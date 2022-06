VIVA LA VIDA! a fost despre frumusețea diversității

În cadrul petrecerii, la care au luat parte o mulțime de vedete, jurnaliști și parteneri ai revistei, brandul IQOS s-a remarcat prin mesajul transmis de culorile noului dispozitiv We Edition IQOS 3 DUO, inspirat și dedicat comunității create în jurul dispozitivului.

Suntem diferiți. Suntem împreună. Cu IQOS – este un mesaj de încredere și de apreciere adresat celor care fac parte dintr-o comunitate care a ales altfel. A ales să contribuie la construirea unui viitor fără fum.

Culorile dispozitivului We Edition IQOS 3 DUO scot în evidență frumusețea diversității. Fiecare dintre cele patru culori, Serene Blue, Proud Purple, Joyful Yellow, Celebratory Orange, reprezintă un simbol care definește universul IQOS, în care unitatea, progresul, apartenența și unicitatea sunt elemente fundamentale.

De altfel, și dress code-ul petrecerii a fost colours in your eyes, astfel că mesajul și identitatea campaniei We Edition, dedicată primului dispozitiv IQOS în ediție limitată din acest an, s-a potrivit perfect conceptului general al evenimentului.

© FotografulTAU

Pentru a pune în lumină frumusețea și unicitatea fiecăruia dintre invitați, într-o manieră care să apropie oamenii de tehnologie, IQOS a invitat participanții să imortalizeze momentele speciale de la petrecere printr-un video în slow motion, cu ajutorul unui braț robotic spectaculos.

We Moments înseamnă, de fapt, bucuria de a fi împreună și de a trăi momente unice, care vor rămâne cu noi pentru mult timp. Este un îndemn spre a fi deschiși spre ceilalți, pe care să-i apreciem și să-i respectăm așa cum sunt, dar și deschiși la experiențe noi, care ne îmbogățesc și ne fac unică personalitatea.

We Edition IQOS 3 DUO este prima ediție limitată lansată de IQOS în 2022 și cea de-a șasea de pe piața din România. Dispozitivul și accesoriile pot fi achiziționate din magazinele IQOS, precum și online, pe IQOS.ro.

© FotografulTAU

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Material susținut de IQOS.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Nuntă în showbiz la niciun an de relație. Ce mare cântăreață divorțată a zis „Da!” din nou

Observatornews.ro Un băiețel de 4 ani a supraviețuit două zile singur în sălbăticie, doar în pijama. În furtuni, ploi și temperaturi spre limita înghețului

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2022. Leii ar fi bine să-și găsească altceva de făcut, dacă văd că cei din anturajul apropiat nu vor să îi asculte

Știrileprotv.ro Cine era în avionul care a pus pe jar armatele din patru țări. A decolat din Ungaria și a trecut deasupra României, Serbiei și Bulgariei, ignorând numeroase avioane de luptă și apelurile autorităților

Orangesport.ro Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Live cu Maurice Munteanu, urmărește aici!

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România