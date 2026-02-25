Aproximativ 560 de angajați sunt afectați de decizie, iar producția va fi relocată în China și Thailanda, potrivit Frankfurter Rundschau.

Compania a anunțat că a ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților privind un plan social și un acord de reconciliere a intereselor.

Până la 220 de angajați ar putea primi oferte de relocare în alte unități Bosch, iar pachetul include opțiuni de pensionare anticipată și compensații financiare.

Însă 340 de oameni vor rămâne fără loc de muncă.

Decizia vine în contextul presiunilor economice și al scăderii competitivității.

„Închiderea producției din Waiblingen este necesară deoarece nu am putut să ne producem produsele în mod competitiv în această locație de ceva vreme”, a declarat Jan-Oliver Röhrl, membru al consiliului de administrație al diviziei.

Livrările viitoare pentru produsele realizate anterior în Germania vor proveni din Asia. Bosch a motivat restructurarea prin mutarea pieței către Asia și prin creșterea presiunii asupra prețurilor și concurenței.

Mai exact produsele Bosch vor proveni din China și Thailanda.

Grupul cu sediul în Stuttgart a raportat pentru 2025 venituri de 91 de miliarde de euro, însă marja operațională a scăzut la aproximativ 2%. CEO-ul Stefan Hartung a recunoscut dificultățile: „Realitatea economică se reflectă și în rezultatele noastre – 2025 a fost un an dificil și, în anumite privințe, dureros pentru Bosch”.

Închiderea fabricii din Waiblingen face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare. Bosch intenționează să elimine aproximativ 22.000 de locuri de muncă în divizia de mobilitate din Germania până în 2030, pe fondul transformărilor profunde din industria auto europeană.

Și peste 500 de angajați de la fabrica Bosch Timișoara vor fi concediați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE