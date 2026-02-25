Sport Makers a pornit tocmai de la această realitate: România are nevoie de terenuri de sport moderne, accesibile și durabile. Iar ei știu exact cum să le construiască.

Cine este Sport Makers?

Sport Makers este o companie românească specializată în construcții sportive profesionale, cu sediul în Rădăuți, județul Suceava. Echipa lor este formată din tineri pragmatici și dedicați, uniți de valori precum profesionalismul, munca asiduă și empatia față de fiecare client.

Nu sunt simpli furnizori de materiale. Sport Makers preia întregul proiect de la prima discuție până la inaugurarea terenului: proiectare, infrastructură, montaj, marcaje sportive, iluminat, supraveghere video și mentenanță. Un singur interlocutor pentru tot procesul.

Ce fel de terenuri de sport construiește Sport Makers?

Portofoliul Sport Makers acoperă o gamă largă de construcții sportive, adaptate oricărui tip de beneficiar și buget:

Terenuri sportive cu gazon artificial — fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, golf și terenuri multifuncționale, cu gazon premium certificat FIFA.

Terenuri cu tartan — suprafețe rezistente și performante pentru sporturi de interior sau exterior.

Piste de alergare — proiectate și executate la standarde sportive, potrivite pentru școli, licee și baze sportive.

Locuri de joacă — spații sigure și atractive pentru copii, amenajate în parcuri, școli și complexuri rezidențiale.

Amenajări urbane — soluții complete pentru spații publice moderne și funcționale.

Toate proiectele pot fi realizate atât în interior (indoor), cât și în exterior (outdoor), cu posibilitatea de a include iluminat profesional și supraveghere video.

De ce aleg clienții Sport Makers și nu alt constructor?

Materiale de top, preferate de FIFA

Sport Makers utilizează exclusiv gazon artificial de la producători cu peste 50 de ani de experiență pe piața mondială. Produsele sunt certificate și preferate de FIFA, ceea ce înseamnă standarde internaționale de performanță, siguranță și durabilitate.

Utilaje profesionale și echipe cu experiență

Instalarea este realizată cu utilaje de ultimă generație de către echipe specializate cu peste 5 ani de experiență în montaj. Rezultatul: lucrări executate precis, rapid și fără compromisuri.

Termene clare, fără surprize

De la prima întâlnire, clienții primesc un grafic detaliat al proiectului cu termene de execuție ferme. Un teren de 800 de metri pătrați este gata în aproximativ 3 zile. Transparență totală pe tot parcursul colaborării.

Garanție și mentenanță incluse

Sport Makers oferă garanție de 5-10 ani pentru gazonul sintetic și 3 ani pentru montaj. Serviciile de mentenanță anuală sunt disponibile pentru toți clienții, asigurându-se că terenul arată și funcționează impecabil pe termen lung.

Cui se adresează Sport Makers?

Sport Makers colaborează cu o gamă largă de beneficiari: primării și administrații locale care doresc să investească în infrastructura sportivă a comunității, școli, licee și universități care au nevoie de spații funcționale și sigure, cluburi sportive și academii care vor terenuri la standarde de competiție, investitori privați care dezvoltă complexuri rezidențiale sau baze de agrement, dar și organizatori de proiecte comunitare sau turistice.

Indiferent de dimensiunea proiectului, abordarea este aceeași: soluții personalizate, materiale de calitate superioară și un parteneriat real cu fiecare client.

Primul pas: o estimare gratuită

Fie că ai un teren neutilizat, un proiect în fază de idee sau un buget deja stabilit, Sport Makers îți oferă o estimare de preț personalizată, fără niciun angajament. Echipa lor analizează situația specifică și vine cu o propunere adaptată exact nevoilor tale.

România are potențial pentru sute de terenuri de sport noi. Sport Makers este partenerul care știe cum să le construiască bine, la timp și pentru generațiile viitoare.

Foto: sportmakers.ro