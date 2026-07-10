Românii continuă să aleagă modele Volkswagen atunci când își cumpără o mașină second-hand, datorită reputației construite în timp, gamei variate și costurilor echilibrate de exploatare. 

În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost înmatriculate 28.686 de autoturisme Volkswagen rulate, suficient pentru ca marca germană să ocupe primul loc în clasamentul național, înaintea BMW și Audi. Studiul evidențiază și dimensiunea pieței de autoturisme rulate. 

În primele șase luni ale anului au fost înmatriculate 171.276 de mașini second-hand, în timp ce segmentul autoturismelor noi a însumat 64.850 de unități. Diferența arată că majoritatea cumpărătorilor continuă să se orienteze spre piața rulatelor.

În acest context, rezultatele obținute de Volkswagen nu reprezintă doar un loc întâi într-un clasament, ci reflectă încrederea pe care șoferii români o acordă unor modele precum Golf, Passat, Tiguan, Polo sau Touran, indiferent dacă sunt folosite pentru deplasările zilnice, drumurile lungi sau nevoile unei familii.

Volkswagen conduce detașat piața autoturismelor rulate

Analiza evoluției lunare arată că piața autoturismelor rulate a început anul într-un ritm foarte bun. În ianuarie au fost înmatriculate 25.985 de mașini, iar în februarie numărul acestora a crescut la 31.243. Martie a fost cea mai activă lună din intervalul analizat, cu 32.356 de înmatriculări.

În aprilie și mai piața a înregistrat o scădere firească, după care în iunie a revenit pe un ușor trend de creștere, ajungând la 27.341 de autoturisme înmatriculate.

În topul mărcilor de autoturisme rulate, Volkswagen ocupă primul loc cu un avans important față de următorii competitori:

  • Volkswagen: 28.686 înmatriculări
  • BMW: 21.077 înmatriculări
  • Audi: 15.746 înmatriculări
  • Renault: 12.426 înmatriculări
  • Dacia: 11.595 înmatriculări

Diferența de peste 7.600 de autoturisme dintre Volkswagen și BMW arată că marca germană rămâne prima alegere pentru foarte mulți cumpărători. O prezență atât de puternică în piață înseamnă și o ofertă variată, mai multe opțiuni de configurare și o disponibilitate foarte bună a pieselor și serviciilor de întreținere.

Golf și Passat rămân reperele pieței second-hand

Rezultatele devin și mai interesante atunci când analizăm clasamentul modelelor. Volkswagen Golf este cel mai înmatriculat autoturism rulat din România în prima jumătate a anului 2026, cu 7.728 de unități. Pe locul al doilea se află Volkswagen Passat, cu 5.972 de înmatriculări.

Cele două modele ocupă de ani buni un loc important în preferințele românilor. Golf este apreciat pentru dimensiunile echilibrate, consumul redus și versatilitatea sa, iar Passat continuă să fie una dintre cele mai căutate berline datorită confortului și spațiului oferit.

Volkswagen este prezent și cu alte modele în topul celor mai înmatriculate autoturisme rulate:

  • Volkswagen Tiguan ocupă locul șase cu 3.463 de unități.
  • Volkswagen Polo se află pe locul doisprezece cu 2.194 de unități.
  • Volkswagen Touran ocupă locul treisprezece cu 1.911 unități.

Aceste rezultate arată că marca acoperă aproape toate categoriile importante de cumpărători. Cei care caută o mașină compactă aleg adesea Golf sau Polo, familiile se orientează spre Passat ori Touran, iar cei interesați de un SUV preferă Tiguan.

Diferența față de piața autoturismelor noi este la fel de interesantă. Dacia Duster este cel mai înmatriculat model nou, cu 4.444 de unități, în timp ce Volkswagen Golf ajunge la 7.728 de înmatriculări pe segmentul rulatelor. Acest rezultat arată că interesul pentru modelele Volkswagen rămâne foarte ridicat chiar și după mai mulți ani de utilizare.

De ce aleg atât de mulți români un Volkswagen rulat?

Succesul Volkswagen pe piața second-hand este rezultatul mai multor factori. Marca oferă o gamă foarte variată de modele, motorizări și niveluri de echipare, astfel încât fiecare cumpărător își poate găsi o variantă potrivită bugetului și nevoilor sale.

În același timp, experiența acumulată în jurul acestor modele reprezintă un avantaj important. Service-urile cunosc foarte bine gama Volkswagen, piesele sunt ușor de găsit, iar costurile de întreținere sunt, în general, predictibile.

Datele privind tipurile de combustibil confirmă și ele profilul actual al pieței. În perioada analizată, 61% dintre autoturismele rulate înmatriculate în România au fost echipate cu motoare diesel, 26% au fost pe benzină, 11% hibride, iar 2% electrice. În aceste condiții, modelele Volkswagen echipate cu motorizări TDI continuă să fie foarte căutate.

Studiul mai arată că cele mai multe înmatriculări de autoturisme rulate s-au realizat în București, unde au fost înregistrate 13.804 unități. Urmează Cluj, Suceava, Timiș, Bihor, Argeș și Prahova, județe în care piața autoturismelor second-hand rămâne foarte activă.

Indiferent de modelul ales, o achiziție inspirată începe întotdeauna cu o verificare atentă a mașinii.

Cele mai importante aspecte care merită analizate sunt:

  • istoricul de service;
  • kilometrajul și starea generală a autoturismului;
  • eventualele reparații sau daune;
  • documentele și proveniența mașinii;
  • nivelul de echipare și raportul dintre preț și dotări.

Pentru cumpărătorii care își doresc mai multe opțiuni într-un singur loc, Plus Auto Marketplace pune la dispoziție o platformă care conectează cumpărătorii și dealerii auto într-un mediu orientat spre transparență și eficiență. Platforma este dezvoltată de Plus Autotrade și valorifică experiența acumulată în peste 14 ani de activitate pe piața auto din România.

Rezultatele analizate de Plus Auto Marketplace confirmă că Volkswagen își păstrează poziția de lider pe piața autoturismelor rulate din România. Cele 28.686 de înmatriculări și prezența modelelor Golf și Passat în fruntea clasamentului demonstrează că marca germană continuă să inspire încredere și să răspundă cerințelor unui număr foarte mare de cumpărători. 

Pentru cei care își doresc un autoturism rulat, Volkswagen rămâne una dintre cele mai solide opțiuni, iar alegerea unei mașini verificate, cu istoric cunoscut și proveniență sigură contribuie la o achiziție făcută cu mai multă încredere.

Sursa foto: https://plus-auto.ro/

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