Piața Constituției, chiar în seara deschiderii, pe 30 noiembrie. Startul Caravanei va fi spectaculos, căci te așteaptă și o surpriză: un concert Delia, cu intrare gratuită.

Timp de aproape trei decenii, de când a luminat pentru prima dată micul ecran într-o reclamă TV, la mijlocul anilor 90, camionul roșu Coca-Cola a devenit un simbol al sărbătorilor de iarnă. De atunci, aproape în fiecare an, Caravana Coca-Cola este nelipsită din sezonul rece, iar celebrele camioane roșii străbat țara alături de Moș Crăciun, împărțind tuturor zâmbete și bună-dispoziție, într-un decor perfect de sărbătoare, plin de experiențe captivante.

Caravana Coca-Cola și Delia dau PLAY atmosferei de sărbătoare

Te poți întâlni cu îndrăgitele camioane Coca-Cola pe 30 noiembrie, de la ora 16:00. În aceeași seară, , Delia va urca pe scena din Piața Constituției, într-un concert pregătit special pentru a marca startul oficial al Caravanei de Crăciun. La finalul serii, camioanele vor pleca în paradă prin oraș, pe traseul Piața Constituției – Piața Unirii – Universitate – Piața Romană – Piața Victoriei.

Recomandări „Îndoctrinare, sechestrare, șantaj”. Mărturiile a trei dintre victimele lui Bivolaru, publicate de presa franceză, după arestarea acestuia pentru viol și trafic de persoane

Caravana Coca-Cola de Crăciun va fi prezentă la târgul din Piața Constituției și în zilele de 1 și 2 decembrie, de această dată, cu o serie de activități speciale: de la jocurile cu bulgări de zăpadă, la atelierele de creație pentru cadouri sau felicitări de Crăciun, toate experiențelete te vor introduce în atmosfera magică a sărbătorilor. Acestea vor fi disponibile ulterior pe toată durata Caravanei, în toate celelalte orașe în care vor poposi camioanele roșii. Traseul complet al Caravanei de Crăciun se regăsește pe site-ul www.coca-cola.ro.

Lumea are nevoie de mai mulți Moși Crăciun Ca în fiecare an, Caravana este parte din campania Coca-Cola dedicată Crăciunului. Anul acesta, sub mesajul ”Lumea are nevoie de mai mulți Moși Crăciun”, Coca-Cola celebrează generozitatea și bunătatea care se regăsesc în fiecare dintre noi, întruchipate de Moș Crăciun – simbolul emblematic al acestei sărbători. Fie că este vorba despre a ajuta un vecin, despre a oferi cuiva ultima Coca-Cola sau a da o mână de ajutor într-o situație dificilă, gesturile de bunăvoință sunt cele care dau naștere magiei, și nu doar în timpul sărbătorilor. Urmărește noul spot publicitar, care te va inspira să devii și tu un mesager al magiei, prin mici gesturi de bunătate.

Urmărește-ne pe Google News