Tenorul Ştefan von Korch, solist-gazdă spune: «Concertul “Vivo per lei” este o adevărată celebrare a muzicii, un spectacol în care eleganţa sofisticată a operei se împleteşte armonios cu vâltoarea pasională din muzica pop. Dacă eu şi soprana Oana Maria Şerban suntem exponenţii repertoriului European – cu duete ca “Con te partiro” sau “Je TAime,” perechea solistică formată din Alin Stoica şi Stephanie Radu va arăta că dragostea este la fel de sublimă şi în compoziţii cum sunt “Cant Help Falling in Love” sau “What a Wonderful World.

Managerul Filarmonicii din Piteşti, Gabriel Niţă, completează: “Ne mândrim cu diversitate programelor noastre şi ne bucurăm să fim gazde pentru această incursiune de crossover pop-opera, de care îii invităm să se bucure pe piteşteni, dar şi pe cei din oraşele apropiate.”

Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii Piteşti, orchestră ce în decursul acestui an a urcat pe scenă alături de tenorul de renume mondial Johnathan Tetelman şi anul trecut a luat parte la un turneu gigant în China.

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Constantin Grigore, dirijor şi fondator al Cameratei Regale, dar şi al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” din Bucureşti.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”

Tenorul Ştefan von Korch este recunoscut pentru eleganţa interpretării şi este aclamat pentru apariţii în roluri lirice prin excelenţă, unul din ele fiind chiar Tamino din “Flautul fermecat,” în care a încântat publicul din Piteşti, pe scena Filarmonicii, în 2014.

Tenorul Alin Stoica este apreciat pentru forţa sa dramatică şi rolurile din “Tosca” sau “Boema.” Soprana Oana Maria Şerban întregeşte registrul concertului cu versatilitatea vocală şi apariţia încântătoare, iar Stephanie Radu  îmbogăţeşte programul cu vocea suavă şi prezenţa diafană, astfel încât întâlnirea muzicală programată la 19.30 la Teatrul Gheorghe Zamfir va fi cu adevărat memorabilă.

Programul “Vivo per lei” este parte a stagiunii “Musical Extravaganza,” a avut deja reprezentaţii de succes în Bucureşti şi ajunge în premieră la Piteşti pe 14 august.

Anterior acestei apariţii tenorul Ştefan von Korch a mai încântat publicul piteştean în “Flautul fermecat” în anul 2014. 

Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat
Recomandări
Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff.”

Cu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi continuă seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

Interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto, Bărbierul din Sevilla, Elixirul Dragostei, Don Pasquale, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă costantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Alin Stoica – Tenor

Alin Stoica este singurul tenor român care, la finalul anului 2024, a performat în cadrul concertului de Crăciun de la Vatican şi a fost invitatul Papei într-o întrevedere privată. Solistul este şi unicul deţinător din România al premiului Luciano Pavarotti. Pe scena Operei Naţionale din Bucureşti se remarcă în “La Traviata”, ”Carmen” sau ”La Boheme.”

Premiul “Luciano Pavarotti” dobândit în 2017 i-a fost înmânat de însăși soția celebrului tenor, Nicoletta Mantovani alături de premiul al II-lea și premiul publicului “ Vota la voce “ ambele obținute în cadrul festivalului de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore din lumea muzicii cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Il Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu și alții.

În decursul timpului, artistul şi-a desăvârşit pregătirea vocală cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (Metropolitan Opera, New York), ale Marianei Nicolesco şi ale altor specialişti.

Oana-Maria Șerban – soprană

Cu o prezenţă fermecătoare şi versatilitate interpretativă aparte, în anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER  şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. 

 Talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023  în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Stephanie Radu  – Soprană

Soprana cu o apariţie fermecătoare şi voce ce face mângâie suflete, este absolventă de Pedagogie muzicală – dirijat cor academic, şi a dedicat 8 ani studiului baletului clasic şi contemporan.În anul 2024, s-a numărat printre finaliştii concursului de Crăciun de la Vatican cu compoziţia proprie « Regalo di Natale,«  compusă în 10 minute de inspiraţie şi a înregistrat peste 1 million de vizualizări la clipul piesei « Te uită, cocorii. »

De la rolul plin de culoare din “Flatul fermecat”, până la prezenţe în show-uri Disney, tânara soprană are apariţii ce nu trec neobservate. Palmaresul solistei include numeroase premii la concursurile de muzică ușoară, canto clasic, balet și pian, precum și diplome de excelență din partea ambasadelor Turciei și Ucrainei. A cântat în numeroase țări din care amintim: Slovenia, Ucraina, Germania, Spania, Bulgaria, Franța, Turcia etc.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, MH Orchestra şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Viva.ro
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Știri România 14:11
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Stiri Mondene 14:54
Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Stiri Mondene 14:50
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
TVMania.ro
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
ObservatorNews.ro
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate
KanalD.ro
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?