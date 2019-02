Matteo Politi, alias doctorul Matthew Mode, a făcut declarații în direct marți seară, la un show TV. Acesta a pretins că nu este un fals doctor și că-l supără că e numit așa, că nu fuge – dar nu vrea să spună unde e – și că are tot dreptul de a profesa în România pentru că i-au fost recunoscute și echivalate diplomele.

Totul a pornit de la investigația ziarului Libertatea potrivit căreia, de un an, un fals medic de chirurgie plastică lucrează la patru clinici din București. Reporterii au descoperit că Ministerul Sănătății i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la spitalul privat Monza, deși nu are studii de medicină.

După miezul nopții, Matteo Politi a intervenit în direct la Xtra Night Show, emisiune moderată de Dan Capatos la Antena 1. Bărbatul, despre care Libertatea a aflat că a absolvit opt clase și că a lucrat ca parcagiu în Italia, a ales să vorbească în limba engleză pentru că 'românește știe foarte puțin'.

„Când am venit în România, nu știam cum funcționează sistemul, am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele. Avocata (italianul i-a dezvăluit doar prenumele, Laura – n.r.) s-a ocupat de tot și la final mi-a zis că am dreptul de a profesa în România„, a susținut el.

Politi a refuzat să răspundă la orice întrebare legată de studiile sale – „voi spune totul la momentul potrivit” – dar a insistat că „din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic„.

„Nu contează, deci, că diploma a fost falsă, esențial e că ea i-a fost echivalată de statul român, care i-a dat dreptul să profeseze, așa își construiește el apărarea”, a concluzionat jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, prezent în platou și care a insistat cu întrebarea „Unde ați făcut, totuși, studiile de medicină?”

„O să aduc dovezi și o să vă arăt totul”, a mai spus Politi, care a refuzat să răspundă și la întrebarea dacă mai este sau nu în România. „Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt. Nu sunt un fals medic, nu-mi place să mă numiți așa„, a insistat italianul.

